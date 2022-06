Tổng thống Ukraina bất ngờ đến thành phố Mykolaiv đang bị quân Nga tấn công

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Thứ Bảy 18/06/2022, vào ngày thứ 115 của cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga, nguyên thủ Ukraina Volodymyr Zelensky đã có chuyến đi bất ngờ đến thành phố cảng miền nam Mykolaiv, thủ phủ tỉnh cùng tên. Đây là một thành phố có vị trí chiến lược, án ngữ trục đường đến cảng Odessa.

Thành phố Mykolaiv nằm ven sông Inhul, cách Biển Đen khoảng 60 km, cách thủ đô Kiev khoảng 400 km, thường xuyên bị quân Nga tấn công. Theo AFP, ngày 17/06, ngay hôm trước chuyến đi thị sát của tổng thống Ukraina, Mykolaiv đã bị oanh kích, ít nhất hai người chết và 20 người bị thương. Tỉnh Mykolaiv nằm giáp với tỉnh Kherson, hiện bị quân Nga chiếm gần như toàn bộ. Chính quyền Nga không che giấu ý đồ sáp nhập tỉnh Kherson vào lãnh thổ Nga.

Đặc phái viên Pauline Godart, France Média Monde, từ Ukraina cho biết cụ thể về chuyến đi của tổng thống Zelensky:

‘‘Tổng thống Zelensky hiếm khi rời khỏi Kiev kể từ đầu chiến tranh, bởi lý do an ninh. Chuyến đi này được giữ bí mật tuyệt đối. Tổng thống Ukraina đến Mykolaiv, thành phố liên tục bị Nga oanh kích. Mykolaiv nằm cách không xa thành phố Kherson, hiện bị quân Nga chiếm đóng, và nằm trên tuyến đường đến thành phố Odessa, hải cảng lớn nhất nước.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm một khu nhà bị hư hại do tên lửa Nga. Tiếp theo đó, ông Zelensky đã có buổi làm việc với giới chức địa phương. Tổng thống Ukraina sau đó đã gặp gỡ nhân viên một bệnh viện của thành phố, cảm ơn nỗ lực quý báu của họ và trao tặng huân chương. Chủ Nhật này tại Ukraina là ngày toàn quốc vinh danh ngành y tế. Chuyến đi của tổng thống Zelensky có mục tiêu trấn an dân chúng, cho thấy ông rõ ràng là người đứng đầu Nhà nước, quản lý toàn bộ các vùng lãnh thổ tự do của Ukraina’’.

Ukraina không nối lại đàm phán với Nga ‘‘trước tháng 8’’

Chính quyền Ukraina không từ bỏ quyết tâm lấy lại toàn bộ các vùng lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng kể từ đầu cuộc xâm lăng, ngày 24/02/2022. Hôm qua, 18/06, trong cuộc trả lời đài phát thanh Mỹ Voice of America, trưởng đoàn đàm phán Ukraina, ông David Arakhamia nhấn mạnh là đàm phán sẽ chỉ diễn ra khi quân đội Ukraina đảo ngược tình hình, đẩy lùi quân Nga, hoặc phía Nga ‘‘tự nguyện’’ trở lại các vị trí trước ngày 24/02/2022. Thời hạn mà phía Ukraina dự đoán có thể nối lại đàm phán là ‘‘trước cuối tháng 8’’.

