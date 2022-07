QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Tòa Án Hình Sự Quốc Tế không có nhiều thành tích sau 20 năm hoạt động. Ngày 01/07/2022 đánh dấu 20 năm khai sinh Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, trụ sở tại La Haye, Hà Lan. Nhưng trong hai thập niên qua, Tòa chỉ tuyên 5 bản án, nhắm vào 5 người châu Phi vì tội nổi loạn. Không một bản án nào nhắm vào các nhà lãnh đạo phạm tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại hay tội ác chiến tranh. Các phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo Nam Tư hay châu Phi đều bị bỏ dở. Thêm một tì vết khác là một số quốc gia, như Mỹ tuy đã ký kết vào Quy Ước Roma năm 1998, nền tảng để thành lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, nhưng văn bản đó đến nay vẫn chưa được Washington phê chuẩn.

(AFP) - Phong tỏa hơn 1 tỷ đô la tài sản của một công ty Nga hoạt động tại Hoa Kỳ. Theo thông báo ngày 30/06/2022 của bộ Tài Chính Mỹ, đó là tài sản của Heritage Trust, một tập đoàn do nhà tài phiệt Nga Suleiman Kerimov làm chủ. Nhật vật này đã nằm trong tầm ngắm của Tư Pháp Mỹ từ 2018 do bị nghi ngờ rửa tiền. Vì chiến tranh Ukraina, Suleiman Kerimov bị cả Mỹ lẫn Liên Hiệp Châu Âu đưa vào danh sách trừng phạt.

(Reuters) - Không có dấu hiệu Trung Quốc giúp Nga về quân sự. Một quan chức Mỹ hôm 30/06/2022 được Reuters trích dẫn cho biết "hiện thời" chưa phát hiện bằng chứng là Trung Quốc lách lệnh cấm vận phương Tây ban hành trực phạt Nga xâm chiếm Ukraina. Cũng không có dấu vết Bắc Kinh cung cấp trang thiết bị quân sự cho Nga. Tin trên được đưa ra vào lúc bộ Thương Mại hôm 28/06 đưa thêm 5 hãng Trung Quốc vào danh sách đen hôm với lý do các công ty này bị nghi ngờ "giúp đỡ Nga" về quân sự trong chiến dịch Ukraina.

(AFP) - Estonia và Litva mua chung hệ thống phòng thủ. Thêm một tác động trực tiếp từ chiến tranh Ukraina : Tại Madrid hôm 30/06/2022, bộ trưởng Quốc Phòng hai nước đã ký kết một văn bản với ý định hợp tác, cùng trang bị hệ thống phòng không tầm trung. Estonia và Litva là thành viên NATO, Liên Âu và là hai nước trong vùng Baltic sát cạnh Nga. Chưa có thêm chi tiết về trị giá hợp đồng, cũng như thời hạn Riga và Tallinn được giao hàng.

(AFP) - Liên Âu và New Zealand ký kết hiệp định tự do mậu dịch. Sau bốn năm đàm phán, tại Bruxelles hôm 30/06/2022, đôi bên chính thức đặt bút ký vào văn bản cho phép trao đổi mậu dịch hai chiều tăng thêm 30%. Tuy nhiên để có hiệu lực, hiệp định còn phải đợi được Quốc Hội của 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu thông qua. Chứng kiến lễ ký kết hiệp định tự do mậu dịch, nữ thủ tướng Jacinda Ardern xem đây là “cơ hội tốt nhất để một nước nhỏ với 5 triệu dân đối mặt với những bất ổn trên thế giới” như Covid-19 và khủng hoảng Ukraina.

(AFP) - Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) lo ngại Covid-19 sẽ lại lan rất mạnh ở châu Âu vào mùa hè. Vì số ca nhiễm mới thường nhật đã tăng gấp 3 trong tháng 06/2022, WHO kêu gọi châu Âu theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh. Giám đốc WHO chi nhánh châu Âu Hans Kluge, hôm 30/06/2022 cũng kêu gọi các nước tiếp tục tăng tỉ lệ người dân được tiêm chủng, bởi tính miễn dịch cộng đồng cao là yếu tố then chốt giảm tỉ lệ tử vong trong đợt dịch mùa hè 2022. Do biến thể phụ BA.05 của biến thể Omicron, số ca nhiễm Covid tại khoảng 50 nước thành viên Tổ Chức Y Tế Thế Giới chi nhánh châu Âu đã lên đến mức 500.000/ngày, so với con số 150.000 ca/ngày.

(AFP) - Ba Lan hoàn thành bức tường thép dọc biên giới với Belarus. Thông báo của Vacxava được đưa ra hôm 30/06/2022. Bức tường thép cao 5,5m, dài 186km, với chi phí khoảng 350 triệu euro được dựng lên nhằm ngăn cản di dân vượt biên giới từ Belarus sang Ba Lan. Hồi mùa hè 2021, hàng ngàn di dân, chủ yếu từ Trung Đông đã qua ngả này nhập cư hoặc tìm cách nhập cư trái phép vào Liên Hiệp châu Âu. Ba Lan tố cáo Minsk cố tình gây bất ổn cho Liên Âu bằng cách đưa di dân đến vùng biên giới với Ba Lan.

(AFP) - Lạm phát ở châu Âu trong tháng 06/2022 lên cao đến mức kỷ lục tính từ 25 năm qua. Chiến tranh Ukraina và các biện pháp trừng phạt nhắm vào Matxcơva là lý do chủ yếu. Theo số liệu cơ quan thống kê Liên Âu Eurostat, công bố hôm nay 01/07/2022, lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 06 là 8,6%, so với tỉ lệ 7,4% hồi tháng 04 và 8,1% hồi tháng 05. Đây là con số cao nhất được Cơ quan thống kê châu Âu ghi nhận kể từ khi bắt đầu công bố chỉ số này vào tháng 01/1997.

(AFP) - Chủ tịch hãng xe hơi Đức Volkswagen lo ngại về thái độ cứng rắn của Berlin đối với Trung Quốc. Trả lời báo Đức Spiegel, chủ tịch Herbert Diess ngày 30/06/2022 cho rằng thái độ cứng rắn của chính phủ không có lợi cho sự phát triển thương mại giữa hai nước, nên Berlin cần đối thoại nhiều hơn với Bắc Kinh. Hồi tháng 05/2022, bộ Kinh Tế Đức đã quyết định không bảo lãnh cho các khoản đầu tư của Volkswagen vào Tân Cương, nơi Bắc Kinh bị cáo buộc đàn áp người Hồi Giáo thiểu số duy Nhô Nhĩ. Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất của hãng xe hơi này, 40% xe hơi Volkswagen bán ra trong 3 tháng đầu năm 2022 là sang thị trường Trung Quốc.

(RFI) - Chặng đầu vòng đua xe đạp Tour de France 2022 diễn ra tại Đan Mạch. Lúc 4 giờ chiều nay 01/07/2022, Tour de France lần thứ 109 bắt đầu. Trong chặng đầu tiên diễn ra tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, 176 tay đua sẽ biểu diễn một vòng hơn 13 cây số xung quanh thành phố. Chặng cuối cùng kết thúc tại Paris, dự trù diễn ra vào ngày 24/07. Để vinh danh 200 năm ngày sinh Louis Pasteur, cha đẻ vac-xin chống bệnh dại, ban tổ chức cố ý dành chọn thành phố Dole, vùng Jura, cho chặng đua thứ 8 vào ngày 09/07. Đó là chặng nối liền Dole với Lausanne, Thụy Sĩ.

