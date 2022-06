QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Bắc Triều Tiên ngừng nhập thiết bị phòng chống Covid-19 của Trung Quốc. Theo số liệu thương mại được Bắc Kinh công bố ngày 20/06/2022, mọi hoạt động mua bán đã bị dừng trong tháng Năm, trong khi nhiều tháng trước đó Bình Nhưỡng vẫn mua khẩu trang và quạt máy. Số “ca sốt” hàng ngày ở Bắc Triều Tiên đang giảm đi kể từ khi dịch bùng phát : dưới 20.000 ca mỗi ngày trong ba ngày gần đây, theo số liệu được hãng thông tấn chính thức KCNA công bố ngày 21/06.

(AFP) - Nhà hàng nổi « Jumbo » nổi tiếng của Hồng Kông chìm ở Biển Đông khi rời đảo vào tuần trước để tìm chỗ đậu mới do khó khăn tài chính. Theo thông cáo hôm 20/06/2022 của Aberdeen Restaurant Enterprises, chủ nhà hàng nổi Jumbo, con tàu khổng lồ dài 76m đã bị lật úp hôm Chủ Nhật 19/06 gần quần đảo Hoàng Sa trong điều kiện thời tiết « bất lợi ». May mắn là không có ai bị thương. Khu vực tàu chìm có độ sâu 1.000m, gây khó khăn cho việc trục vớt. Jumbo là một nhà hàng xa hoa, được thiết kế như cung điện hoàng gia Trung Quốc, và đã đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng, như Nữ hoàng Anh Elizabeth II, tài tử Tom Cruise.

(AFP) - Hàn Quốc lần đầu phóng tên lửa tự chế lên vũ trụ. Tên lửa Nuri được phóng lên không gian vào 7 giờ GMT hôm nay 21/06/2022, sau vụ phóng thử thất bại hồi tháng 10/2021. Hàn Quốc đã chi 2.000 tỉ won (1,46 tỉ euro) trong khoảng chục năm để phát triển tên lửa Nuri, nặng 200 tấn và dài hơn 47m. Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới và là một trong những nước công nghệ phát triển nhất, nhưng trong công cuộc chinh phục không gian, ở châu Á, Hàn Quốc vẫn đi sau cả Trung Quốc, Nhật và Ấn Độ.

(AFP) - Sau Đức và Áo, đến lượt Hà Lan bỏ quy định hạn chế sản xuất điện than. Biện pháp Hà Lan thông báo hôm 20/06/2022, một ngày sau Đức, là nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt năng lượng do Nga giảm cung ứng khí đốt. Theo thông báo của bộ trưởng Năng lượng và Khí hậu, Rob Jetten, biện pháp mới được áp dụng ngay lâp tức cho giai đoạn 2022-2024 : các nhà máy điện than hoạt động hết công suất, thay vì chỉ được 35% như hiện nay.

(AFP) - Jens Stoltenberg : Thụy Điển và Phần Lan khó gia nhập NATO sớm. Một tuần trước thượng đỉnh NATO, tổng thư ký Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương ngày 20/06/2022 thông báo, dù Thổ Nhĩ Kỳ không ngăn chặn hai nước Bắc Âu gia nhập Liên Minh và các cuộc thương lượng đều mang tính xây dựng, nhưng Thụy Điển và Phần Lan sẽ không thể sớm trở thành thành viên NATO. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết Stockholm cũng đã chuẩn bị tinh thần là tiến trình gia nhập NATO sẽ đòi hỏi nhiều thời gian.

(AFP) - Một nhà báo Nga bán huy chương Nobel Hòa Bình để ủng hộ trẻ em Ukraina. Ông Dmitri Mouratov, tổng biên tập báo điều tra Novaïa Gazeta bị chính quyền Matxcơva giải thể, đã bán đấu giá 103 triệu đô la tấm huy chương Nobel Hòa Bình mà ông được trao năm 2021 cùng với nhà báo Philippines Maria Ressa. Toàn bộ số tiền bán đấu giá hôm 20/06/2022 được trao cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF để dành cho trẻ em Ukraina phải di tản vì chiến tranh. Heritage Auctions, cơ quan tổ chức phiên đấu giá, không tiết lộ danh tính người mua qua điện thoại.

(AFP) - Bãi công lớn nhất từ 30 năm qua của nhân viên đường sắt Anh Quốc. Đợt đình công bắt đầu vào hôm nay 21/06/2022 và kéo dài 3 ngày, với 50% số tuyến tàu lửa không hoạt động, 80% số chuyến tàu bị hủy. Nhân viên metro Luân Đôn cũng được kêu gọi đình công vào hôm nay. Người đình công đòi tăng lương trong bối cảnh lạm phát tăng cao, thương lượng giữa các nghiệp đoàn và chính phủ trong thời gian qua đều không đạt kết quả.

