Elon Musk: Đóng vĩnh viễn tài khoản Donald Trump là "dốt nát" và "phi đạo đức"

Tỷ phú Elon Musk cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vĩnh viễn của Twitter đối với tài khoản của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu người giàu nhất hành tinh có thể đạt thỏa thuận mua lại nền tảng mạng xã hội này với giá 44 tỷ đô la.

Tại hội nghị thượng đỉnh ảo Future of Car do báo Financial Times tổ chức, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, Elon Musk, nhận định lệnh khóa tài khoản vĩnh viễn của Donald Trump trên Twitter là một quyết định sai lầm. Ông cho rằng lệnh cấm này chỉ nên dành cho các tài khoản lừa đảo, giả mạo hoặc đã ngưng hoạt động. Ông cho biết :

"Tôi cho rằng việc cấm ông Trump sử dụng Twitter là không đúng. Đó là một sai lầm, bởi vì điều này chỉ khiến một phần lớn người dân của đất nước xa lánh Twitter, và người ta vẫn không thể dập tắt tiếng nói của Donald Trump. Hiện ông ta tham gia vào Truth Social và ví mạng xã hội này như là nơi thể hiện quyền công dân Mỹ. Tôi cho rằng việc cấm vĩnh viễn này có thể dẫn đến một cái kết tồi tệ, hơn là việc để tồn tại một diễn đàn nơi mà tất cả mọi người đều có thể tham gia tranh luận. Do đó, câu trả lời của tôi là tôi sẽ hủy việc cấm vĩnh viễn người dùng. Hiện tôi vẫn chưa phải là chủ của Twitter, nên việc hủy bỏ việc cấm vĩnh viễn không chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì nếu tôi không mua được Twitter thì sao ?"

Tỷ phú Musk từng nhiều lần chỉ trích các quyết định kiểm duyệt nội dung của mạng xã hội này. Twitter đã đóng tài khoản của Trump vào tháng 1 năm 2021 do "kích động bạo lực", sau cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol. Elon Musk cho rằng, dù Trump có những bài đăng sai lầm và đáng bị xóa hoặc cho ẩn khỏi mạng xã hội. Tài khoản của ông ta đáng lẽ ra chỉ cần bị tạm treo, chứ không cần cấm vĩnh viễn.

Nếu đạt được thỏa thuận mua lại Twitter, rất có thể Elon Musk sẽ mở lại tài khoản cho Donald Trump, còn quyết định ra sao phụ thuộc vào cựu tổng thống Mỹ. Ông Musk cho biết thêm :

"Ông Trump từng công khai tuyên bố rằng sẽ không quay lại Twitter và sẽ chỉ sử dụng Truth Social. Điều mà tôi quan tâm, đó là việc chỉ có thể loại Trump khỏi Twitter, nhưng không thể cấm ông ấy thực thi quyền ngôn luận. Nhưng điều này chỉ làm cánh hữu mạnh hơn. Và đó là lý do tại sao tôi cho rằng quyết định cấm này là một hành động dốt nát và phi đạo đức."

