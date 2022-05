QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Anh cho phép mua lại CLB Chelsea. Tối 24/05/2022, chính phủ Anh đã bật đèn xanh cho việc mua lại câu lạc bộ bóng đá Chelsea của nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich. Bị Luân Đôn trừng phạt do cuộc xâm lược Ukraina của Nga, nhà tỷ phú Abramovich đã rao bán Chelsea từ ngày 02/03, tuyên bố là mọi lợi nhuận của việc mua bán này sẽ được dành cho các nạn nhân chiến tranh. Ngày 07/05, một tổ hợp đứng đầu là nhà doanh nghiệp Mỹ Todd Boehly đã đề nghị mua lại Chelsea với giá gần 5 tỷ euro.

(AFP) - Pháp hiện có 5 ca đậu mùa khỉ. Hôm 25/05/2022, tân bộ trưởng Y Tế Brigitte Bourguignon thông báo ở Pháp hiện có 5 ca đậu mùa khỉ, và cho biết là Pháp có đủ các liều vác-xin cần thiết để tiêm cho các ca tiếp xúc, theo khuyến cáo của Cơ Quan Y Tế Cao Cấp hôm qua. Bộ trưởng Y Tế Pháp còn thông báo là thứ hai tới bà sẽ thảo luận với các đồng nhiệm châu Âu về chiến lược đối phó với căn bệnh này.

(AFP) - Tư pháp Nga y án 9 năm tù đối với Navalny. Hôm 22/05/2022, trong phiên xử phúc thẩm, toà án Matxcơva đã xử y án 9 năm tù đối với nhà đối lập Nga Alexei Navalny. Nhà hoạt động chống tham nhũng sẽ thọ án 9 năm tù này theo chế độ “nghiêm ngặt” và như vậy sẽ bị chuyển đến một nhà tù, mà theo lời phát ngôn viên của nhà đối lập, nổi tiếng là nơi tra tấn và sát hại tù nhân. Ông Navalny bị cáo buộc đã biển thủ hàng triệu rúp tiền quyên góp cho các tổ chức chống tham nhũng của ông.

(AFP) - Nga bỏ giới hạn về tuổi nhập ngũ. Hôm nay, 25/05/2022, Quốc Hội Nga đã bãi bỏ giới hạn về tuổi nhập ngũ, trong bối cảnh chiến tranh Ukraina kéo dài gây nhiều tổn thất nhân mạng cho quân đội. Cho tới nay, tại Nga, chỉ có các công dân từ 18 đến 40 tuổi mới được ký hợp đồng đầu tiên để tham gia quân đội. Đối với công dân nước ngoài, độ tuổi này là 18 đến 30. Kể từ nay, bất cứ ai chưa đến tuổi về hưu theo luật định (hiện nay là 61,5 tuổi đối với nam giới) đều có thể tình nguyện nhập ngũ.

(AFP) - Hungary tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì chiến tranh Ukraina. Thủ tướng Viktor Orban hôm 24/05/2022 tuyên bố thiết lập tình trạng khẩn cấp lần thứ hai, để đối phó với hậu quả của cuộc chiến tranh ở Ukraina. Được biết tình trạng khẩn cấp lần thứ nhất do đại dịch Covid sẽ hết hiệu lực vào thứ Ba tuần tới. Trước đó Quốc Hội mà hai phần ba thuộc đảng Fidesz của ông Orban vừa mới tuyên thệ, đã vội vã sửa đổi Hiến Pháp để có thể ban hành biện pháp này « vì có xung đột ». Tổ chức phi chính phủ TASZ tố cáo một « tình trạng khẩn cấp đã trở thành thường xuyên ».

(RFI) - Một hiệp hội cựu chiến binh Nga muốn tuyên bố chiến tranh. Hiệp hội các sĩ quan toàn liên bang Nga (Obshcherossiyskogo ofitserskogo sobraniya trong tiếng Nga) do một cựu tướng lãnh là Leonid Ivashov đứng đầu, hôm 24/05/2022 kêu gọi chính thức tuyên bố chiến tranh với Ukraina, chứ không núp dưới tên gọi « chiến dịch đặc biệt ». Kremlin cũng không nên dùng chiêu bài « diệt phát-xít », mà nên nói rõ nhằm thu hồi lãnh thổ lịch sử của Nga. Trước đó hồi tháng Giêng, hiệp hội này đã chỉ trích ý định gây chiến, đòi hỏi Vladimir Putin từ chức.

(Reuters) - New Zealand triển hạn lực lượng đóng tại Salomon. Hôm nay 25/05/2022 New Zealand loan báo kéo dài thời hạn triển khai lực lượng phòng vệ trên quần đảo Salomon cho đến ít nhất tháng Năm 2023, trong bối cảnh Trung Quốc đang dòm ngó các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. New Zealand đã gởi quân đến theo lời yêu cầu của chính phủ Salomon cuối 2021 sau khi bạo loạn nổ ra tại thủ đô Honiara.

(AFP) - Tedros được bầu lại làm tổng giám đốc WHO. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, 57 tuổi, tổng giám đốc mãn nhiệm của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và là ứng cử viên duy nhất cho chức vụ này, hôm 24/05/2022 đã được bầu làm tiếp nhiệm kỳ thứ hai, trong cuộc bỏ phiếu kín tại Hội nghị Y tế Thế giới ở Genève. Là người châu Phi đầu tiên lãnh đạo WHO, ông từng bị chỉ trích vì thiếu cứng rắn trước Trung Quốc trong đại dịch Covid.

