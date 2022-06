Hoa Kỳ: Lãi suất chỉ đạo tăng cao kỷ lục từ năm 1994 để chống lạm phát

MỸ - TĂNG LÃI SUẤT CHỈ ĐẠO

Trong bối cảnh lạm phát tháng 5 tăng đột biết, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất chỉ đạo lần thứ 3 liên tiếp. Với mức 0,75%, đây là lần tăng lãi suất mạnh nhất tính từ năm 1994. Trong buổi họp báo hôm thứ Tư, 15/06/2022, Jerome Powell, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhấn mạnh đây là mức tăng « cao bất thường ».

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin giải thích :

Tăng lãi suất 0,25% vào tháng Ba, 0,5% vào tháng Năm rồi 0,75% vào tháng Sáu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang ngày càng đạp phanh mạnh hơn. Ngân hàng trung ương Mỹ chưa từng tăng lãi suất thêm 0,75% trong suốt 27 năm qua. Xin nhắc lại rằng FED đang phải đối mặt với lạm phát vẫn ở mức cao nhất tính từ 40 năm trở lại đây.

Theo các số liệu được công bố hôm thứ Sáu tuần trước, lạm phát tháng 5 đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lạm phát tăng tốc trở lại so với tháng trước đó. Đây là mức tăng cao, rất cao so với mức 2% thường niên, hiện vẫn là chỉ tiêu chính thức được đặt ra.

Giải pháp là nâng giá đồng tiền và các khoản vay để làm giảm nhu cầu. Và cơ quan do Jerome Powell lãnh đạo đã sẵn sàng từ nay đến cuối năm nhấn phanh thêm nhiều lần nữa với tỉ lệ tương tự. Thách thức hiện nay là phải biết hãm phanh vừa đủ để tránh nguy cơ nền kinh tế đình trệ hoàn toàn.

Sau khi GDP quý đầu năm sụt giảm, FED không cho rằng suy thoái sẽ diễn ra trong quý 2. Nhưng điều này không ngăn cản họ điều chỉnh, hạ thấp mức tăng trưởng dự báo cho năm nay và năm sau. FED cũng dự báo tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ từ nay đến cuối năm.

Nói cách khác, các thành viên của Ủy ban chính sách tiền tệ biết rằng họ đang « đi trên dây ». Thế nhưng, trong tất cả các sứ mệnh, ưu tiên của họ vẫn rất rõ ràng : kềm chế lạm phát .

