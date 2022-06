MỸ - NASA

Sau cơ quan tình báo Mỹ CIA rồi đến Lầu Năm Góc, nay đến lượt Cơ quan không gian Mỹ (NASA) điều tra về những vật thể bay không xác định ( UFO - OVNI ), di chuyển một cách bất thường, hoặc với tốc độ rất cao trên bầu trời mà cho đến nay các kiến thức, hiểu biết của con người vẫn chưa đủ để giải thích.

Vật thể bay không xác định chắc chắn đang ngày càng được xem xét nghiêm túc tại Mỹ. Theo AFP, Cơ quan không gian NASA hôm thứ Năm 09/06/2022 thông báo vào mùa thu tới đây sẽ mở một cuộc điều tra quy mô lớn, kéo dài nhiều tháng về các vật thể bay không xác định, vốn được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ. Ngân sách được duyệt không được vượt quá 100.000 đô la.

Ngay từ đầu, NASA đã nhấn mạnh không có bằng chứng nào cho thấy các hiện tượng này có nguồn gốc từ ngoài Trái đất. Thế nhưng, Thomas Zurbuchen, một quan chức của NASA, phát biểu tại một cuộc họp báo : « Nếu ai đó hỏi liệu tôi có nghĩ rằng có một bằng chứng nào đó thuyết phục về sự sống thông minh ẩn chứa trong một trong số các hiện tượng đó hay không, tôi sẽ đưa ra câu trả lời hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với một nhà khoa học, đó là tôi không biết ».

Nghiên cứu của NASA sẽ do các nhà khoa học và chuyên gia không gian hàng đầu thực hiện. Báo cáo sẽ được công bố rộng rãi sau 9 tháng điều tra. NASA nhấn mạnh chủ đề này là quan trọng bởi liên quan đến cả an ninh quốc gia và an toàn giao thông hàng không. Chỉ riêng trong năm 2021, hơn 140 vật thể bay không xác định đã được chính phủ Mỹ ghi nhận, ngoài ra còn có rất nhiều bí ẩn được các nhà khoa học nêu lên.

Các nhiệm vụ khác nhau

Có 3 mục tiêu được công bố : tập hợp các dữ liệu đã có từ trước, xác định những dữ liệu còn thiếu và xác định cách tốt nhất để thu thập các dữ liệu này, quyết định sử dụng những công cụ nào để sau này có thể phân tích các dữ liệu nói trên. Cũng trong buổi họp báo của NASA, David Spergel, nhà vật lý thiên văn dẫn dắt công trình nghiên cứu, cho biết : « Hiện nay, chúng tôi chưa diễn giải được nhiều quan sát, điều này gây khó khăn cho việc rút ra kết luận. ». Trên thực tế, theo các chuyên gia của NASA, hiện đã có sẵn hàng núi dữ liệu. NASA muốn tập hợp dữ liệu từ các chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, hiệp hội hoặc các cá nhân.

Thomas Zurbuchen, người đã quyết định mở cuộc điều tra, nói : « Đối với tôi, một trong những kết quả của nghiên cứu này có thể sẽ là làm cho tất cả mọi người hiểu rằng quá trình nghiên cứu khoa học có giá trị để xử lý tất cả các vấn đề, kể cả vấn đề này. Tôi thực sự tin rằng chất lượng của khoa học không chỉ được đo lường bằng kết quả khoa học thu được, mà còn qua những câu hỏi mà chúng ta sẵn sàng đề cập đến ».

Những bí ẩn « rối rắm »

Hồi tháng 06/2021, trong một báo cáo đã được chờ đợi từ lâu, tình báo Mỹ tuyên bố không có bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài Trái đất, đồng thời thừa nhận không thể lý giải hàng chục, hàng trăm hiện tượng mà các phi công quân sự đã quan sát được. Và vào tháng Năm vừa qua, lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Quốc Hội Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần công khai về vấn đề này. Theo Lầu Năm Góc, từ 20 năm qua, số vụ vật thể không xác định trên bầu trời được báo cáo ngày nhiều và dĩ nhiên khơi dậy những suy đoán điên rồ nhất.

Về phần mình, ông Thomas Zurbuchen nhận định : « Tôi nghĩ rằng các cơ chế khoa học mới sẽ được khám phá. Đã có nhiều trường hợp có vẻ gần như huyền bí, nhưng hóa ra lại là một hiệu ứng khoa học mới. Quý vị đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của thiên nhiên ». Các chuyên gia khẳng định họ khởi động dự án mà không có bất cứ định kiến nào.

