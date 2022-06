Nguy cơ nạn đói bùng phát toàn cầu: Một số biện pháp chính để giảm sốc

NẠn ĐÓI - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cuộc xâm lược Ukraina của Nga kéo dài từ hơn ba tháng nay khiến nạn đói có nguy cơ trầm trọng hơn bội phần tại nhiều nước nghèo, nước đang phát triển nói chung. Tuy nhiên, ngay trước cuộc chiến tại Ukraina, khủng hoảng ‘‘an ninh lương thực’’ đã là nghiêm trọng.

Quảng cáo Đọc tiếp

Những tuần gần đây, ‘‘an ninh lương thực’’ đang trở thành một trong những chủ đề hàng đầu của thời sự quốc tế. Khủng hoảng chồng chất khủng hoảng. Làm thế nào để đối phó với tình trạng cấp bách? RFI tổng hợp thông tin về vấn đề này.

Nguy cơ đói đe dọa toàn cầu ra sao ?

‘‘An ninh lương thực’’, hay nói cách khác là bảo đảm cho người dân không bị đói, và không bị chết vì đói, là một chủ đề lo ngại hàng đầu của Liên Hiệp Quốc trong những tuần gần đây. Ngày 19/05/2022, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có phiên họp mở rộng với chủ đề ‘‘Các xung đột vũ trang và an ninh lương thực’’. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện gần 80 quốc gia. Trong cuộc họp nói trên, giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực Thế giới (PAM / WFP), ông David Beasley, cho biết cuộc khủng hoảng về an ninh lương thực hiện nay là ở mức độ ‘‘chưa từng có’’.

Giám đốc điều hành PAM đưa ra một vài số liệu cho thấy số người bị nạn đói đe dọa tăng vọt, từ khoảng 80 triệu người trước đại dịch Covid-19 thành 135 triệu người. Trước cuộc xâm lăng Ukraina của Nga, thế giới đang đi đến chỗ có khoảng 276 triệu nạn nhân nạn đói. Cuộc ‘khủng hoảng Ukraina có thể khiến 323 triệu người là nạn nhân. Trên đây là những cư dân ở ngưỡng cửa chết vì đói. Còn tình trạng đói ăn nói chung có thể đe dọa đến một tỉ rưỡi, thậm chí một phần ba dân số Trái đất.

Cùng với tình hình kinh tế suy thoái và khô hạn, nạn đói hiện đã đang đe dọa khoảng 43 quốc gia. Hệ quả sẽ là rối loạn xã hội, di cư tị nạn ồ ạt. Vẫn theo giám đốc điều hành PAM, cuộc chiến tranh tại Ukraina khiến xuất khẩu lương thực thực phẩm sụt giảm mạnh, đe dọa thêm gần 40 quốc gia khác, vốn vẫn nhập khẩu đến 50% ngũ cốc từ khu vực này. Chưa kể đến nhiều khu vực tại châu Phi, vốn đã trong tình trạng thiếu đói trầm trọng triền miên, việc nông sản Ukraina không xuất được ra ngoài cũng khiến căng thẳng gia tăng tại nhiều nước châu Á, như Sri Lanka, Indonesia hay Pakistan.

Các chương trình quốc tế, hỗ trợ lương thực cho người dân đang bị đói, đã bị cắt giảm mạnh. Chương trình Lương thực Thế giới giờ đây còn phải cứu trợ lương thực cho 4 triệu người Ukraina, nạn nhân chiến tranh, tại một đất nước vốn từng có đủ thực phẩm nuôi sống đến 400 triệu cư dân.

Khủng hoảng đã rất trầm trọng trước cuộc xâm lăng Ukraina

Cuối tháng 5 vừa qua, một số tổ chức tư vấn về chiến lược (Eurasia Group, EY và DevryBV Sustainable Strategies), công bố bản báo cáo ‘‘An toàn thực phẩm và cơn bão lốc sắp ập tới’’ (Food Security and the Coming Storm). Tương tự như ý kiến nhiều lãnh đạo quốc tế trong cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về nạn đói, báo cáo ‘‘An toàn thực phẩm và cơn bão lốc sắp ập tới’’ nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu vốn dĩ đã rất trầm trọng ngay trước cuộc xâm lăng Ukraina của Nga.

Theo ông Josef Schmidhuber, giám đốc bộ phận thương mại và thị trường của Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc (FAO), hiện tại có đến gần 70 quốc gia, nơi chi tiêu cho các nhu cầu tối thiểu chiếm đến gần 60% ngân sách gia đình, tình trạng tồi tệ tăng gấp đôi so với năm 2017. Người phát ngôn của hiệp hội CCFD - Terre Solidaire, một hiệp hội chống đói nghèo hàng đầu của Pháp, cảnh báo là ‘‘chỉ còn vài tháng nữa để hành động ở cấp độ các định chế quốc tế, để hy vọng tránh được một trong những khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất của kỷ nguyên hiện đại’’.

