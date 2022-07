QUỐC TẾ - TIN VẮN

(RFI) - Tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua tuyển Pháp 7-0. Tối ngày 01/07/2022, tại sân vận động của thành phố Orléans, đội tuyển bóng nữ Việt Nam đã có trận giao hữu theo lời mời của đội tuyển Pháp. Các nữ cầu thủ Việt Nam dù đã cố gắng hết khả năng, nhưng cũng không thể chống đỡ một đội tuyển Pháp, hiện đang xếp trong tốp đầu thế giới. Kết quả : tuyển Pháp thắng 7-0. Là một đội bóng đứng đầu Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đã đạt thành tích lịch sử lần đầu tiên được dự Cúp bóng đá nữ thế giới, tại Pháp vào năm 2023. Thi đấu với một đội bóng như Pháp là cơ hội tốt để được cọ xát với bóng đá đỉnh cao của thế giới. Tỷ số thua 7-0 cũng không có gì ngạc nhiên hay đáng thất vọng cho các nữ cầu thủ Việt Nam.

(Le Point) - Ukraina yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chặn một tàu chở hàng của Nga trên biển Azov, bị nghi đánh cắp ngũ cốc. Hôm 01/07/2022, chính quyền Ukraina đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chặn một tàu chở hàng của Nga rời cảng Berdiansk, miền nam Ukraina, thuộc khu vực bị Nga chiếm đóng. Chính quyền Kiev nghi ngờ chiếc tàu dài 140 thước này vận chuyển hàng nghìn tấn ngũ cốc bị Matxcơva đánh cắp.

(AFP) - Nga quốc hữu hóa dự án dầu khí Sakhaline-2 hợp tác với Nhật Bản. Sắc lệnh được tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 30/06/2022 cho phép thành lập một công ty mới phụ trách việc tiếp quản các quyền và nghĩa vụ của liên doanh Sakhalin Energy Investment Co, trong đó Shell và hai công ty Nhật Bản Mitsui & Co và Mitsubishi Corp, nắm giữ khoảng 50% vốn. Dự án Sakhaline-2 ở vùng Viễn Đông Nga chiếm khoảng 4% sản lượng khí hóa lỏng thế giới. Quyết định quốc hữu hóa khiến Nhật Bản bất ngờ và có thể làm xáo trộn thị trường khí hóa lỏng.

(SCMP) - Tầu khu trục mới của Trung Quốc tập huấn gần quần đảo Nhật Bản. Ngày 29/06/2022, tầu khu trục có tên lửa dẫn đường Type 055 Lhassa đã hoàn tất đợt tập huấn kéo dài 18 ngày quanh các đảo chính của Nhật Bản buộc Lực lượng Phòng vệ nước này phải điều tầu chiến và chiến đấu cơ giám sát thường xuyên. « Lhassa » là khu trục hạm Type 055 mạnh thứ hai được đưa vào biên chế của Hải Quân Trung Quốc và được công nhận « sẵn sàng chiến đấu » từ tháng Giêng.

(Reuters) - Đài Loan: Tự do ở Hồng Kông « đã biến mất ». Ngày 01/07/2022, phát biểu về sự kiện 25 năm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, thủ tướng Đài Loan Su Tseng-chang chỉ trích Bắc Kinh đã không giữ lời hứa tôn trọng nguyên tắc « một quốc gia, hai chế độ » trong vòng 50 năm. Qua trường hợp Hồng Kông, ông khẳng định « chúng tôi phải giữ vững chủ quyền, tự do và dân chủ của Đài Loan ».

(AP) - Miến Điện xin lỗi Thái Lan sau khi phi cơ chiến đấu xâm nhập không phận láng giềng. Chính quyền Thái Lan hôm 01/07/2022 cho biết nước láng giềng Miến Điện đã xin lỗi sau khi một máy bay chiến đấu Mig 29 xâm nhập không phận Thái Lan, trong một cuộc ném bom dọc biên giới (tấn công vào khu vực mà chính quyền quân sự cho là có quân nổi dậy người Karen), buộc phía Thái Lan phải sơ tán hàng trăm học sinh và điều 2 phi cơ F-16 đến khu vực. Thái Lan cho biết hơn 500 người dân đã vượt biên sang phía Thái Lan trong vụ tấn công của quân đội Miến Điện.

(AFP) - Pháp thông báo chính thức chấm dứt nhiệm vụ của Takuba tại Mali. Được triển khai từ tháng 03/2020, lực lượng Takuba, gồm 800 quân nhân thuộc nhiều nước trong Liên Hiệp Châu Âu (Bỉ, Ý, Estonia) và do Pháp đứng đầu đã về nước ngày 30/06 sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống khủng bố. Thực ra, do Pháp ngừng chiến dịch Bakhane tại Mali nên lực lượng Takuba không còn lý do ở lại.

