( AFP ) - Ukraina: Lính Nga đầu tiên ra tòa về tội ác chiến tranh. Hôm qua, 14/05/2022, một lính Nga bị cáo buộc giết hại một thường dân Ukraina trong cuộc chiến hiện nay đã ra tòa tại Kiev trong một phiên thẩm vấn sơ bộ, trước khi bị đem ra xử vào ngày 18/05 tới. Đây sẽ là phiên tòa đầu tiên xử một lính Nga ở Ukraina về tội ác chiến tranh. Bị cáo có thể lãnh án lên đến tù chung thân.

(France 24) - Gruzia : Vùng ly khai Nam Ossetia trưng cầu dân ý về sáp nhập vào Nga. Chính quyền vùng tự trị ở miền bắc Gruzia, được sự ủng hộ của Matxcơva, ngày 13/05/2022 thông báo tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 17/07/2022 về việc được sáp nhập vào Nga. Tbilissi từng coi dự định tổ chức trưng cầu dân ý này là điều « không thể chấp nhận được ». Hồi năm 2008, sau cuộc chiến giữa Nga và Gruzia, lấy đi sinh mạng của hơn 700 người và khiến hàng chục ngàn người Gruzia phải di tản, Matxcơva đã công nhận sự độc lập của Nam Ossetia.

(AFP) - Covid-19: Trung Quốc sẽ không tổ chức Cúp bóng đá châu Á 2023. Liên đoàn bóng đá châu Á hôm nay, 14/05/2022, thông báo là Trung Quốc đã từ bỏ quyền đăng cai Cúp bóng đá châu Á 2023 do tình hình dịch Covid-19. Trước đó, Bắc Kinh đã thông báo hủy bỏ hoặc dời lại nhiều cuộc tranh tài ở Trung Quốc, đặc biệt là Á Vận Hội Hàng Châu tháng 9/2022.

( AFP ) - Hoa Kỳ : Hàng ngàn người xuống đường bảo vệ quyền phá thai. Hôm nay, 14/05/2022, theo dự kiến, hàng ngàn người sẽ xuống đường tại nhiều thành phố ở Mỹ để bảo vệ quyền phá thai, một quyền mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ muốn xóa bỏ, 50 năm sau phán quyết lịch sử bảo vệ quyền của phụ nữ Mỹ chấm dứt thai kỳ. Phán quyết mới của Tòa án Tối cao sẽ được đưa ra từ đây đến cuối tháng 6.

(AFP) - Hội đồng Bảo An nhất trí lên án mạnh mẽ vụ sát hại nhà báo Mỹ gốc Palestine. Nhà báo nổi tiếng của kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) Shireen Abu Akleh bị bắn thẳng vào đầu hôm 11/05/2022 khi đưa tin ở Cisjordanie về vụ đột kích của quân đội Israel vào một trại của người tị nạn Palestine. Đây là sự nhất trí hiếm hoi của Hội Đồng Bảo An về các vấn đề có liên quan đến Israel. Hội Đồng Bảo An hôm qua 13/05 đề nghị mở « một cuộc điều tra ngay lập tức, sâu rộng, minh bạch và không thiên vị ». Ban đầu đổ lỗi cho phía Palestine, Israel sau đó không loại trừ khả năng viên đạn do binh sĩ Israel bắn đi. Chính quyền Palestine, kênh Al Jazeera và chính phủ Qatar đều cáo buộc quân đội Israel giết hại nhà báo Shireen Abu Akleh.

(Le Figaro) - Nguyệt thực : Mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ trong đêm Chủ Nhật 15 rạng sáng thứ Hai 16/05/2022. Hiện tượng này xảy ra khoảng 2 lần mỗi năm, khi Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng cùng nằm trên một trục thẳng. Nguyệt thực toàn phần sẽ có thể nhìn thấy Nam Mỹ, Trung Mỹ. Tại Pháp, nguyệt thực toàn phần sẽ kéo dài từ 5 giờ 29 đến 6 giờ 54 sáng thứ Hai, Mặt trăng chuyển sang màu đỏ hoàn toàn vào lúc 6 giờ 11.