Nghịch lý: Thực phẩm dồi dào, người đói không có cái ăn

Trước hết cần nhấn mạnh đến một tình trạng nghịch lý được nhiều lãnh đạo chính trị, chuyên gia hàng đầu khẳng định: nạn đói đe dọa ngày càng nhiều người hơn trong bối cảnh sản lượng lương thực thực phẩm lại gần như không suy giảm trong hiện tại. Vấn đề căn bản và cấp bách nhất là phải đưa được thực phẩm đến với người cần. Một rào cản chính là không có khả năng tiếp cận các kho dự trữ lương thực, thực phẩm (cụ thể như tại Ukraina đang trong chiến tranh), nhưng còn có một rào cản ghê gớm khác là giá cả các thực phẩm thiết yếu tăng vọt trên thị trường.

Nhật báo Pháp Le Monde hôm 08/06/2022 có bài ‘‘Crise alimentaire : les pistes pour atténuer le choc’’, giới thiệu một loạt các biện pháp chính nhằm hóa giải khẩn cấp các thách thức đe dọa ‘‘an ninh lương thực’’. Thách thức được Le Monde nêu bật đầu tiên là ‘‘quyết tâm chính trị’’ và nỗ lực hợp tác của cộng đồng quốc tế. Bản thân tình trạng ‘‘khủng hoảng lương thực’’ cũng là biểu hiện ra bên ngoài của hợp tác quốc tế đang trong trạng thái bất lực.

Một số sáng kiến đã được khối G7 (gồm bảy cường quốc công nghiệp hàng đầu) tung ra từ tháng 5/2022, cùng với Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức như Liên minh thế giới vì An toàn lương thực – GAFS. Tuy nhiên, theo chính lãnh đạo của Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP / PNUD), các định chế quốc tế ngày càng khó khăn hơn khi phải đối mặt với hàng loạt khủng hoảng. Theo ông Achim Steiner, chỉ riêng các nhóm như G7, G20, hay các định chế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, sẽ đều ‘‘không có đủ khả năng và nguồn lực’’ để mang lại các giải pháp ‘‘tạo nên sự khác biệt đáng kể’’ trong cuộc khủng hoảng này.

Như vậy, theo Le Monde, cần phải có các giải pháp khác ngoài khuôn khổ can thiệp từ phía các định chế nói trên. Có bảy biện pháp chính được Le Monde nêu ra.

Minh bạch thông tin để chống tâm lý đầu cơ

Minh bạch thông tin về dự trữ lương thực, thực phẩm toàn cầu là điều đầu tiên được Le Monde nhất mạnh. Trong một cuộc họp mới đây của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà Marion Jansen, giám đốc bộ phận thương mại và nông nghiệp của OCDE, phàn nàn về việc truyền thông quảng bá rộng rãi cho một con số, gây hoảng sợ. Cụ thể là lúa mỳ Nga và Ukraina chiếm đến 30%. Có điều con số này chỉ liên quan đến xuất khẩu, còn trên thực tế, sản lượng lúa mỳ của Nga và Ukraina chỉ chiếm 15% tổng sản lượng toàn cầu. Hậu quả là việc thổi phồng số liệu – hay chính xác là tung ra con số mơ hồ nói trên - để lại hậu quả tồi tệ là kích động xu thế đầu cơ trên thị trường lương thực thực phẩm, khiến giá tăng phi mã.

‘‘Hệ thống thông tin minh bạch về các thị trường nông sản’’ là điều đã được nhóm G20 lập ra vào năm 2011 nhằm xua tan các lo ngại, đồn đoán, kích động tâm lý đầu cơ, tránh điều đã từng xảy trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và ‘‘các phong trào mùa xuân Ả Rập’’ sau đó. Le Monde ghi nhận hệ thống thông tin minh bạch này đã phát huy tác dụng vào thời điểm khởi đầu đại dịch Covid, nhưng hoạt động kém hơn nhiều trong giai đoạn kể từ khi Nga xâm lược Ukraina đến nay.

Kinh tế gia David Labord (Viện quốc tế về nghiên cứu chính sách lương thực Ifpri), có trụ sở tại Mỹ, đã chỉ trích việc Trung Quốc coi các số liệu này là ‘‘bí mật quốc gia’’ khiến cho tình hình thêm nan giải. Theo ước tính của IFPRI dự trữ lúa mì và ngô của Trung Quốc ước tính từ 250 đến 450 triệu tấn, tương đương với một nửa lượng dự trữ thực phẩm toàn cầu. Bên cạnh một số quốc gia như Trung Quốc, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc phụ trách tình trạng đói nghèo cùng cực và nhân quyền, ông Olivier De Schutter, cũng chỉ trích thái độ bất hợp tác của một số đại gia buôn bán nông sản hàng đầu thế giới, trong đó có hãng Louis Dreyfus ở France hay Cargill ở Mỹ.

Tập trung cứu trợ đúng trọng điểm

Ngoài việc minh bạch thông tin để chống tâm lý đầu cơ nông sản, Le Monde lưu đến việc tăng cường các chương trình xã hội nhằm ‘‘tập trung cứu trợ những người nghèo nhất’’. Đưa thực phẩm đến tận tay người cần nhất, đó là thông điệp của Le Monde. Nhật báo Pháp nêu ví dụ của chương trình trợ giúp thực phẩm khổng lồ của Ấn Độ, ngay trước khủng hoảng Covid và chiến tranh Ukraina, với khoảng hai phần ba dân được hưởng trợ giá. Thế nhưng, nhiều người nghèo đã bị loại khỏi đối tượng trợ cấp do không có đủ giấy tờ cần thiết.

Về hình thức trợ cấp, Le Monde giới thiệu biện pháp phân phối ‘‘tín phiếu mua thực phẩm’’. Kinh nghiệm của Indonesia cho thấy ‘‘tín phiếu’’ này cho phép người dân có được thực phẩm có chất lượng hơn, phù hợp hơn, đầu tư về mặt quản lý hành chính cũng thấp hơn so với việc phân phối trực tiếp thực phẩm cứu trợ.

Sử dụng thận trọng việc cấm xuất nông sản

Việc một số nước giới hạn xuất khẩu thực phẩm cũng bị chỉ trích là gây hậu quả tiêu cực, cần chấm dứt. Theo thông báo của tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, hồi cuối tháng 5, hiện tại tình hình chưa đáng ‘‘lo sợ’’, khi mới có 22 quốc gia ban hành quy định hạn chế hoặc cấm xuất khẩu nông sản, nhưng nếu để tình trạng này tràn lan sẽ rất nguy hiểm, trở thành nhân tố thổi bùng giá cả. Tổ chức Thương mại Thế giới chấp nhận một số biện pháp ‘‘cấm xuất khẩu’’ vì lý do an ninh lương thực trong nước, nhưng biện pháp này cần phải mang tính ‘‘kịp thời, minh bạch, và đúng mực’’.

Chống thất thoát, khuyến khích trồng cây địa phương

Đầu tư vào các cơ sở hạ tầng để cho phép giảm được các thất thoát nông sản là một biện pháp quan trọng khác. Hàng năm nhân loại lãng phí đến 14% sản lượng trong khâu thu hoạch và phân phối. Tổn thất có thể lên đến 40% lượng thực phẩm ở các nước nghèo thiếu phương tiện. Việc các nước phát triển chuyển giao phương tiện và kinh nghiệm cho nước nghèo cần được chú trọng, theo lãnh đạo Hội đồng Quốc tế về ngũ cốc (CIC).

Tại các nước nghèo, như ở châu Phi, theo Le Monde, cần khuyến khích phát triển trồng cây lương thực, ngay tại địa phương, để thay thế dần việc phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu. Các loại khoai, sắn… địa phương sẽ góp phần đáng kể vào an ninh lương thực.

Giảm chăn nuôi gia súc để dành đất cho cây lương thực nuôi người

Đối với các nước giàu, Le Monde nhấn mạnh là cần phải thay đổi hẳn lối tiêu thụ, sử dụng quá nhiều thịt gia súc. Bởi chăn nuôi gia súc đòi hỏi rất nhiều đất đai để trồng cây lương thực nuôi gia súc, vốn là diện tích đất đai có thể được dùng để trồng cây đáp ứng nhu cầu thực phẩm trực tiếp cho người. Thiết kế một chế độ ăn uống phù hợp hơn giảm ăn thịt, giảm đất trồng cây nuôi gia súc cho thịt, ưu tiên chăn nuôi ngắn ngày, với các loại gia cầm, hay heo, thay vì chăn nuôi gia súc, là hướng đi mà đông đảo giới khoa học tại Pháp cổ vũ (thư ngỏ của 660 nhà khoa học, hồi tháng 3/2022) được nhiều hiệp hội bảo vệ môi trường, chống đói nghèo ủng hộ).

Tóm lại, cái khó có thể làm ló nhiều cái khôn. Cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng hiện nay đặt nhân loại trước các thay đổi triệt để. Nếu được thực thi khẩn cấp, các biện pháp nói trên có thể góp phần giảm nguy cơ bùng phát nạn đói quy mô toàn cầu trong thời gian tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký