QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới sản xuất thành công vac-xin chủng ngừa dịch tả heo châu Phi. Giấy phép sử dụng vac-xin chủng ngừa dịch tả heo châu Phi tại nội địa dự kiến được chính quyền cấp vào ngày mai 03/06/2022. Đây là vac-xin do các nhà nghiên cứu Việt Nam hợp tác với các đồng nghiệp Mỹ bào chế từ năm 2020 và đã qua 5 đợt thử nghiệm lâm sàng. Việt Nam muốn xuất khẩu nhưng chưa công bố lịch trình cụ thể và sản lượng xuất khẩu.

(AFP) - Vụ bạo động ở sân Stade de France : Bộ trưởng Nội Vụ Pháp xin lỗi cổ động viên đội bóng Liverpool, Anh Quốc. Trong phiên chất vất trước Ủy ban luật pháp của Thượng Viện, bộ trưởng Nội vụ Darmanin và bộ trưởng Thể Thao Oudéa-Castéra hôm 01/06/2022 đã thừa nhận mọi việc lẽ ra đã có thể được tổ chức tốt hơn vào hôm diễn ra trận chung kết Cúp C1 bóng đá châu Âu, giữa đội Liverpool và Real Madrid hôm 28/05. Theo Thượng Viện, tình trạng lộn xộn đó là không thể chấp nhận được. Ông Darmanin khẳng định đã yêu cầu xử phạt hai nhân viên an ninh ném hơi cay trái quy định vào cổ động viên CLB Liverpool.

(Le Monde) - Sản lượng lúa mì của Ukraina năm 2022-2023 sẽ sụt giảm 40%. Theo Hiệp hội ngũ cốc Ukraina, sản lượng lúa mì năm tới sẽ chỉ đạt 19 triệu tấn so với con cố 30 triệu tấn trong năm 2021-2022. Xuất khẩu lúa mì cũng sẽ giảm 50% do chiến tranh. 19 triệu tấn là con số cao gấp 3 so với nhu cầu tiêu thụ nội địa hàng năm. Ukraina hiện vẫn còn 10 triệu tấn dự trữ từ vụ mùa trước.

(AFP) - Bệnh đậu mùa khỉ : Tổ Chức Y Tế Thế Giới (OMS) nghi ngờ có dịch lây lan mà chưa được ghi nhận hết. Hiện nay, bệnh đậu màu khỉ đã lan ra 33 nước. Tổng giám đốc OMS ngày 01/06/2022 thúc giục các nước có liên quan mở rộng giám sát và tầm soát, bởi những ca tiếp xúc gần với các ca bệnh cũng có thể nhiễm virus. Một trong các ưu tiên của OMS hiện nay là bảo vệ lực lượng y tế tiếp xúc với người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Riêng Pháp, tính đến 10 giờ sáng 01/06 ghi nhận 33 ca bệnh đậu màu khỉ, trong đó có 24 ca ở vùng Paris.

(AFP) - Johnny Depp thắng kiện vợ cũ, diễn viên Amber Heard. Tòa án Mỹ ngày 01/06/2022 kết luận nữ diễn viên Amber Heard, 36 tuổi, đã phỉ báng chồng cũ trên báo chí, gây ảnh hưởng đến danh tiếng diễn viên Johnny Depp, và phải trả tổng cộng hơn 15 triệu đô la tiền bồi thường cho anh và tiền phạt. 7 thành viên bồi thẩm đoàn thống nhất là nữ diễn viên đã đưa thông tin sai lệch về cô là nạn nhân nạn bạo hành trong gia đình. Diễn viên phim « Cướp biển vùng Caribê », 58 tuổi, từng đòi vợ cũ bồi thường 50 triệu đô la, vì cho rằng những lời phỉ báng của vợ cũ hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của anh.

(Asia Nikkei) - Việt Nam thay thế phần nào Trung Quốc để sản xuất iPad cho Apple. Theo báo kinh tế Nhật Asia Nikkei hôm 01/06/2022, sau nhiều tuần lễ các nhà máy tại Trung Quốc bị tê liệt vì các đợt phong tỏa chống Covid, tập đoàn Apple của Mỹ có kế hoạch « chuyển hướng » sang Việt Nam. Trong tương lai, một số máy tính bảng với nhãn hiệu quả táo sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra Apple cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp có tầm nhìn xa hơn, tăng cường khả năng tích trữ linh kiện điện tử, tránh để chuỗi cung ứng bị gián đoạn, ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của Apple trên toàn thế giới.

(AFP) - Ủy Ban Châu Âu đánh giá Croatia hội đủ điều kiện để gia nhập khối euro vào năm tới. Phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Valdis Dombrovsky đặc trách hồ sơ Thương Mại chung của toàn khối hôm 01/06/2022 thông báo không còn một trở ngại nào ngăn cản Croatia tham gia khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trên nguyên tắc, ngày 01/03/2023 Croatia sẽ là quốc gia thứ 20 sử dụng đồng euro. Quyết định chính thức sẽ được thông báo vào đầu tháng 7/2022. Đây là tín hiệu mới về sự đoàn kết trong khối.

(AFP) - Teheran phản đối Pháp về vụ Liên hoan điện ảnh Cannes chọn và trao giải cho một bộ phim nói về xã hội Iran. Bộ phim khiến Iran bực mình mang tên Les Nuits de Mashad của đạo diễn Đan Mạnh gốc Iran, Ali Abbassi. Zar Amir Ebrahimi đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ thủ vai một phóng viên điều tra về một kẻ giết người nhân danh tôn giáo. Câu chuyện trong phim lấy nguồn cảm hứng từ một chuyện thực, thủ phạm sát hại 16 cô gái điếm đầu những năm 2000 ở thành phố Mashad, đông bắc Iran.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký