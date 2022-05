Với một phần ba lực lượng bị loại khỏi vòng chiến tại Ukraina: Nga trên đà bại trận ?

CHIẾN TRANH UKRAINA

Sau hơn 80 ngày xâm lược Ukraina, phải chăng Nga đang trên đà bị thua trận? Đây là giả thuyết được một số nhà phân tích quân sự phương Tây đưa ra sau một loạt thông tin ghi nhận vào hôm 15/05/2022, theo đó lực lượng Nga đang phải chịu những tổn thất nặng nề trên chiến trường.

Trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày, cơ quan tình báo quân sự Anh không ngần ngại cho rằng từ đầu cuộc chiến đến nay, Nga có vẻ như đã bị mất khoảng “một phần ba lực lượng trên bộ đã tung vào Ukraina từ tháng Hai”. Cũng theo nguồn tin trên, cuộc tấn công mà Nga tiến hành tại vùng Donbass “đã bị mất đà và bị chậm lại đáng kể so với kế hoạch” đề ra.

Tình báo Anh: Nga khó có thể đẩy mạnh tiến công trong 30 ngày tới

Bản tin của quân báo Anh, được công bố trên trang Twitter của Bộ Quốc Phòng Anh ghi nhận: “Bất chấp những bước tiến ban đầu ở quy mô nhỏ, Nga đã không chiếm được vùng lãnh thổ đáng kể nào trong tháng qua, trong lúc vẫn phải liên tục gánh chịu một mức tổn thất lực lượng cao”.

Trong bối cảnh đó, cơ quan tình báo quân sự Anh thẩm định: “Trong vòng 30 ngày sắp tới, Nga khó có khả năng đẩy mạnh đáng kể tốc độ tiến công”.

Tổn thất đáng kể của Quân Đội Nga tại Ukraina cũng được nêu bật trong báo cáo ngày 15/05 của Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh ISW (Institute for the Study of War), một nhóm tham vấn Mỹ thường xuyên cập nhật đánh giá về cuộc chiến Ukraina.

Viện ISW: Nga không còn lực lượng sẵn sàng tác chiến

Theo ISW, Nga có vẻ như không còn lực lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu để tung vào chiến trường Ukraina. Tình trạng này đã buộc Bộ Tư Lệnh Quân Đội Nga phải vá víu, thành lập những đơn vị trên danh nghĩa là đơn vị bộ binh chính quy hay thủy quân lục chiến, nhưng thực ra là một tập hợp hỗn tạp của những người đến từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả lính đánh thuê thuộc các công ty quân sự tư nhân và dân quân.

Theo Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Ukraina, đã có khoảng 2.500 lính dự bị của Nga đang được huấn luyện ở các vùng Belgorod, Voronezh và Rostov để tăng viện cho các chiến dịch tấn công của Nga ở Ukraina. Lực lượng dự bị đó, theo phía Ukraina, khó có thể bù đắp được cho các đơn vị Nga được cho là đã bị mất tới 20% biên chế ở một số khu vực…

Theo Tổng Cục Quân Báo Ukraina, Nga đang âm thầm động viên lực lượng, tạo ra các đơn vị mới với những người lính mới không được huấn luyện đầy đủ để đạt hiệu quả và có tinh thần chiến đấu. Quân Đội Nga cũng đã phải triển khai lính nghĩa vụ lấy từ các khu vực bị chiếm đóng ở Donetsk và Luhansk để duy trì một cuộc tấn công xung quanh thành phố Kharkiv, có thể là do thiếu lính dự bị đến từ Nga.

Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, kể từ khi Nga mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina ngày 24/02/2022, Quân Đội Ukraina đã buộc được lực lượng Nga phải từ bỏ chiến dịch tấn công vào thủ đô Kiev, phản công và nhanh chóng gặt hái được một số thắng lợi ở miền Đông Bắc Ukraina, mà dấu hiệu rõ rệt nhất là việc đẩy lùi được lính Nga ra khỏi khu vực Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của đất nước.

Tạp chí Forbes: Nga bị rơi vào vòng xoáy thất trận

Riêng đối với tạp chí Mỹ Forbes, việc bị mất đi một phần ba lực lượng là một dấu hiệu cho thấy là Nga đang trên đà bị thua trong cuộc chiến tranh Ukraina.

Trong một phân tích đề ngày 15/05, tạp chí Mỹ cho rằng tỷ lệ trừu tượng 1/3 mà cơ quan quân báo Anh đưa ra được thể hiện trên chiến trường bằng hàng chục nghìn binh sĩ, thủy thủ và phi công thiệt mạng cùng với hàng nghìn xe bọc thép bị phá hủy, hàng chục tàu chiến bị đánh chìm hoặc hư hại và hơn một trăm máy bay bị bắn rơi.

Những tổn thất nặng nề này đang góp phần vào vòng xoáy giảm sút hiệu quả chiến đấu. Khi Nga bị mất đi ngày càng nhiều các loại vũ khí tốt nhất, và phải chôn cất ngày càng nhiều số quân lính được đào tạo tốt nhất, họ ngày càng phải trông cậy vào các loại vũ khí cũ kỹ và quân đội chưa được huấn luyện để duy trì nỗ lực chiến tranh.

Thế nhưng vũ khí lỗi thời và quân đội cấp hai lại bị tổn thất còn nhanh hơn nữa, và không phải vô cớ mà cứ mỗi tuần trôi qua là mỗi lần Điện Kremlin lại phải điều chỉnh các mục tiêu chiến tranh của mình.

Cựu tư lệnh Mỹ: Ukraina có thể chiến thắng trước cuối hè

Không phải ngẫu nhiên mà trong những ngày gần đây, đã có nhiều tuyên bố lạc quan về khả năng Ukraina chiến thắng được đạo quân xâm lược Nga.

Vào hôm qua, 15/05/2022, tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg đã cho rằng Ukraina “có thể chiến thắng” trong cuộc chiến “vốn không diễn ra” đúng theo kế hoạch của Nga.

Trước đó hôm 14/05, trả lời phỏng vấn tạp chí Pháp L’Express, tướng Ben Hodges, nguyên tư lệnh lực lượng Mỹ tại Châu Âu đã cho rằng “Trước khi mùa hè kết thúc, Ukraina sẽ chiến thắng trong cuộc chiến”. Đối với chiến lược gia Mỹ này, lực lượng Nga sẽ không thể chống lại đà gia tăng sức mạnh của quân đội Ukraina sau tháng 9.

Hạ tuần tháng Tư vừa qua, khi ghé thăm Kiev, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng cho rằng một nước Ukraina được võ trang tốt có thể chiến thắng.