Còn đối với David Spergel, cái gọi là vật thể bay không xác định rất có thể là sự tập hợp nhiều hiện tượng khác nhau, không thể được giải thích theo một cách duy nhất. Chuyên gia của NASA thừa nhận nghiên cứu sắp tới có thể không làm sáng tỏ ngay lập tức nhiều khía cạnh, nhưng chắc hẳn sẽ mở ra một lộ trình để hướng tới mục tiêu đó trong tương lai.

Tìm kiếm các dạng sống khác trong không gian

NASA đã bắt đầu và hiện vẫn đang tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, chẳng hạn bằng cách tìm kiếm vết tích sự sống cổ xưa ở dạng vi sinh vật trên sao Hỏa hoặc các dấu hiệu công nghệ (tín hiệu chứng minh sự hiện diện của công nghệ) đến từ các hành tinh khác. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Cơ quan không gian của Mỹ xem xét một cách nghiêm túc khả năng này trên Trái đất.

Daniel Evans, điều phối viên nghiên cứu của NASA, phát biểu : « Tôi không nghĩ rằng có ai đã từng xem xét một cách có hệ thống các hiện tượng hàng không không xác định trong quá khứ. Nhưng sau nhiều thập kỷ, NASA đã đáp lại lời kêu gọi để tìm cách giải thích một số điều bí ẩn rối rắm, khó hiểu nhất mà chúng ta từng biết ».

Các mối lo ngại của NASA về các vật thể bay không xác định đã được báo Mỹ New York Post thuật lại chi tiết. Tờ báo trích dẫn nhà nghiên cứu Thomas Zurbuchen, theo đó « có những tác động tiềm tàng về an ninh quốc gia và phản gián », nhưng vì không phải chuyên môn của NASA, nên họ sẽ không đi theo hướng đó, NASA nghiên cứu bầu khí quyển và hàng không vũ trụ và lo ngại rằng « không gian ngày càng trở nên đông đúc với nhiều loại phương tiện ».

Mối bận tâm của các dân biểu Mỹ

Le Monde nhắc lại một báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ đã làm dấy lên những đồn đoán về nguồn gốc của các vật thể bay không xác định là của Nga, Trung Quốc hay người ngoài Trái đất, nhưng lại không đưa ra câu trả lời.

Khi Quốc Hội Mỹ thông qua kế hoạch hỗ trợ kinh tế lần thứ hai vào tháng 12/2020, một điều khoản đã không được mấy ai chú ý, vì dư luận Hoa Kỳ đang chú ý đến đại dịch Covid-19 và số ca tử vong thường nhật cao kỷ lục. Theo văn bản được thông qua, cơ quan tình báo Mỹ trong vòng 180 ngày phải soạn thảo xong báo cáo đầy đủ nhất có thể về những hiểu biết của họ về vật thể bay không xác định.

Mối bận tâm của các dân biểu Mỹ không phải theo thuyết âm mưu, mà là phải xác định mọi điều có thể cho phép dẫn đến kết luận rằng « một kẻ thù tiềm tàng có thể đã đạt được các khả năng về không gian mang tính cách mạng, có khả năng đặt các lực lượng chiến lược hoặc thông thường của Mỹ vào tình huống nguy hiểm ». Theo họ, đó là kẻ thù ở ngay gần và có thể là tên lửa siêu thanh của Nga và Trung Quốc, chứ không phải kẻ thù ở xa hoặc từ các thiên hà khác.

Tuy nhiên, vật thể bay không xác định không phải là đề tài mới nổi ở Mỹ. Le Monde cũng nhắc lại là ngay cả FBI, cơ quan an ninh nội địa Mỹ, hồi năm 2021 cũng đưa lên mạng hơn 2.000 tài liệu đã được giải mật về nhiều chủ đề, như mối đe dọa của Cộng sản, các vụ tấn công 11/09/2001 và cả về người ngoài hành tinh. ABC News cho biết phần liên quan đến« các hiện tượng không giải thích được » đã khiến những người săn tìm vật thể bay không xác định đặc biệt thích thú. Tài liệu gồm hàng trăm trang nói về nỗ lực của FBI trong những năm 1940-1950 để thu thập tài liệu về sự tồn tại có thể có của người ngoài Trái đất.

