QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - 115 quân nhân Nga bị sa thải vì từ chối ra chiến trường Ukraina. Ngày 26/05/2022, một tòa án ở Kabardino-Balkarie ở vùng Kavkaz của Nga xác nhận thông tin những quân nhân trên bị sa thải vì « tự ý từ chối thi hành nhiệm vụ chính thức ». Phiên tòa được xử kín để tránh lộ « bí mật quân sự ». Theo một quy định mới, từ ngày 01/04 đến 15/07/2022, thanh niên Nga từ 18 đến 27 tuổi, nếu không phải là sinh viên, sẽ bị kêu đi nghĩa vụ quân sự trong vòng 1 năm. Nhiều người trong số họ sợ bị đưa ra chiến trường ở Ukraina.

(AFP) - Macron kêu gọi Erdogan « tôn trọng lựa chọn chủ quyền » của Phần Lan và Thụy Điển. Trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/05/2022, tổng thống Pháp bày tỏ mong muốn nhanh chóng tìm ra được « một giải pháp » để tháo gỡ quyết định phủ quyết của Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên duy nhất trong NATO phản đối đơn xin gia nhập NATO của hai nước Bắc Âu.

(RFI) - Tư pháp Nga thu giữ khoảng 120 triệu đô la từ Google. Hãng tin Interfax ngày 26/05/2022 đưa tin: Các thừa phát lại của Nga đã tịch thu hơn 7,7 tỷ rúp, tương đương 123,2 triệu đô la, của Google mà tập đoàn Mỹ phải trả như một phần tiền phạt trên doanh thu của họ. Vào tuần trước, công ty con tại Nga của Google cho biết dự định nộp đơn phá sản sau khi bị chính quyền Nga thu giữ tài khoản ngân hàng, khiến họ không thể trả lương cho nhân viên và nhà cung cấp. Tuy nhiên, các dịch vụ miễn phí, bao gồm công cụ tìm kiếm và YouTube vẫn tiếp tục hoạt động.

(RFI) - Belarus thông báo thành lập bộ chỉ huy quân sự mới ở miền nam, giáp giới Ukraina. Tổng thống Belarus Alexander Lukachenko hôm 26/05/2022 đã ra lệnh thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới cho miền nam đất nước, ở một vùng giáp giới Ukraina. Belarus cũng triển khai lực lượng đặc biệt ở ba khu vực gần phía nam. Từ nhiều tháng qua, Minsk thường phê phán việc các nước NATO - như Ba Lan, Litva hay Latvia – tập trung quân đội gần biên giới của Belarus và đã gia tăng số lượng và cường độ các cuộc tập trận quân sự để đáp trả.

(AFP) - Ukraina: WHO cực lực lên án cuộc xâm lược của Nga. Các nước thành viên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ngày 26/05/2022 đã thông qua một nghị quyết do Ukraina đệ trình, nội dung lên án "rất mạnh mẽ" hành vi xâm lược quân sự của Nga và đặc biệt là các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế. Văn bản được 88 phiếu thuận, 12 chống và 53 phiếu trắng. Nghị quyết do Nga đưa ra, mà Matxcơva cho là "trung lập hơn", đã bị đại sứ Pháp Jérôme Bonnafont đại diện cho EU, tố cáo là một "nỗ lực xuyên tạc sự thật", và đã bị bác bỏ với 66 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 70 phiếu trắng.

(RFI) - Sau vụ thảm sát ở Texas, cảnh sát bị cáo buộc là chậm can thiệp. Cảnh sát thị trấn Uvalde bang Texas ngày hôm qua 26/05/2022 đã bị cực lực đả kích vì bị tình nghi là đã quá chậm trễ trong việc giải cứu các học sinh bị kẻ sát nhân đe dọa. Thủ phạm của vụ thảm sát tại trường tiểu học ở Uvalde hôm thứ Ba 24/05 đã có thể ở lại hơn 40 phút bên trong cơ sở, trước khi bị giết trong khi nhiều phụ huynh bên ngoài có mặt trước trường từ những phút đầu tiên xảy ra vụ giết người, đã hoài công cầu xin cảnh sát can thiệp ngay.

(France24) - Nhóm vận động cho tự do lưu hành súng NRA tổ chức đại hội. Theo dự kiến, Đại Hội thường niên của NRA vẫn mở ra hôm nay, 27/05/2022 tại Houston, Texas. Cựu Tổng thống Donald Trump vào hôm 25/05 cho biết là ông sẽ đến phát biểu tại đại hội.

(AFP) - Nhật Bản dần mở cửa đón khách du lịch. Ngày 26/05/2022, chính phủ Nhật Bản đã xem xét lại các biện pháp kiểm tra ở biên giới để đón các đoàn du lịch đến từ 98 nước, trong đó có Pháp. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 10/06 và chấm dứt cho giai đoạn hai năm chống dịch Covid-19 nhưng không áp dụng cho khách cá nhân. Trước khi đến Nhật Bản, du khách phải có xét nghiệm âm tính với virus corona. Những người đã tiêm 3 liều vac-xin đến từ một số nước có thể không phải làm thêm xét nghiệm hoặc cách ly 3 ngày.

(Yonhap) - BTS được mời đến Nhà Trắng. Ban nhạc Hàn Quốc BTS cho biết ngạc nhiên và vui mừng vì sẽ được tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón vào ngày 31/05/2022 nhân tháng Di sản người Mỹ gốc châu Á, Hawai và người quốc đảo. Cuộc gặp chủ yếu thảo luận về việc « chống các tội ác vì thù hận và kỳ thị người châu Á ». Trong một thông điệp đăng trên trang trao đổi với fan, thủ lĩnh của BTS bày tỏ : « Lần trước khi đi thăm Washington, chúng tôi nhìn Nhà Trắng từ xa, nhưng lần này chúng tôi được đặt chân vào ».

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu đặt mua chung vac-xin ngừa đậu mùa khỉ. Hôm qua, Ủy Ban Châu Âu thông báo Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị đặt mua chung vac-xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ và thuốc trị bệnh này. Số ca đậu mùa khỉ trên thế giới, ngoài những nước vẫn có dịch bệnh này, đã lên tới 219, tính tới ngày 25/05, theo các số liệu của Trung tâm châu Âu ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

(RFI) - Malaysia ngưng xuất khẩu gà. Hôm qua, 26/05/2022, Malaysia đã thông báo quyết định ngừng xuất khẩu gà do tình trạng khan hiếm gà trên thị trường nội địa và do vật giá leo thang. Quyết định này gây lo ngại cho nước láng giềng Singapore, vốn vẫn nhập từ Malaysia một phần ba lượng gà tiêu thụ.

(Reuters) - Covid-19: Thượng Hải sắp dỡ bỏ phong tỏa. Hôm nay, 27/05/2022, chính quyền thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã thi hành các biện pháp mới nhằm dỡ bỏ dần dần lệnh phong tỏa để phòng chống Covid-19. Chính quyền thành phố đông dân thứ hai của Trung Quốc đã cho phép thêm nhiều người được ra ngoài đường, một vài doanh nghiệp được hoạt động trở lại và một số phương tiện giao thông và nơi công cộng được mở cửa trở lại.

(Yonhap) - Covid-19: Bắc Triều Tiên có thêm 100.000 ca nhiễm. Hôm nay, 27/05/2022, hãng tin chính thức KCNA cho biết Bắc Triều Tiên hôm qua đã có 100.000 ca “sốt” mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên hơn 3,27 triệu người. Nhưng tờ báo nhà nước Rodong Sinmun khẳng định là tình hình dịch bệnh đã được cải thiện đáng kể.

