(Nikkei Asia) - Liên Hiệp Quốc xem xét vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông lần đầu tiên sau luật an ninh. Liên Hiệp Quốc ngày 07/07/2022, bắt đầu cuộc rà soát đầu tiên về nhân quyền ở Hồng Kông kể từ khi Bắc Kinh áp đặt một đạo luật an ninh bị cho là đã bóp nghẹt quyền tự do dân sự tại đặc khu này. Các quan chức thành phố được yêu cầu trả lời các câu hỏi từ một hội đồng chuyên gia về nhân quyền bốn năm một lần. Nhưng chính trường Hồng Kông đã có một bước ngoặt độc tài rõ rệt kể từ khi dự luật an ninh được ban hành vào giữa năm 2020.

(AFP) - Thụy Điển: Một phụ nữ bị giết trong một vụ tấn công bằng dao nhân một sự kiện chính trị. Cảnh sát Thụy Điển hôm 06/07/2022 cho biết phụ nữ thiệt mạng tuổi 60. Vụ việc xẩy ra giữa ban ngày ở thị trấn Visby, thị trấn duy nhất trên đảo Gotland, nơi các quan chức chính trị Thụy Điển cùng nhau tham dự một sự kiện thường niên. Một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt ngay sau khi vụ việc xảy ra và bị coi là nghi phạm giết người.

(Kyodo) - Cam Bốt mời ngoại trưởng Nga tham dự các cuộc họp ASEAN. Ngoại trưởng Cam Bốt Prak Sokhonn hôm qua, 06/07/2022 cho biết đã gửi thư mời. Quyết định của Phnom Penh có thể gây ra quan ngại trong cộng đồng quốc tế vốn đang bị chia rẽ trước cuộc xâm lược Ukraina của Nga. Matxcơva vẫn chưa chính thức xác nhận sự tham gia của ngoại trưởng Lavrov. Cam Bốt sẽ tổ chức Hội nghị Ngoại Trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 55 và các hội nghị liên quan từ ngày 30/07 đến tháng 06/08/2022.

(RFI) - Sri Lanka đang cầu cứu Nga để nhập khẩu nhiên liệu. Sri Lanka, quốc gia phá sản từ tháng 4 và thiếu ngoại tệ, vẫn đang chật vật nhập khẩu các sản phẩm thiết yếu, trong đó có nhiên liệu. Tình hình nguy ngập đến mức tổng thống Gotabaya Rajapaksa, vào ngày 07/06/2022, đã trực tiếp kêu gọi đồng nhiệm Nga Vladimir Putin giúp đỡ. Ông muốn Nga cung cấp nhiên liệu, và cả những khách du lịch mà cho đến tháng Giêng vừa qua, vẫn đến nghỉ tại nước này.

(AFP) - Có thêm hơn 70 triệu người trên thế giới lâm vào cảnh bần cùng từ tháng 3 đến nay vì khủng hoảng lương thực và năng lượng. Theo báo cáo công bố hôm 07/07/2022 của tổ chức Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc UNDP, giá nhu yếu phẩm, xăng dầu tăng cao cộng thêm với tác động dịch Covid-19 là những nguyên nhân chính. Chiến tranh Ukraina lại càng thêm tai hại. Báo cáo của UNDP dựa trên nghiên cứu tại 159 quốc gia. Vùng Balkan, châu Phi là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

(AFP) - Hội Đồng An Ninh Liên Hiệp Quốc biểu quyết về việc triển hạn viện trợ nhân đạo tại biên giới Syria, chủ yếu là tại vùng Idleb, tây bắc Syria. Chiều 07/07/2022, 15 thành viên của định chế này sẽ biểu quyết về một bản dự thảo nghị quyết do Na Uy và Ireland đề xuất. Các bên yêu cầu triển hạn thêm 1 năm các khoản viện trợ nhân đạo cho dân cư ở sát biên giới Syria, bất chấp phản đối của chính quyền Damas. Nga cũng đã đưa ra một đề xuất tương tự nhưng với thời hạn là sáu tháng, thay vì 1 năm.

(AFP) - Liên hoan kịch nghệ lớn nhất thế giới, Avignon Pháp, trở lại sau hai năm Covid. Từ hôm nay 07/07/2022 cho đến cuối tháng, thành phố Avignon, miền nam nước Pháp trở thành sân khấu kịch nghệ lớn nhất thế giới. Vì thời sự, Ukraina và nhất là đạo diễn Kirill Serebrennikov là khách mời danh dự của chương trình Liên hoan năm nay. Ngoài chương trình chính thức, còn có hơn 1500 vở kịch được diễn trong chương trình « off ». Avignon trong ba tuần lễ sắp tới là điểm hẹn của hàng trăm ngàn người yêu chuộng các thể loại kịch nghệ sân khấu.

(AFP) - Quốc Hội Phần Lan điều chỉnh luật biên phòng, củng cố an ninh tại biên giới với Nga. Quyết định đã được thông qua vào trưa nay 07/07/2022 do Helsinki lo ngại Nga có thể đẩy người nhập cư sang sát đường biên giới 1300 km với Phần Lan để gây sức ép sau khi Helsinki khởi động thủ tục xin gia nhập NATO. Một cố vấn của bộ Nội Vụ Phần Lan bà Anne Ihanus giải thích việc sửa đổi luật biên phòng càng trở nên cấp bách kể từ tháng 2/2022 sau khi Nga xâm chiếm Ukraina.

