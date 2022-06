QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Đại sứ Ukraina tại Ankara tố cáo Nga « cướp » lúa mì của Ukraina để xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mạng Twitter hôm 03/06/2022 đại sứ Vasyl Bodnar lên án Matxcơva « cướp một cách trắng trợn » lúa mì, ngũ cốc của Ukraina và xuất khẩu từ cảng Crimée sang nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Kiev yêu cầu Ankara hỗ trợ « giải quyết vấn đề ».

(AFP) - Tấn công Capitol: Một nhân vật thân cận với Trump bị truy tố. Hôm qua, 03/06/2022, ông Peter Navarro, cựu cố vấn kinh tế và cũng là nhân vật thân cận với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị truy tố về tội “cản trở thẩm quyền điều tra của Quốc Hội“ về vụ tấn công Capitol ngày 06/01/2021. Cụ thể, theo bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, ông Navarro đã từ chối ra làm chứng và cung cấp các tài liệu cho ủy ban điều tra của Quốc Hội về vụ hàng ngàn ủng hộ viên của ông Trump xông vào tòa nhà Quốc Hội, để ngăn cản việc chứng nhận chiến thắng của ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu sẵn sàng tăng tốc các cuộc đàm phán để đạt được hiệp định tự do mậu dịch với Úc, New Zealand và Chilê. Tuyên bố trên do ủy viên đặc trách Thương Mại Châu Âu, Valdis Dombrovskis đưa ra nhân cuộc họp tại Luxembourg chiều ngày 03/06/2022. Liên Âu kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ đạt được thỏa thuận với Chi ê và đầu năm tới là với Úc và New Zealand. Tuy nhiên Bruxelles đòi các đối tác thương mại này phải tuân thủ các chuẩn mực về môi trường của châu Âu.

(AFP) – Xung khắc Mỹ - Ấn về quyền tự do tôn giáo. Hai ngày sau báo cáo thường niên của Mỹ về quyền tự do tôn giáo trên thế giới, New Delhi cho rằng Washington đã « thiên vị » và « không thông tin đầy đủ » về tình trạng tôn giáo tại Ấn Độ. Báo cáo hôm 02/06/2022 của Hoa Kỳ mạnh mẽ chỉ trích chính quyền của thủ tướng Narendra Modi đàn áp người theo đạo Hồi và phân biệt đối xử với người theo đạo Công giáo.

(AFP) – Một phụ nữ Estonia bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Một tòa án tại Talinn, hôm 03/06/2022 cho biết bà Gerli Mutso, 42 tuổi, bị kết án làm gián điệp cung cấp thông tin cho tình báo quân đội Trung Quốc và đã được thưởng công với giá hơn 20.000 đô la. Đương sự bị bắt giữ từ 2020. Trong báo cáo 2021-2022 cơ quan an ninh nội địa Estonia báo động Trung Quốc liên tục tìm cách tuyển dụng các quan chức, các nhà khoa học Estonia.

(AFP) – Đông Timor ký thỏa thuận hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Trong chặng chót kết thúc vòng công du nam Thái Bình Dương trong 10 ngày, tại thủ đô Dili hôm 03/06/2022 ngoại trưởng Vương Nghị và đồng cấp Adaljiza Magno đã ký thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương. Văn bản này bao gồm nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp đến hợp tác kỹ thuật, kinh tế và quan hệ đối tác giữa các phương tiện truyền thông của đôi bên. Dili và Bắc Kinh hiện tại không có một thỏa thuận nào về hợp tác quân sự hay an ninh.

( AFP ) - Khách hành hương đến Mecca lần đầu tiên từ khi có dịch Covid-19. Lần đầu tiên kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19, hôm nay, 04/06/2022, Ả Rập Xê Út đón tiếp khách hành hương từ nước ngoài đến thánh địa Hồi giáo Mecca. Cuộc hành hương của người Hồi Giáo sẽ bắt đầu từ ngày 08/07. Đoàn khách hành hương đầu tiên đến từ Indonesia. Năm nay, Ả Rập Xê Út sẽ cho phép tổng cộng 1 triệu người Hồi Giáo trên thế giới đến Mecca.

