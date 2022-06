QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Tổng thống Mỹ kêu gọi cấm bán súng trường tấn công. Hôm qua, 0206/2022, tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi cấm bán súng trường tấn công cho các cá nhân. Ông Biden đưa ra lời kêu gọi này trong một bài phát biểu trên truyền hình, 10 ngày sau vụ thảm sát kinh khủng tại một trường tiểu học ở bang Texas, sát hại 19 trẻ em và 2 giáo viên. Thủ phạm là một thanh niên 18 tuổi. Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng, nếu không cấm bán, thì ít ra phải nâng giới hạn tuổi được mua súng trường tấn công, từ 18 tuổi hiện nay lên 21 tuổi.

(AFP) - Covid-19: Số ca nhiễm mới tại Pháp tăng trở lại. Hôm nay, cơ quan Y tế Công Cộng Pháp cho biết là, sau khi giảm đều đặn từ gần hai tháng qua, từ thứ hai tuần này, số ca nhiễm mới đã tăng nhẹ trở lại, với khoảng 20.000 ca mỗi ngày. Nhưng theo cơ quan này, còn quá sớm để lo ngại về tác động của sự gia tăng này lên số ca tử vong và nhập viện.

(AFP) - Tổng thống Belarus đề nghị cung cấp sữa trẻ em cho Mỹ. Hôm nay, 03/06/202, tổng thống Belarus Alexander Loukachenko, hiện đang bị Mỹ trừng phạt, đã đề nghị cung cấp sữa trẻ em cho Hoa Kỳ, từ nhiều tháng qua đang gặp tình trạng khan hiếm sữa, do các vấn đề cung ứng liên quan đến dịch Covid-19.

(AFP) – Hồng Kông : Cảnh sát cảnh cáo mọi cuộc tụ tập tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn. Cảnh sát Hồng Kông hôm qua, 02/03/2022, nêu rõ, mọi cuộc tụ tập tưởng niệm Thiên An Môn 04/6 đều bị xem là « bất hợp pháp », nhất là tại công viên Victoria, điểm canh thức hằng năm. Cảnh sát Hồng Kông còn ghi nhận có nhiều lời kêu gọi trên các mạng xã hội cho cuộc tập hợp ở công viên vào thứ Bảy này nhưng không nêu rõ chi tiết.

(AFP) – Miến Điến mở lại hành quyết tư pháp. Bốn người, trong đó có một cựu thành viên thuộc đảng của cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi và một nhà đấu tranh ủng hộ dân chủ nổi tiếng sẽ bị đưa ra xử treo cổ, theo như lời một phát ngôn viên của chính quyền tập đoàn quân sự hôm nay, 03/06/2022. Đây sẽ là những cuộc hành quyết đầu tiên kể từ năm 1990.

(AFP) – Sri Lanka kêu gọi sự giúp đỡ từ Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Colombo hôm nay, 03/06/2022, kêu gọi Liên Hiệp Quốc khẩn cấp hỗ trợ tài chính để tái lập kho dự trữ lương thực thiết yếu. Chính quyền Sri Lanka còn báo động nguy cơ nạn đói đe dọa đất nước. Sản lượng lương thực năm 2021 bị sụt giảm đến một nửa, trong khi vụ mùa năm nay bị ảnh hưởng nặng nề do khan hiếm phân bón, hệ quả của việc thiếu nguồn ngoại tệ.

(Reuters) – Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc họp về tình hình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Cuộc họp của đại diện ba nước phụ trách về Bắc Triều Tiên diễn ra tại Seoul hôm nay, 03/06/2022. Theo một báo cáo do Mỹ công bố vào lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng dường như đang có những chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân tại Punggye-ri. Nếu như vậy, đây sẽ là lần thử hạt nhân thứ 7 và là vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

(Reuters) – Mỹ đưa các xưởng hàng không của Nga vào "danh sách đen". Bộ Thương Mại Mỹ ngày hôm qua, 02/06/2022 cho biết đã đưa thêm 71 thực thể Nga vào « danh sách đen » thương mại, trong số này có nhiều nhà máy hàng không và viện nghiên cứu của Nga. Quyết định này được đưa ra trong khuôn khổ một biện pháp mới nhằm ngăn chặn quân đội Nga có được công nghệ Mỹ cũng như nhiều trang thiết bị khác. Tổng cộng, Mỹ đã đưa 322 thực thể Nga vào danh sách trừng phạt.

(Reuters) – Nga tập trận ở Thái Bình Dương với hơn 40 tàu chiến. Truyền thông Nga cho biết ngoài 40 tàu chiến nói trên, cuộc tập trận bắt đầu ngày 03/06/2022 và sẽ kết thúc vào ngày 10/06 với sự tham gia của 20 phi cơ. Nội dung chủ yếu là các bài tập của "các nhóm tàu ​​cùng với lực lượng không quân của hải quân tham gia các hoạt động săn tìm tàu ​​ngầm".

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ đổi tên tại Liên Hiệp Quốc: ‘‘Türkiye’’ thay vì ‘‘Turkey’’. Theo quyết định công bố hôm qua, 02/06/2022, việc đổi tên có hiệu lực ngay tức khắc. Phát ngôn viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Stephane Dujarric, cho AFP biết, đã nhận được một công hàm của Ankara hôm 01/06, yêu cầu về vấn đề này. Tên gọi cũ của Thổ Nhĩ Kỳ bằng tiếng Anh ‘‘Turkey’’, còn có nghĩa là "gà Tây". Ông Mustafa Aksakal, giáo sư lịch sử tại Đại học Georgetown ở Washington, D.C., được New York Times trích dẫn hôm qua, nhấn mạnh việc đổi tên nói trên cho thấy nỗ lực của tổng thống Erdogan, khẳng định vai trò của người ‘‘bảo vệ uy tín của đất nước’’. Kể từ cuối năm 2021, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chính sách "nâng cao giá trị thương hiệu của đất nước’’. Từ nhiều năm nay, Ankara đã cổ vũ cho thương hiệu "made in Türkiye" thay cho "made in Turkey’’.

(AFP) - Đảng Cộng Hòa Ireland Sinn Fein cảm ơn nữ hoàng Elizabeth II vì ‘‘đóng góp cho hòa bình’’. Theo báo Belfast Telegraph, hôm qua, nhân ngày kỷ niệm 70 năm trị vị của nữ hoàng Anh, lãnh đạo đảng Cộng Hòa Ireland (chủ trương thống nhất hai miền Ireland – Bắc Ireland thuộc Vương Quốc Anh và Ireland - đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn nữ hoàng. Trong bức thư được gửi vào tháng trước, ông Michelle O'Neill, phó chủ tịch đảng Sinn Fein, nhấn mạnh "đóng góp quan trọng (của nữ hoàng) đối với hòa bình và hòa giải". Năm 2011, nữ hoàng trở thành quốc vương Anh đầu tiên đến thăm Ireland, một chuyến thăm lịch sử được coi là một cử chỉ quan trọng hướng tới hòa giải. Xung đột tại Bắc Irland giữa hai phe, phe muốn thống nhất với Irland và phe trung thành với nữ hoàng, kéo dài khoảng 3 thập niên, chấm dứt vào năm 1998.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký