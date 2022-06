Đức: Hàng nghìn người biểu tình phản đối thượng đỉnh G7

G7 - TOÀN CẦU HÓA

Nhân hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 mở ra vào hôm nay 26/06/2022 tại thị trấn Elmau, trên dãy núi Alpes của Đức, như mọi lần trước đây, những người chống toàn cầu hóa đã tổ chức biểu tình phản đối. Thế nhưng tại Đức lần này, chỉ có vài nghìn người xuống đường ở Munich vào hôm qua, 25/06/2022, thay vì 20.000 như dự kiến. Đây là một con số cũng ít hơn nhiều so với các hội nghị thượng đỉnh trước đây.

Để đề phòng mọi bất trắc, chính quyền đã huy động những phương tiện an ninh đáng kể để bảo vệ nơi diễn ra hội nghị là thị trấn Elmau, cũng như là kiểm soát chặt chẽ khu vực chung quanh.

Từ Munich, đặc phái viên RFI Pascal Thibaut ghi nhận:

“Vào năm 2015, tại cùng một địa điểm, trong khung cảnh bình dị của rặng núi Alpes vùng Bavaria, cuộc họp G7 tại Lâu Đài Elmau, do thủ tướng Đức thời đó là Angela Merkel chủ trì, đã cung cấp một hậu trường hoàn hảo cho các cuộc đàm phán.

Nằm biệt lập trên núi, địa điểm này rất dễ bảo vệ. Cho dù vậy, các biện pháp an ninh vẫn rất ấn tượng. Một hàng rào dài 16 km và cao tới 3 mét đã được lắp đặt để ngăn chặn những kẻ phá rối thích thể thao; 18.000 cảnh sát được huy động; chi phí an ninh như vậy đã cao hơn so với năm 2015, lên tới 180 triệu Euro.

Việc tiếp cận khu vực cũng rất phức tạp. Các trạm kiểm soát đã được thiết lập tại biên giới. Phi cơ bị cấm bay qua khu vực. Những người chống toàn cầu hóa đã được phép dựng một khu trại với 750 người trong khu du lịch trượt tuyết Garmisch-Partenkirchen, cách nơi tổ chức hội nghị 18 km. Nhưng nơi này đã được bảo vệ rất cẩn mật. Địa điểm từng là nơi tổ chức Thế Vận Hội 1936 đã bị biến thành một thành phố tư pháp với 260 container dùng làm nơi cho các thẩm phán làm việc ráo riết và làm phòng giam sẵn sàng tiếp nhận các bị cáo.

Hôm nay, 50 người biểu tình đã được quyền đến gần Lâu Đài Elmau để phản đối trong một thời gian ngắn. Nhưng họ đã được hộ tống chặt chẽ. Con số các nhà hoạt động chống toàn cầu hóa dự kiến ​​đến Đức biểu tình vẫn ở mức tối thiểu trong năm nay”.

