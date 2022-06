QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Nhật Bản: Nắng nóng kỷ lục, lo nạn thiếu điện. Chính quyền Nhật Bản, hôm nay, 27/06/2022, cảnh báo nguy cơ thiếu điện do nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng kỷ lục, trong khi Nhật Bản vừa trải qua một mùa mưa ngắn nhất trong lịch sử. Trước tình hình này, chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân hạn chế tiêu thụ điện vào chiều tối. Theo Đài Khí Tượng Thủy Văn, nhiệt độ tại thủ đô Tokyo là 35°C, và nứng nóng sẽ kéo dài cho đến Chủ Nhật này.

(AFP) – Mỹ và Iran đàm phán về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận. Bộ Ngoại Giao Iran ngày 27/06/2022 cho biết Washington và Teheran sẽ khởi động các cuộc thương lượng gián tiếp trong tuần này về việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận do chính quyền tiền nhiệm Donald Trump ban hành. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran, cuộc gặp sẽ diễn ra tại một quốc gia trong vùng Vịnh Ba Tư, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm Iran của lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Joseph Borrell.

(AFP) – Ấn Độ và Liên Hiệp Châu Âu nối lại đàm phán tự do mậu dịch. Cuộc đàm phán bắt đầu từ hôm nay, 27/06/2022, tại New Dehli, và kéo dài đến ngày 01/07. Hai bên hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận tự do mậu dịch, các thỏa thuận về bảo hộ đầu tư và chỉ dấu địa lý các sản phẩm.

(AFP) – G7 muốn siết chặt bao vây kinh tế Nga. Một quan chức cao cấp Nhà Trắng hôm 27/06/2022 cho biết các nước thành viên khối G7 tìm cách thiết lập một « cơ chế để ấn định mức trần giá dầu Nga ở cấp độ thế giới ». Đặc biệt, khối G7 cũng sẽ tiếp tục « hạn chế Nga tiếp cận các nguồn công nghệ chủ chốt », nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, mà Washington đã đánh mạnh thông qua các lệnh trừng phạt chống các tập đoàn lớn của Nga.

(AFP) – Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu ủng hộ tổng thống Nga dự G20. Bà Ursula Von Der Leyen trên kênh truyền hình Đức ZDF tối Chủ Nhật, 26/06/2022, tuyên bố không phản đối việc phương Tây tham dự thượng đỉnh G20 vào tháng 11/2022 tại Indonesia bất chấp sự hiện diện của tổng thống Nga và cuộc chiến ở Ukraina. Theo bà, « G20 có tầm mức quan trọng lớn cho các nước đang phát triển, các nước mới trỗi dậy, không nên để cho ông Putin phá hủy khối này ».

(AFP) – NATO : Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp lãnh đạo Thụy Điển và Phần Lan. Trên mạng xã hội Twitter, tổng thống Phần Lan hôm nay, 27/06/2022, thông báo lãnh đạo ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển sẽ có cuộc gặp trước khi diễn ra thượng đỉnh NATO ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Ba bên sẽ bàn về việc Helsinki và Stockholm xin gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Cuộc họp diễn ra với sự tham dự của tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

(AFP) – Canada gởi hai tầu chiến đến biển Baltic. Hôm qua, 26/06/2022, Canada đã cho triển khai hai tầu chiến đến vùng biển Baltic và Bắc Đại Tây Dương. Như vậy là tổng cộng Canada có 4 tầu chiến hiện diện trong khu vực. Chiến dịch sẽ kéo dài trong vòng 4 tháng trong khuôn khổ các biện pháp tăng cường phòng thủ Trung và Đông Âu, theo như thông báo của hải quân Canada.

(20 minutes) – Pháp rao bán đấu giá đầu máy xe lửa. Từ thứ Hai, 27/06 đến thứ Năm 30/06/2022, Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp SNCF phối hợp với đối tác Agorastore bán đấu giá 12 đầu máy xe lửa vẫn còn vận hành tốt. Theo giải thích của công ty chuyên bán hàng trên mạng các tài sản nhà nước, « mức giá ấn định nằm trong khoảng từ gần 1.295.000 – 1.366.000 euro cho mỗi cỗ máy, tùy theo từng đặc tính ». Một tin buồn cho người hâm mộ nghiệp dư, cuộc bán đấu giá này chỉ dành cho giới chuyên nghiệp.

