QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Kiev muốn TT Macron thăm Ukraina trước khi hết nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU. Trả lời đài truyền hình Pháp LCI ngày 30/05/2022, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết ông Macron “được chào đón bất kỳ lúc nào. Nhưng hay hơn là ông Macron đến trong khi Pháp làm chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu” và lý tưởng hơn nữa là với các loại vũ khí giao cho Kiev. Khi được hỏi trong buổi họp báo ngày 31/05 ở Cherbourg (tây bắc Pháp), tổng thống Macron cho biết sẽ đến Kiev “vào thời điểm thuận lợi”. Ông Macron đã không đến Ukraina từ khi Nga phát động chiến tranh ngày 24/02. Trước đó, ông Macron đến Matxcơva và thăm Kiev hai ngày 07-08/02.

(AFP) - Nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân, Mỹ sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc gia tăng trừng phạt. Ngoài ra, trả lời báo giới ngày 31/05/2022, đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh “phải áp dụng các biện pháp trừng phạt mà chúng tôi có thẩm quyền” trước khi “thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới như chúng tôi đã thử làm gần đây”, ý muốn nói đến dự thảo do Mỹ đề xuất đã không được thông qua tại Hội Đồng Bảo An ngày 26/05 do Nga và Trung Quốc phản đối. Ngày 27/05, Mỹ trừng phạt hai ngân hàng Nga, bị cáo buộc hỗ trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên.

(CNN/Yonhap) - 26 nước tham gia tập trận RIMPAC từ 29/06 đến 04/08/2022. Theo thông báo ngày 31/05 của Hạm đội 3 Hải Quân Hoa Kỳ, khoảng 38 chiến hạm, 4 tầu ngầm và 170 máy bay cùng với khoảng 25.000 nhân viên sẽ tham gia cuộc tập trận có quy mô lớn nhất thế giới tại Honolulu và San Diego (Mỹ). Ngoài bốn nước Bộ Tứ - QUAD (Nhật Bản, Mỹ, Úc, Ấn Độ), còn có 5 nước ASEAN (Singapore, Philippines, Brunei, Malaysia và Indonesia). Ngày 31/05, Hàn Quốc đã điều một đội tầu gồm nhiều tầu chiến, một máy bay tuần tra biển và khoảng 1.000 lính thủy đến Hawai để chuẩn bị cho cuộc tập trận.

(AFP) - Thủ tướng Anh có thể bị bỏ phiếu bất tín nhiệm vì vụ “Partygate”. Theo phát biểu ngày 31/05/2022 của cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh William Hague, cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra “vào tuần tới hoặc cuối tháng 06”. Để tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm cần phải có 54 thư của dân biểu gửi đến “ủy ban 1922” của đảng Bảo thủ. Khoảng 30 dân biểu đã công khai kêu gọi ông Boris Johnson từ chức. Giới chính trị gia đang chờ xem con số 54 có đạt được trong những ngày tới hay không.

(AFP) - Israel ký thỏa thuận tự do thương mại với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Thỏa thuận ký ngày 31/05/2022 được đánh giá là “lịch sử” và là thành quả của quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao bắt đầu từ năm 2020. Thỏa thuận song phương xóa bỏ rào cản thuế quan đối với “96% sản phẩm” trao đổi giữa hai nước. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt 900 triệu đô la.

(AFP) - Hỗn loạn tại sân vận động Stade de France: Hai bộ trưởng ra điều trần trước Thượng Viện Pháp. Bốn ngày sau vụ hỗn loạn tại sân vận động Stade de France, hôm nay, 01/06/2022, bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin và bộ trưởng Thể Thao Amélie Oudéa-Castéra ra điều trần trước Thượng Viện Pháp. Chủ tịch CLB Liverpool Tom Wener đã bày tỏ sự phẫn nộ trong một bức thư gởi bộ trưởng Thể Thao Pháp, sau khi bà và bộ trưởng Nội Vụ Darmanin từ tối thứ Bảy liên tục khẳng định chính các cổ động viên Anh Quốc có phần lớn trách nhiệm để xảy ra các vụ lộn xộn, với một vụ gian lận lớn về vé giả.

(AFP) - Texas: Một tuần sau vụ thảm sát, Uvalde mai táng những nạn nhân đầu tiên. Một tuần sau vụ thảm sát trong một trường tiểu học, sát hại 19 trẻ em và 2 giáo viên, mà thủ phạm là thanh niên mới 18 tuổi, hôm qua, 31/05/2022, thành phố Uvalde, bang Texas, đã làm lễ mai táng những nạn nhân đầu tiên. Tang lễ cho toàn bộ các nạn nhân vụ thảm sát sẽ kéo dài cho đến giữa tháng 6.

(AFP) - Mêhicô cấm thuốc lá điện tử. Kể từ hôm qua, 31/05/2022, Ngày thế giới chống thuốc lá, ở Mêhicô thuốc lá điện tử bị cấm vĩnh viễn, theo sắc lệnh vừa được tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador ký. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá điện tử có hại cho sức khỏe, cho nên các nước phải có những quy định chặt chẽ đến tránh cho giới trẻ hút loại thuốc lá này. Ngoài ra, cũng kể từ hôm qua, tại khu trung tâm lịch sử thủ đô Mexico kể từ nay cấm hút thuốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký