Tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc và Nga cáo buộc Mỹ gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

LIÊN HIỆP QUỐC - QUYỀN PHỦ QUYẾT

Đại sứ Trung Quốc Trương Quân phát biểu tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ngày 22/03/2022 về vụ Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạo đạo liên lục địa.

Bắc Kinh và Matxcơva hôm 26/05 đã dùng quyền phủ quyết để ngăn chận một dự thảo nghị quyết do Washington đưa ra nhằm áp đặt các trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên, để đáp trả việc Bình Nhưỡng bắn nhiều hỏa tiễn đạn đạo từ đầu năm nay. Hôm qua, 08/06/2022, giải thích lý do phủ quyết, Trung Quốc và Nga đã cáo buộc Hoa Kỳ gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo nghị quyết được thông qua ngày 26/04, các thành viên thường trực nào Hội Đồng Bảo An sử dụng quyền phủ quyết phải giải thích lý do của việc sử dụng quyền này trước 193 quốc gia thành viên. Hôm qua, lần đầu tiên, hai thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An đã thực hiện nghĩa vụ này.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, Trương Quân (Zhang Jun), cho rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên « chủ yếu là do Hoa Kỳ ». Phó đại sứ Nga Anna Evstigneeva đòi gác qua một bên việc trừng phạt, với lý do Bình Nhưỡng đang cần viện trợ nhân đạo. Về phía Mỹ, phó đại sứ Jeffrey DeLaurentis bác bỏ toàn bộ các lý lẽ trên, cho biết Washington đã tìm kiếm đối thoại mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết, thông qua các kênh riêng cấp cao.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten tường trình:

« Trên lý thuyết, quy định này là nhằm gây áp lực lên năm thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để quyền phủ quyết được sử dụng ít hơn. Trung Quốc và Nga dù không bị bắt buộc, nhưng cũng đã chấp nhận quy định. Đây là dấu hiệu tốt.

Trên thực tế, việc này thoạt đầu có vẻ giống như thêm một cuộc thảo luận kéo dài ở Liên Hiệp Quốc. Nhưng nhìn kỹ hơn, thì chính nhờ đó mà 178 nước không ở trong Hội Đồng Bảo An có thể được tham dự vào các thảo luận về các chủ đề Hòa bình và An ninh, mà lẽ ra không thể được, nếu không có việc triệu tập kỳ họp đặc biệt trước đó.

Và chính nhờ vậy, cộng đồng quốc tế có thể nói lên được ý kiến. Ví dụ như hôm qua người ta nghe thấy rằng một thế giới không vũ khí nguyên tử là hy vọng của toàn cầu. Đồng thời cộng đồng quốc tế cũng có dịp để hiểu được chuyện hậu trường một cuộc thương lượng thất bại ở Hội Đồng Bảo An. Bắc Kinh và Matxcơva biện luận rằng việc phủ quyết là để phản ứng lại quan điểm của Washington, mà theo họ là quá cứng rắn, gây thêm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

Cuối cùng, thêm nhiều nước có thể lên tiếng nhờ cách tranh luận mới này. Hôm qua, Bắc Triều Tiên đã có thể phát biểu. Nhiều nước ở Thái Bình Dương thì có dịp nói về các vụ thử nguyên tử ».

Từ trước đến nay, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết đến 144 lần, bỏ xa các thành viên thường trực khác là Mỹ (86 lần), Anh (30), Trung Quốc (19), Pháp (18).

Bắc Triều Tiên họp đại hội đảng, nghi sắp thử hạt nhân

AP hôm nay 09/06/2022 dẫn nguồn tin từ hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã triệu tập đại hội đảng Lao Động Triều Tiên kể từ hôm qua tại Bình Nhưỡng, để bàn về « một loạt vấn đề quan trọng ». Đại hội có thể kéo dài nhiều ngày. Theo AP, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ 5 năm qua. Hội nghị có thể bàn về quan hệ với Hoa Kỳ và Hàn Quốc, và về đại dịch Covid. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua tuyên bố dịch bệnh đang trầm trọng hơn tại Bắc Triều Tiên và yêu cầu Bình Nhưỡng chia sẻ thêm thông tin.

