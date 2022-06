QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Riga cấm tất cả các kênh truyền hình Nga hoạt động tại Latvia. Cơ quan quản lý phát thanh truyền hình Latvia thông báo kể từ ngày 08/06/2022 cấm tất cả các kênh truyền hình có cơ sở tại Nga. Từ 2014, khi Matxcơva sáp nhập Crimée của Ukraina, Hội đồng quốc gia Latvia về truyền thông điện tử đại chúng (NEPLP) đã cấm nhiều kênh truyền hình Nga hiếu chiến và tuyên truyền sai lạc về Ukraina, đồng thời đe dọa an ninh Latvia. Quyết định này liên quan đến 80 kênh xuất xứ từ Nga, và có hiệu lực đến khi nào Nga ngưng xâm lược, rút khỏi Ukraina, kể cả Crimée. Bên cạnh đó, Latvia cho phép kênh truyền hình đối lập Nga Dojd, đã bị Matxcơva cấm từ tháng Ba, được chính thức hoạt động kể từ 09/06.

(AFP) - Washington tố cáo Matxcơva « dọa » các thông tín viên Mỹ tại Nga. Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 06/06/2022 tố cáo bộ Ngoại Giao Nga đã triệu tập các thông tín viên của Mỹ tại Nga đến và đe dọa trả đũa họ vì các lệnh trừng phạt của Washington. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova hồi cuối tháng 5 đã dọa trục xuất các phương tiện truyền thông và nhà báo phương Tây, nếu YouTube tiếp tục chặn các cuộc họp giao ban hàng tuần của bà. Hôm 03/06, bà lại cáo buộc Washington « đàn áp truyền thông Nga » tại Mỹ.

(AFP) - Tấn công Capitol: Năm thành viên cực hữu bị buộc tội "nổi dậy". Một nhân vật cực hữu Mỹ, Henry Tarrio và bốn thành viên của nhóm "Proud Boys" hôm 06/06/2022 đã bị cáo buộc "nổi dậy", vì vai trò của họ trong vụ tấn công vào điện Capitol hôm 06/01/2021. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết năm nghi can từ 31 đến 45 tuổi, bị giam giữ nhiều tháng qua, bị khởi tố vì "phạm tội có tổ chức" nhằm cản trở một tiến trình chính thức, hoặc vì bạo động. Cáo buộc "nổi dậy", rất hiếm khi được sử dụng, có khung hình phạt lên đến 20 năm tù giam. Trên 810 người đã bị bắt và bị khởi tố, hầu hết với tội danh xâm nhập một cơ sở của liên bang.

(AFP) - Số du khách quốc tế đến châu Âu trong quý 1/2022 tăng 3 lần so với cùng kỳ 2021. Tổ chức Du lịch Thế giới (OMT) ngày 06/06/2022 cho biết, chủ yếu đó là nhờ châu Âu đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do dịch Covid-19 thuyên giảm. Số khách tăng mạnh nhất là trong tháng 3. Số khách đến châu Mỹ và Trung Đông trong quý 1 cũng tăng lần lượt 117% và 132%. Tuy nhiên, OMT thận trọng cho những tháng tới bởi khủng hoảng do chiến tranh Ukraina.

(AFP) - Trung Quốc : Dân Thượng Hải nổi giận vì lệnh tái phong tỏa phòng chống Covid-19. Vừa mới được nới lỏng các quy định vào tuần trước sau 2 tháng bị phong tỏa nghiêm ngặt, người dân hôm qua 06/06/2022 được thông báo là chính quyền Thượng Hải lại phong tỏa một số khu vực do phát hiện nhiều ca nhiễm mới. Truyền thông địa phương đưa tin cư dân một khu vực ở quận Từ Hối (Xuhui), Thượng Hải, lo sợ bị cưỡng chế đến trung tâm cách ly. Sau đó, tin này bị xóa bỏ trên các mạng xã hội.

(AFP) - Bộ Tư Pháp Mỹ ra lệnh tịch thu 2 máy bay của tỉ phú Nga Abramovitch. Bộ Tư Pháp Mỹ ngày 06/06/2022 cho biết tỉ phú Nga, người từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, đã lách các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga do vụ xâm lăng Ukraina, cho hai phi cơ bay đến tận Nga hồi tháng 3. Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết hai máy bay của tỉ phú Nga Roman Abramovitch có giá trên 400 triệu đô la, nhưng không nói rõ chúng hiện đang ở đâu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký