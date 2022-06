QUỐC TẾ - TIN VẮN

(TTCP) - Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Trả lời câu hỏi của báo chí ngày 23/06/2022, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định « việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, ... không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông ». Trước đó, Bắc Kinh thông báo tập trận từ ngày 19/06 tại khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lí của đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng.

(Mainichi) - Nhật Bản và Philippines mở rộng lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Phát biểu trong buổi họp báo chung với đồng nhiệp Philippines Connor Anthony Canlas tại Manila, ngày 23/06/2022, ông Shunji Izutsu, tham mưu trưởng Lực lượng Phòng Không Nhật Bản, cho rằng công nghệ không gian và giám sát có thể là bước tiếp theo trong hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Philippines. Theo ông Izutsu, « thật không may, biển và bầu trời không còn là nơi an toàn nữa » và mở rộng hợp tác là cách « bảo đảm an ninh quốc gia của chúng tôi », nhằm nói đến hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

(Reuters) - Đại sứ Trung Quốc tại Canberra kêu gọi Úc cải tiến quan hệ song phương. Ngày 24/06/2022, đại sứ Trung Quốc cáo buộc chính Canberra là bên bắn « phát súng đầu tiên » để quan hệ thương mại song phương xấu đi nhưng vẫn có cơ hội để cải thiện nếu chính phủ mới của Úc hành động. Trước đó, chính phủ Úc, dưới thời thủ tướng Micheal Turnbull, kêu gọi điều tra nguồn gốc virus corona và cấm tập đoàn công nghệ Hoa Vi (Huawei) tham gia mạng 5G của Úc. Để đáp trả, Bắc Kinh đã áp đặt hàng loạt biện pháp thương mại đối với sản phẩm Úc.

(Reuters) - Úc làm lành với Pháp sau khủng hoảng tàu ngầm. Thủ tướng Anthony Albanese hôm 23/04/2022 trên đài truyền hình ABC cho biết nhận lời mời của tổng thống Emmanuel Macron công du nước Pháp vào tuần tới. Theo tân thủ tướng Úc, đây sẽ là cơ hội để Canberra và Paris “khởi động lại” mối bang giao đã nguội lạnh sau khi Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp vào tháng 9/2021. Anthony Albanese dự thượng đỉnh NATO tại Madrid trong hai ngày 29 và 30/06/2022, rồi đến Paris.

(AFP) - 40 quốc gia họp để đối phó với khủng hoảng lương thực toàn cầu. Trước ngày khai mạc thượng đỉnh G7 tại Đức, hôm 24/06/2022, ngoại trưởng 40 quốc gia tập hợp về Berlin dự cuộc họp mang tên “Đoàn kết vì an ninh thực phẩm thế giới”. Một trong những hồ sơ chính là tìm một “giải pháp thay thế Biển Đen”, cửa ngõ đưa nông phẩm Ukraina ra thế giới bên ngoài. Các bên dự trù tăng ngân sách viện trợ lương thực cho các quốc gia bị nạn đói đe dọa.

(AFP) - WHO tổ chức cuộc họp đầu tiên về bệnh đậu mùa khỉ. Cuộc họp do Ủy ban khẩn cấp của Tổ Chức Y Tế Thế Giới tổ chức ngày 23/06/2022 trong bối cảnh số ca nhiễm căn bệnh này tăng bất thường từ tháng 05/2022 ngoài các nước trung và tây Phi, đặc biệt là tại châu Âu, nơi trở thành tâm dịch chiếm 85% trên tổng số hơn 2.103 ca tại 42 nước trên thế giới, kể cả ở châu Phi từ ngày 01 đến 15/06. Ủy ban khẩn cấp sẽ đưa ra các khuyến cáo « về cách phòng ngừa tốt hơn, giảm tốc độ lây nhiễm và xử lý cách ứng phó của y tế thế giới ».

(Reuters) - Đài Loan viện trợ 1 triệu đô la cứu hộ nạn nhân động đất Afghanistan. Tuy không là thành viên Liên Hiệp Quốc nhưng chính quyền Đài Bắc hôm 23/06/2022 thông báo chung sức với cộng đồng quốc tế giúp viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân trận động đất tại Afghanistan. Đài Loan tích cực trong công tác viện trợ nhân đạo. Đài Bắc đã giải ngân 30 triệu đô la giúp đỡ người tị nạn Ukraina. Trung Quốc, một trong 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, thông báo giúp Ukraina 3 triệu đô la.

(AFP) - Nhà sản xuất trang phục thể thao Nike của Mỹ thông báo “vĩnh viễn” rời khỏi Nga. Thông cáo chính thức được đưa ra hôm 23/06/2022, giải thích thêm do Matxcơva xâm chiếm Ukraina nên nhãn hiệu nổi tiếng này của Hoa Kỳ đã tạm thời đóng cửa các chi nhánh tại Nga, nhưng rồi Nike sẽ không quay trở lại, đóng hẳn các cửa hàng tại thủ đô Matxcơva.

(France24) - Chủ tịch đảng Bảo Thủ Anh từ chức. Ông Oliver Dowden đã tuyên bố từ chức vào hôm nay 24/06/2022, sau hai thất bại cay đắng trong kỳ bầu cử Quốc Hội bán phần. Kết quả này có nguy cơ làm suy yếu thêm thủ tướng Boris Johnson, vốn đã bị chỉ trích rất nhiều trong nội bộ đảng sau vụ bê bối tiệc tùng « Partygate ».

(RFI) - Ngoại trưởng Israel lần đầu thăm Thổ Nhĩ Kỳ sau 16 năm. Hôm qua 23/06/2022, ông Yaïr Lapid đã tới Ankara, nơi ông được đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu tiếp. Hai ngoại trưởng chủ yếu họp bàn về hợp tác an ninh, trong bối cảnh Iran đang bị cáo buộc là một mối đe dọa với công dân Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ.

