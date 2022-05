QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Tổng thống Mỹ viện dẫn « đạo luật sản xuất quốc phòng » để khắc phục tình trạng khan hiếm sữa bột cho trẻ em. Nhà Trắng hôm 18/05/2022 thông báo các biện pháp mà tổng thống Biden đưa ra, sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất có đủ nguyên liệu cần thiết để sản xuất sữa. Tổng thống cũng phát động chiến dịch « Fly Formula » để đẩy nhanh việc nhập khẩu sữa, yêu cầu các hãng của Mỹ sử dụng các máy bay thương mại của bộ Quốc Phòng, để vận chuyển sữa từ nước ngoài đến Mỹ.

(AFP) - Nga đóng cửa văn phòng một đài phát thanh - truyền hình Canada. Giấy phép hành nghề và visa của các nhà báo Canada đài CBC/Radio cũng bị hủy. Theo Nga, thông báo đưa ra ngày 18/05/2022 là nhằm đáp trả việc Canada cấm các kênh của tổ hợp truyền thông Nga RT phát sóng tại Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi đó là một quyết định « không thể chấp nhận được ». Đây là lần đầu tiên Nga đóng cửa một phương tiện truyền thông của Tây phương kể từ khi xâm lược Ukraina.

(RFI) - Năm 2021 là một trong những năm nóng nhất. Tổ chức Khí tượng Thủy văn thế giới (OMM) ngày 18/05/2022 công bố báo cáo về tình hình khí hậu năm 2021, cho biết mực nước biển đang ngày càng tăng và bị axit hóa mạnh chưa từng có. Các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng ngày càng nhiều : nắng nóng 54,4 độ C ở Canada hồi tháng 07/2021 - mức chưa từng có tính từ năm 1930, ngập lụt ở châu Âu, bão dữ dội ở bang Louisiana - Mỹ, hạn hán ở nhiều nơi (Canada, Mỹ, Iran…).

(AFP) - Năm 2021 : hơn 59 triệu người trên thế giới phải di tản trong nước để tránh xung đột, thiên tai, gần 50% là người dưới 18 tuổi. Theo một nghiên cứu nhiều tổ chức phi chính phủ công bố hôm nay 19/05/2022, di cư nội địa do xung đột đặc biệt liên quan đến châu Phi vùng hạ Sahara, Congo, Afghanistan, Miến Điện. Di cư nội địa do thiên tai chủ yếu ở Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ. Giám đốc IDMC, Trung tâm Giám sát Di cư Nội địa, dự báo tình hình năm 2022 sẽ còn nghiêm trọng hơn, chủ yếu do chiến tranh Ukraina.

