Mỹ khan hiếm sữa bột cho trẻ em : Khủng hoảng chính trị đối với Biden

Hoa Kỳ từ nhiều ngày nay phải đối mặt với tình trạng khan hiếm sữa bột cho trẻ em. Sự khan hiếm này đang trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị đối với tổng thống Mỹ Joe Biden. Bị chỉ trích là thiếu hành động để khắc phục tình hình, Nhà Trắng tuyên bố sẽ cố gắng hết sức, nhưng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng sữa bột này có khả năng kéo dài.

Phóng sự của thông tín viên David Thomson từ Miami :

« Là loại thực phẩm duy nhất của đa số trẻ sơ sinh ở Mỹ, nhưng các hộp sữa bột ngày càng khó thấy trên các kệ hàng ở siêu thị. Theo ước tính, gần một nửa lượng sữa bột cho trẻ em trong kho dự trữ đã được tiêu thụ. Cho nên nhiều gia đình đang rất hoang mang, đặc biệt là những hộ nghèo nhất, trong bối cảnh nước Mỹ đang trong chiến dịch vận động tranh cử giữa kỳ. Đảng Cộng Hòa chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Biden là đã không lường trước được tình hình.

Xin nhắc lại sự khan hiếm này không phải là mới xảy ra, mà một phần nào đó là do tình trạng thiếu nhân công và các chuỗi cung ứng bị gián đoạn do đại dịch, nhưng cũng do hồi tháng 02/2022 một nhà máy rất lớn của nhà sản xuất Abbott ở bang Michigan phải đóng cửa sau vụ thu hồi sữa bột bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra cái chết của 2 trẻ sơ sinh. Abbott là 1 trong 3 tập đoàn chiếm tới 95% sản lượng sữa bột cho trẻ em tại Hoa Kỳ.

Từ hôm thứ Năm (12/05), Nhà Trắng đã cố gắng hành động. Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện qua điện thoại với các hãng lớn trong chuỗi phân phối hàng hóa, ông hứa sẽ nhập khẩu nhiều sữa bột hơn từ châu Âu, nhưng cũng cảnh báo các gia đình đang hoang mang là sự khan hiếm ​​sẽ còn kéo dài thêm « vài tuần ».

Theo Le Monde, tại Mỹ, chỉ có 25% các bà mẹ cho con bú hoàn toàn cho đến khi con được 6 tháng tuổi, số còn lại nuôi con bằng sữa bột, hoặc kết hợp với sữa mẹ. Chi phí cho sữa bột nuôi trẻ nhỏ là rất lớn : 1.000 đô la cho năm đầu tiên. Còn giá loại sữa bột đặc biệt, chẳng hạn sữa dành cho trẻ bị dị ứng, được xem là mặt hàng xa xỉ, có khi lên tới vài trăm đô la/hộp.

