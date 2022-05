QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Một nhà báo Pháp thiệt mạng khi tác nghiệp tại Ukraina. Nhà báo đài truyền hình BFMTV, Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 tuổi, đã qua đời vì trúng mảnh đạn pháo của Nga gần Severodonetsk, miền đông Ukraina. Viện công tố quốc gia chống khủng bố (PNAT) của Pháp ngày 30/05/2022 thông báo mở điều tra về tội ác chiến tranh, bởi vì vụ không kích của quân Nga không chỉ giết hại nhà báo Pháp, mà còn nhắm vào đoàn cứu trợ nhân đạo. Kể từ đầu cuộc chiến, đã có 8 nhà báo thiệt mạng tại Ukraina khi tác nghiệp.

(AFP) - Chiến tranh Ukraina : 2.300 tù binh Azovstal có nguy cơ bị tử hình. Trên truyền hình Nga, bộ trưởng Tư Pháp của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, lãnh thổ miền đông của Ukraina, ngày 30/05/2022 thông báo tất cả 2.300 tù binh Ukraina, những binh sĩ của trung đoàn Azov, cố thủ ở nhà máy Azovstal, thành phố Mariupol, đều đang bị giam giữ ở Donetsk. Quan chức nước Cộng hòa tự xung Donetsk khẳng định binh đoàn Azov bị họ xem là lực lượng khủng bố, phải bị điều tra và nếu bị kết án thì sẽ là án tử hình.

(AFP) - Chiến tranh Ukraina : 2 binh sĩ Nga lãnh án tù 11 năm rưỡi. Một tòa án Ukraina ngày 31/05/2022 kết án 11 năm rưỡi tù giam hai binh sĩ Nga bị cáo buộc đã dùng bệ phóng đa tên lửa bắn phá hai ngôi làng ở vùng Kharkiv, miền đông bắc Ukraina. Alexander Bobykin và Alexander Ivanov bị kết tội vi phạm luật pháp và luật chiến tranh. Đợt xét xử bắt đầu từ giữa tháng 5, gần thành phố Poltava. Theo hãng tin Interfax-Ukraina, hai bị cáo Nga đã hoàn toàn nhận tội và nói rằng họ thấy hối lỗi.

(AFP) - Cuba: Hai nghệ sĩ bất đồng chính kiến có thể bị kết án nặng nề. Phiên xử hai nghệ sĩ bất đồng chính kiến Luis Manuel Otero Alcantara và Maykel "Osorbo" Castillo đã được mở ra ngày 30/05/2022 tại La Habana. Cả hai đều bị bắt vào giữa năm 2021 trong các cuộc biểu tình phản kháng tại Cuba. Maykel Castillo bị kêu án 10 năm tù, còn Otero Alcantara bị đề nghị bản án 7 năm. Luis Manuel Otero Alcantara là một trong những thủ lĩnh của tập thể nghệ sĩ phản kháng San Isidro, thành lập vào năm 2018. Maykel Castillo được biết đến với biệt danh "Osorbo", là đồng tác giả của bài hát “Patria y vida”, một ca khúc đã trở thành biểu tượng của các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Cuba và được trao giải Grammy Latino.

(AP) - Liên Hiệp Quốc: Lượng ma túy tịch thu được ở Đông Á và Đông Nam Á vượt mức 1 tỷ viên trong năm 2021. Trong bản báo cáo được công bố ngày 30/05/2022, Văn Phòng LHQ về Ma Túy và Tội Phạm (UNODC) cho biết là số lượng methamphetamine (còn gọi là ma túy đá) bị thu giữ ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á lần đầu tiên vượt quá một tỷ viên vào năm ngoái 2021, cao hơn gấp bảy lần so với số lượng bị thu giữ 10 năm trước đó. Ma túy phần lớn được tiêu thụ ở Đông Nam Á, nhưng cũng được xuất khẩu sang New Zealand, Úc, Hồng Kông, Hàn Quốc và Nhật Bản, và ngày càng nhiều sang Nam Á.

(AFP) - Tổ Chức Y Tế Thế Giới : Ngành công nghiệp thuốc lá gây tác hại khủng khiếp tới môi trường. Theo báo cáo “Thuốc lá, chất độc cho hành tinh” mà Tổ Chức Y Tế Thế Giới công bố ngày 30/05/2022, không chỉ gây hại cho sức khỏe cộng đồng, ngành sản xuất thuốc lá còn là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm môi trường lớn nhất : đốn chặt 600 triệu cây, sử dụng 200.000 ha đất và 22 tỉ tấn nước, thải ra 84 triệu tấn CO2 mỗi năm. Đầu mẩu thuốc lá thải ra tới 7.000 chất hóa học.

(AFP) - Covid-19 : Thượng Hải thông báo lại dỡ bỏ thêm các hạn chế chống dịch. Thông báo được chính quyền thành phố đưa ra hôm nay, 31/05/2022, sau 2 tháng thành phố bị phong tỏa hoàn toàn. Sau khi các biện pháp chống dịch dần dần được giảm nhẹ trong những tuần qua, từ ngày mai 01/06, cư dân những khu vực nguy cơ thấp sẽ được phép di chuyển tự do trong thành phố.

(AFP) - Covid-19 : Chính quyền Trung Quốc công bố 33 biện pháp phục hồi kinh tế. Thông báo ngày 31/05/2022 liên quan đến các lĩnh vực tài chính, thuế, công nghiệp và đầu tư, nhằm khắc phục tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc. Chính sách zero Covid mà Bắc Kinh thi hành trong thời gian qua đã kìm hãm kinh tế Trung Quốc, ảnh hưởng đến chỉ tiêu tăng trưởng 5,5% năm 2022.

(Yonhap) - Hàn Quốc gởi quân đến Hawai chuẩn bị tập trận với Mỹ. Cuộc tập trận mang tên Rim of the Pacific – RIMPAC, do Mỹ chỉ huy bắt đầu từ ngày 29/6 đến ngày 04/8/2022. Để tham gia cuộc tập trận quy mô này, Seoul hôm nay, 31/05/2022 đã điều một hạm đội phó đô đốc An Sang Min dẫn đầu, bao gồm nhiều tầu chiến, một máy bay tuần tra hàng hải và khoảng 1.000 lính thủy.

