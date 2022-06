QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) – Ngoại trưởng Úc công du quần đảo Salomon. Ngoại trưởng Úc Penny Wong, trong một thông cáo báo chí, cho biết sẽ đến thăm quần đảo Solomon vào ngày mai, 16/06/202. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Úc và Solomon, đặc biệt là về an ninh và biến đổi khí hậu. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực do Trung Quốc ký kết hiệp ước an ninh với đảo quốc Salomon.

(Reuters) – Diễn đàn kinh tế Nga không “chào đón” phương Tây. Diễn đàn kinh tế Saint-Petersbourg, bắt đầu ngày 14/06/2022, vắng bóng các nhà lãnh đạo phương Tây do khủng hoảng Ukraina. Tuy nhiên, đây lại được xem là cơ hội của Nga để xích lại gần hơn với châu Phi. Nhiều đại diện châu Á cũng có mặt tại diễn đàn. Hai vị khách được mong chờ chất đó là Trung Quốc và Ấn Độ, cả hai nước đều từ chối lên án Nga xâm lược Ukraina. Trong những năm trước, các phiên họp của diễn đàn tập trung vào định hướng đầu tư ở Nga, nhưng năm nay chủ đề chính là tìm khả năng mới cho tăng trưởng kinh tế Nga, ví dụ như với các 5 cường quốc BRICS và không phải với phương Tây.

(AFP) – Úc xây dựng cơ sở năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. Hôm nay, 15/06/2022, tập đoàn năng lượng BP thông báo đầu tư 36 tỷ đô vào dự án xây dựng cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo ở Úc, rộng 6500 km, được cho là lớn nhất thế giới. Cơ sở này sẽ tạo ra 26 gigawatts năng lượng gió và mặt trời, và 1,6 triệu tấn khí hydrogen mỗi năm. Năng lượng được tạo ra có thể được xuất khẩu qua Hàn Quốc và Nhật Bản. Dự án này đã được đề ra từ năm 2014, nhưng bị hoãn lại vào năm ngoái, do bộ Môi Trường Úc phản đối vì việc xây dựng cơ sở này có thể ảnh hưởng đến đời sống của các loài chim di cư.

(Reuters) – Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu Zero khí thải, Liên Hiệp Quốc xác lập quy tắc hành động. Hôm nay, 15/06/2022, chương trình ‘‘Race to Zero", hướng tới mục tiêu trung hòa về khí thải trong giới doanh nghiệp của Liên Hiệp Quốc công bố các quy tắc mới nhằm tạo khuôn khổ cho hành động. Theo các quy tắc này, tất cả các thành viên tham gia mục tiêu hướng đến trung hòa khí thải, sẽ được yêu cầu giảm dần và sau đó loại bỏ hoàn toàn tất cả các nhiên liệu hóa thạch và làm theo các cách thức đảm bảo "quá trình chuyển đổi công bằng", tức giảm thiểu các hậu quả xã hội của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế Xanh. Các quy tắc mới này được thiết lập sau tham vấn với hơn 200 chuyên gia độc lập. Các quy tắc mới này sẽ áp dụng cho tất cả các thành viên mới kể từ ngày 15/06/2022, các thành viên hiện tại sẽ có một năm để tuân thủ.

(AFP) - Hoa Kỳ thiếu băng vệ sinh. Sau sữa bột trẻ em, đến lượt băng vệ sinh trở nên khan hiếm tại nhiều cửa hàng ở Hoa Kỳ. Chuỗi công ty dược phẩm CVS ​​và Walgreens đã xác nhận trong một thông báo với AFP rằng một số mác của các công ty này tạm thời không có sẵn ở một số khu vực. Procter & Gamble, đặc biệt là nhà sản xuất Tampax nổi tiếng, nhận ra rằng khách hàng có thể không bắt gặp thương hiệu thông thường của họ ở Hoa Kỳ. Đây là một bằng chứng mới về việc chuỗi cung ứng bị gián đoạn gây phức tạp cho cuộc sống hàng ngày.

