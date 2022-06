Mỹ : Tòa Án Tối Cao tiếp tục cho mang súng ở nơi công cộng tại bang New York

MỸ - VŨ KHÍ

Ảnh minh họa: Cảnh sát trưng bày vũ khi tịch thu tại New Hampshir, Mỹ, ngày 05/11/2016.

Ngày 23/06/2022, Tòa Án Tối Cao Mỹ đã hủy một đạo luật của bang New York về việc mang súng, như vậy người dân ở bang tiếp tục được mang súng ra khỏi nhà. Quyết định được 6 trên tổng số 9 thẩm phán thông qua vào lúc Hoa Kỳ vẫn còn bị sốc sau hàng loạt vụ xả súng tang thương trong thời gian vừa qua.

Thẩm phán Tòa Án Tối Cao Clarence Thomas giải thích : « Tu chính án số 2 và 14 bảo vệ quyền của một cá nhân được mang súng tự vệ ra khỏi nơi ở ». Chính quyền bang New York, cũng như người dân bất bình về quyết định trên, theo ghi nhận của thông tín viên RFI Loubna Anaki tại New York :

« Ngồi trước cửa nhà, Marylin đọc được quyết định của Tòa Án Tối Cao qua điện thoại di động. Bà nói : « Quyết định này thật xấu xa. Chúng tôi sẽ còn phải chú ý vì những người lợi dụng sự thiếu sót của các biện pháp hạn chế này và ai biết được là sắp tới sẽ đến lượt ai bị bắn ! »

Người phụ nữ New York 62 tuổi còn tức giận hơn khi từ giờ, mua các phụ kiện tự vệ ít nguy hiểm hơn súng lại trở nên phức tạp hơn. Mới đây, bà gặp khó khăn khi đặt mua trực tuyến. Bà nói tiếp : « Tôi có một bình xịt hơi cay nhưng may là tôi chưa phải dùng đến nó. Nhưng về nguyên tắc mà nói, người dân không có quyền có bình xịt như vậy ở bang New York. Người ta từ chối giao cho tôi và tôi không hiểu tại sao ».

Tương tự Marylin, rất nhiều người chỉ trích quyết định của Tòa Án Tối Cao liên quan đến việc dỡ bỏ các hạn chế về việc mang vũ khí ở nơi công cộng, trong khi thành phố New York đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng bạo lực bằng súng.

Một người đàn ông nhận xét : « Căng thẳng ngay càng cao. Người ta đánh nhau thường xuyên hơn và ngày càng hung dữ. Và điều đó có thể dễ dàng làm tình hình xấu đi ». Còn một người đàn ông khác phải thốt lên : « Thật điên rồ vì còn có thêm nhiều vũ khí khác ngoài đường. Không bao giờ biết được là một người mang vũ khí có thể làm gì ».

Dĩ nhiên, quyết định của Tòa Án Tối Cao đã bị chính quyền chỉ trích. Thống đốc New York cho biết là bị sốc, nhưng bà Kathy Hochul hứa là sẽ chống trả ».

Thượng Viện thông qua luật kiểm soát vũ khí

Ngày 23/06, Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua luật kiểm soát vũ khí với 65 phiếu thuận (33 phiếu chống). Rất nhiều khả năng luật được thông qua ở Hạ Viện trong cuộc họp ngày 24/06, sau đó sẽ được trình lên tổng thống Joe Biden để công bố. Ngoài ra, dự luật cũng dành nhiều tỉ đô la cho ngân sách hỗ trợ các vấn đề sức khỏe tinh thần và bảo đảm an ninh trong các trường học.

Luật kiểm soát vũ khí là thành công đầu tiên cho những người ủng hộ kiểm soát vũ khí từ nhiều thập niên qua.

