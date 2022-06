Thủ tướng Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng uy tín sụt giảm

ANH QUỐC-CHÍNH TRỊ

Dù bị tai tiếng từ nhiều tháng qua, thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong đảng Bảo Thủ tối qua 06/06/2022 để tiếp tục nắm quyền. Tuy nhiên, uy tín của ông có nguy cơ sụt giảm mạnh.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Emeline Vin tường trình :

« Có 211 nghị sĩ vẫn tin tưởng vào ông Boris Johnson và 148 người bỏ phiếu bất tín nhiệm, tức 41 % trong đảng. Thủ tướng phải đối mặt với một cuộc nổi loạn còn lớn hơn so với thời người tiền nhiệm Theresa May. Bà May bị cho là làm mất lòng dân đến nỗi đành phải từ chức sáu tháng sau. Tỉ lệ của ông Boris Johnson là tệ hại nhất lịch sử đối với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong đảng.

Trên lý thuyết, chủ tịch đảng được bảo vệ trong vòng 12 tháng trước khi tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới. Tuy vậy, một ủy ban phụ trách các vấn đề nội bộ có thể thay đổi các quy định và tấm gương của bà Theresa May cho thấy sự bảo vệ này chỉ mang tính tương đối.

Ở phía chính phủ, lo ngại tăng lên suốt buổi chiều hôm qua, do một số vụ từ chức, trong đó có quan chức phụ trách chống tham nhũng. Từ khi kết quả được loan báo, các bộ trưởng đã bắt đầu một đợt truyền thông để hoan nghênh "chiến thắng tốt đẹp", đề nghị các nghị sĩ và nhà báo nên"chuyển sang chuyện khác".

Dù vậy, những người chống đối trong đảng vẫn kêu gọi ông Boris Johnson rút ra bài học từ cuộc bỏ phiếu không hề thể hiện sự ủng hộ ông và như vậy ông nên từ chức. Một khả năng mà thủ tướng vẫn bác bỏ từ nhiều tháng qua ».

