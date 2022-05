QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Mỹ Trung đối đầu tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên. Hai nước có quan điểm đối lập trong cuộc hợp ngày 11/05 về cách giảm căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Mỹ chủ trương gia tăng các biện pháp trừng phạt, Trung Quốc ngược lại đã kêu gọi nới lỏng trừng phạt. Cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Bảo An được triệu tập trong bối cảnh lo ngại gia tăng trên khả năng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục thử hạt nhân trong những tuần lễ tới.

(AFP) - Mở rộng NATO đến Phần Lan là đe dọa an ninh của nước Nga. Ngày 12/05/2022 tổng thống và thủ tướng Phần Lan cùng khẳng định « ủng hộ » việc Helsinki xin gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và quyết định chính thức về việc gia nhập NATO hay không sẽ được thông báo vào Chủ Nhật 15/05/2022. Lập tức phát ngôn viên của phủ tổng thống Nga Dmitri Peskov đáp trả « thế giới và châu Âu không được ổn định hơn, an toàn hơn » với việc NATO mở rộng đến sát biên giới Nga. Matxcơva trực tiếp đe dọa Helsinki phải nhận lấy « trách nhiệm và hậu quả » về hành động của mình.

(Libération) - Chính quyền vùng Belgorod (Nga) cáo buộc Ukraina tấn công qua biên giới. Hôm qua, 11/05/2022, thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, giáp biên giới đông bắc Ukraina, cho biết một người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương tại làng Solokhi sau khi bị phía Ukraina pháo kích.

(Europe 1) – Chiến tranh Ukraina : Một chỉ huy lực lượng cố thủ trong nhà máy Azovstal kêu gọi tỉ phú Elon Musk giải cứu. Hôm qua, 11/05/2022, ông Sergei Volyna, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 36 bảo vệ nhà máy Azovstal chống quân Nga, đã gửi đến tỉ phú Mỹ một thông điệp khẩn thiết trên Twitter. Người chỉ huy Ukraina nói : « Mọi người nói rằng ông đến từ một hành tinh khác, để dạy mọi người tin vào những điều không thể. (...) Nơi tôi sống, gần như là tuyệt vọng (…) Ông có thể giúp chúng tôi rời khỏi Azovstal đến một nước thứ ba được không. Nếu không phải là ông, thì sẽ không còn ai khác ». Theo chính quyền Ukraina, còn khoảng 1.000 binh sĩ cố thủ trong các hầm ngầm nhà máy Azvostal, trong số họ có hàng trăm người bị thương.

(Reuters) - Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa đạn đạo. Quân đội Hàn Quốc hôm 12/05/2022 cho biết đúng vào lúc ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch Covid-19, Bình Nhưỡng bắn thử ba tên lửa đạo đạo hướng về biển Nhật Bản. Đây là loại tên lửa tầm ngắn, được bắn đi từ trung tâm Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng. Tuần duyên Nhật phát hiện mảnh vỡ của tên lửa ở ngoài hải phận của Nhật Bản. Nếu như tin trên được kiểm chứng thì đây là đợt bắn thử lần thứ 16 của Bắc Triều Tiên từ đầu năm tới nay.

(AFP) - Thêm một tập đoàn mua bán địa ốc Trung Quốc bị phá sản. Sáu tháng sau Evergrande, đến lượt Sunac thông báo mất khả năng thanh toán. Thông cáo đưa ra hôm nay 12/05/2022 cam kết « thu ngắn tối đa thời gian » để thanh toán nợ. Trong tháng tư vừa qua, công ty môi giới địa ốc lớn thứ ba tại Trung Quốc này phải thanh toán gần 30 triệu đô la nợ đáo hạn trong bối cảnh hoạt động giảm gần 65 % so với cùng thời kỳ năm ngoái. Ngành địa ốc và xây dựng đem về gần một phần tư GDP của Trung Quốc.

(AFP) - Covid-19 cướp đi sinh mạng của hơn 2 triêu dân châu Âu. Họp báo hôm 12/05/2022 một phát ngôn viên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho biết sau hơn hai năm hoành hành, đã có hơn hai triệu người chết vì Covid-19 tại châu Âu. Còn Mỹ đã vượt ngưỡng 1 triệu ca tử vong.

(AFP) – Mỹ : Hơn 100 nghìn người chết do dùng ma túy quá liều, tăng 15% so với năm trước. Theo số liệu của ngành y tế Mỹ, công bố hôm qua, năm 2021, khoảng 107.000 người chết tại Mỹ do ma túy quá liều, trong đó có hơn 70.000 người liên quan đến các loại ma túy tổng hợp như Fentanyl, tiếp theo là các chất như methamphetamine (hơn 30.000 người chết), cocaine (gần 25.000 ca). Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt ngưỡng biểu tượng 100.000 ca tử vong do dùng ma túy quá liều trong 12 tháng vào tháng 4/2021. Theo các chuyên gia, khủng hoảng ma túy ở Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn do đại dịch Covid-19, làm nhiều người cô đơn hơn. Tỉ lệ chết tăng mạnh nhất là tại bang Alaska, hơn 75%.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký