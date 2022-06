QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Điện ảnh Pháp mất thêm một gương mặt gạo cội. Diễn viên Jean-Louis Trintignant qua đời vì tuổi cao sức yếu ngày 17/06/2022, thọ 91 tuổi. Người thân ông cho biết tang lễ sẽ chỉ diễn ra trong khuôn khổ gia đình. Là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh và kịch, Trintignant đã làm việc với những nhà làm phim nổi tiếng nhất như Lelouch, Chéreau, Haneke …, góp mặt vào 120 bộ phim, trong đó phải kể đến « Và Chúa tạo ra đàn bà », « Một người đàn ông và một người phụ nữ », « Tình yêu ». Ông còn được mệnh danh là diễn viên có giọng đẹp nhất nền điện ảnh Pháp.

(AFP) - Nga giảm cấp khí đốt cho châu Âu. Van đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Ba Lan, Bulgari và Phần Lan đã bị đóng vào hôm 17/06/2022. Lượng khí đốt Nga chuyển sang Đức, Áo và Ý cũng giảm. Pháp cũng không còn nhận được khí đốt từ Nga. Các nước châu Âu tố cáo Matxcơva dùng khí đốt để dọa họ trong bối cảnh châu Âu đang muốn tranh thủ mùa hè để tích trữ thêm khí đốt cho mùa đông. Tuy nhiên, để tránh gây lo ngại trong công luận, Đức, Pháp cũng như nhiều nước khác trấn an là kho dự trữ đã đạt 56%, tỉ lệ trung bình ở Liên Âu là 52%.

(AFP) - Lãnh đạo Ngoại giao châu Âu : Nga đẩy thế giới vào nạn đói. Ông Josep Borrell hôm nay 18/06/2022 tố cáo Nga đặt thế giới vào mối nguy hiểm với nạn đói do phong tỏa cảng biển, cản trở Ukraina xuất khẩu nông phẩm. Josep Borrell trong một bài viết đăng trên blog chính thức của Lãnh đạo Ngoại giao châu Âu là châu Âu sẵn sàng hợp tác với Liên Hiệp Quốc để ngăn ngừa những tác hại ngoài mong đợi đối với an ninh lương thực toàn cầu do các lệnh trừng phạt của châu Âu nhắm vào Nga tạo ra.

(AFP) - Chiến tranh Ukraina : Lyssytchansk chuẩn bị cho cuộc chiến đường phố với quân Nga. Hiện quân Nga đang giao chiến với quân Ukraina ở thành phố Severodonetsk, bên kia sông Donets. Các nhà báo AFP nhìn thấy các binh sĩ Ukraina đào hào, dựng ụ bắn và giăng dây thép gai … trên đường phố để chuẩn bị giao tranh khi quân Nga kéo đến. Nhà văn hóa ở thành phố Lyssytchansk, vùng Donbass, hôm 17/06/2022 bị trúng tên lửa của quân Nga, khiến 4 người thiệt mạng và khoảng chục người bị thương. Đây vốn là nơi trú ẩn bom đạn của những người không còn nhà cửa.

(RFI) - Chiến tranh Ukraina : Quân Nga tiến nhanh ở Donbass, người dân ồ ạt đi lánh nạn. Tại ga Prokrovsk, nhà ga cuối cùng còn hoạt động tại vùng Donbass, mỗi ngày có vài trăm người tới. Mỗi tàu chở khoảng 400 người đi di tản. Theo các đặc phái viên RFI Clea Broadhurst và Julien Boileau ngày 18/06/2022, nhiều người đã sống tới 3 tháng trong các hầm ngầm tại vùng Donbass, họ được binh sĩ Ukraina và các tình nguyện viên tới đón và được chở đến ga Prokrovsk bằng xe bọc thép.

(AFP) - Luân Đôn xác nhận cho dẫn độ người sáng lập Wikileaks. Theo bộ Nội Vụ Anh ngày 17/6/2022, ông Julian Assange, người Úc, 50 tuổi, vẫn có quyền kháng cáo trong vòng 14 ngày. Nếu bị dẫn độ và bị xét xử tại Mỹ, nhà sáng lập Wikileaks có thể bị kết án tới 175 năm tù vì tội làm gián điệp, tiết lộ thông tin mật với số lượng lớn. Wikileaks gọi đây là « ngày đen tối cho tự do báo chí » và cho nền dân chủ Anh. Gia đình Assange dự tính kêu gọi sự can thiệp của các nước châu Âu để buộc Anh Quốc hủy bỏ lệnh cho phép dẫn độ ông sang Mỹ.

(AFP) - Bangladesh : Hai triệu người chịu cảnh lũ lụt. Đây là đợt lũ lụt nghiêm trọng thứ hai tại Bangladesh chỉ trong vài tuần. Nhà chức trách ngày 17/06/2022 cho biết quân đội được điều đến các địa phương hỗ trợ hai triệu dân đang mắc kẹt trong mưa lũ, nhất là ở miền bắc. Do địa hình thấp, Bangladesh thường xuyên bị lũ đe dọa, nhưng hiện tượng biến đổi khí hậu càng làm tình hình thêm nghiêm trọng. Theo số liệu hôm nay 18/06, ít nhất 41 người chết vì lũ lụt ở Bangladesh và Ấn Độ.

