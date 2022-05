QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Bắc Triều Tiên khẳng định đã chặn được đà lây lan của Covid-19. Hôm nay 24/05/2022, Bình Nhưỡng tuyên bố ngày thứ 3 liên tiếp Bắc Triều Tiên chỉ ghi nhận dưới 200.000 ca nhiễm mới thường nhật có các triệu chứng cúm. Hãng tin Nhà nước KCNA gọi đây là « thành công » trong cuộc chiến chống khủng hoảng dịch tễ. Cho đến nay, tổng số ca tử vong được công bố là 68 người.

(AFP) - Berlin : Sau vài ngày nữa Liên Âu có thể sẽ cấm vận dầu lửa Nga. Nhận định của bộ trưởng Kinh Tế Đức được đưa ra tối qua 24/05/2022. Phát biểu trên kênh truyền hình Nhà nước ZDF, bộ trưởng Habeck cho biết hiện giờ chỉ còn một vài nước, nhất là Hungary, chưa đồng ý, nhưng các cuộc thương lượng đang tiếp diễn và ông nghĩ rằng chỉ cần thêm vài ngày là 27 nước Liên Âu đạt đồng thuận để cấm vận dầu lửa của Nga.

(AFP) - Mỹ và Nhật sẽ tăng cường hợp tác trong không trung. Thứ Hai 24/05/2022, Washington và Tokyo cho biết 2 nước tính đến chuyện cử phi hành gia đầu tiên của Nhật lên Mặt trăng trong chương trình Artemis của NASA, nhưng không thông báo lịch trình cụ thể. Thông báo này mang tính biểu tượng cho việc hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian.

(AFP) - Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân hầu tòa. Phiên tòa diễn ra vào hôm nay 24/05/2022. Hồng y Trần Nhật Quân bị buộc tội “thông đồng với các thế lực nước ngoài” liên quan đến vai trò quản lý của Quỹ Cứu trợ Nhân đạo 612. Ông bị cảnh sát Hồng Kông bắt vào đầu tháng 5 cùng với bốn người nổi tiếng khác của phong trào ủng hộ dân chủ, bao gồm ca sĩ Denise Ho và luật sư Margaret Ng.

(AFP) - Liên Âu chưa áp dụng trở lại quy định ngân sách đối với các nước thành viên. Ủy Ban Châu Âu thông báo hôm qua 23/05/2022 duy trì quyết đình tạm ngừng áp dụng quy định về ngân sách đối với các nước thành viên Liên Âu (EU) kể từ tháng 3 năm 2020 tới năm 2023 do cú sốc kinh tế do chiến tranh ở Ukraina gây ra. Chưa phục hồi sau cú sốc của đại dịch Covid, hoạt động kinh tế châu Âu đang phải đối mặt với giá cả tăng vọt và tốc độ tăng trưởng giảm mạnh do xung đột quân sự với Nga. Do vậy, EU sẽ không khôi phục quy định này trước cuối năm sau.

(AFP) - Starbucks đóng cửa 130 quán cà phê và rút hoàn toàn khỏi Nga. Hôm qua 23/05/2022, chuỗi đồ uống Mỹ Starbucks cho biết đã quyết định sẽ rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga nhằm phản đối việc nước này xâm lăng Ukraina. Dù vậy, phía Starbucks cho biết sẽ tiếp tục trả lương cho gần 2.000 nhân viên Nga trong 6 tháng và giúp những người này tìm kiếm công việc mới.

(AFP) - Nhiều nước giàu không đảm bảo môi trường sống lành mạnh cho trẻ. Đây là báo cáo của trung tâm Nghiên cứu Innocenti của qũy nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) được công bố vào hôm nay 24/05/2022. Theo kết quả đánh giá tại 39 nước thành viên tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ngoại trừ Tây Ban Nha, Ai Len và Bồ Đào Nha, không quốc gia nào được coi là bảo đảm môi trường sống lành mạnh cho sự phát triển của trẻ em. UNICEF đang kêu gọi các nước giảm rác thải cũng như ô nhiễm.

