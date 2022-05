QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Covid-19: Trung Quốc dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế chống dịch tại Bắc Kinh từ ngày 29/05/2022. Theo thông báo hôm 28/05/2022 của nhà chức trách, việc nới lỏng các biện pháp chống dịch chỉ được triển khai tại một số khu vực được xem là nguy cơ thấp. Làm việc từ xa không còn là bắt buộc tại các quận Phòng Sơn (Fangshan) và Thuận Nghĩa (Shunyi). Giao thông công cộng (bus, métro, taxi) được hoạt động trở lại bình thường tại 3 quận. Các trung tâm thương mại cũng được phép mở lại tại nhiều nơi. Từ ngày 22/04 đến chiều 28/05, Bắc Kinh ghi nhận hơn 1.700 ca nhiễm virus corona.

(AFP) - Colombia bầu cử tổng thống ngày Chủ Nhật 29/05/2022. Gần 39 triệu cử tri được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu tổng thống tại 12.000 phòng phiếu. Nghị sĩ đảng xã hội - dân chủ Gustavo Petro, kinh tế gia và cựu thị trưởng Bogota, có nhiều cơ hội thắng cử. Bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng, gần 4 năm không có cuộc cải cách nào được tiến hành, tác động của đại dịch Covid-19 khiến kinh tế suy thoái mạnh, nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại các thành phố lớn, bạo lực của các nhóm vũ trang ở nông thôn ngày càng nghiêm trọng.

(RFI) - Thái Lan: Công nhân ngành may mặc được bồi thường tổng cộng 8 triệu euro vì các đợt sa thải nhân công ồ ạt. Do một nhà máy đột ngột đóng cửa, 1.250 công nhân may mặc bị sa thải hồi tháng 03/2021, trong đó có nhiều người đã làm việc cho nhà máy suốt 25 năm qua. Thông tín viên RFI tại Bangkok ngày 28/05/2022 cho biết đây là lần đầu tiên tại Thái Lan và lần đầu tiên trong ngành may mặc, một công ty phải chi một khoản tiền lớn như vậy để bồi thường cho người lao động bị sa thải ồ ạt.

(AFP) - Quân đội Iran tiết lộ một căn cứ ngầm chứa drone. Ngày 28/05/2022, truyền hình nhà nước Iran lần đầu tiên phát hình ảnh về một căn cứ của Không Quân, nằm sâu vài trăm mét dưới lòng đất, trong vùng núi Zagros, miền tây Iran. Căn cứ chứa hơn 100 máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay chiến đấu, trinh sát, và cả drone chiến lược Kaman-22 có thể bay xa 2.000km và được trang bị một tên lửa hành trình có tầm bắn 200km. Iran bắt đầu phát triển chương trình drone trong những năm 1980, thời chiến tranh Iran-Irak.

(AFP) – Người dân Litva quyên góp 5 triệu euro tặng drone cho Ukraina. Đây là số tiền có được sau một chương trình tổ chức gây quỹ kéo dài trong vòng ba ngày rưỡi và kết thúc tối hôm qua 28/05/2022. Khoản tiền này sẽ được dành để mua drone Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và tặng cho quân đội Ukraina, chiến đấu chống quân Nga. Quốc gia xứ Baltic này chỉ có 2,8 triệu dân.

(AFP) – Nepal: Máy bay chở theo 22 người mất tích. Hãng hàng không Tara Air hôm nay, 29/05/2022 thông báo chiếc máy bay nội địa nối tuyến Jomsom với Pokhara, đã bị mất tín hiệu khi đi đến một vùng núi. Trên máy bay, có 19 hành khách cùng với ba thành viên phi hành đoàn.

(AFP) – Afghanistan: Hai mươi phụ nữ biểu tình đòi nữ quyền. Bất chấp các lệnh cấm nghiêm ngặt do chính quyền Taliban áp đặt, hôm nay, khoảng 20 phụ nữ đã biểu tình tại Kabul, hô vang « bánh mì, việc làm, tự do ». Những người này còn trương biểu ngữ « Đi học là quyền của tôi ! Hãy mở cửa trường học ! ». Sau vài trăm mét tuần hành, nhóm biểu tình đã bị các lực lượng Taliban mặc thường phục giải tán.

(AFP) – Anh Quốc thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày. Khoảng 60 doanh nghiệp cùng với 3.000 nhân viên sẽ bắt đầu tham gia vào chương trình thử nghiệm được cho là có quy mô lớn nhất thế giới, được bắt đầu kể từ ngày 01/06/2022. Mục tiêu là nhằm giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian làm việc nhưng không hạ lương, và cũng không kềm hãm các hoạt động của doanh nghiệp. Những cuộc thử nghiệm tương tự đã được tiến hành tại Tây Ban Nha, Iceland, Mỹ và Canada, và sắp tới đây là tại Úc hay New Zealand vào tháng Tám.

