Nhật Bản: Vụ sát hại cựu thủ tướng Shinzo Abe giúp đảng cầm quyền tăng thêm uy thế

NHẬT BẢN - CHÍNH TRỊ

Vụ cựu thủ tướng Shinzo Abe bị sát hại đã tạo ra một một làn sóng chấn động tại Nhật Bản. Xảy ra hai hôm trước ngày người dân bầu lại Thượng Viện, câu hỏi đặt ra là sự kiện đó sẽ tác động ra sao đến cuộc bầu cử.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo bà Valérie Niquet, chuyên gia về châu Á tại viện nghiên cứu chiến lược FRS (Fondation pour la recherche stratégique), uy thế vốn đã mạnh của đảng Dân Chủ Tự Do mà ông Abe từng lãnh đạo, sẽ được tăng cường hơn nữa

Trả lời ban Pháp Ngữ RFI, chuyên gia Valérie Niquet nhận xét:

“Ngay cả trước vụ tấn công và sát hại ông Shinzo Abe, tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy rõ ràng là đảng Dân Chủ Tự Do, tức là đảng của cựu thủ tướng Abe và đương kim thủ tướng Kishida, sẽ giành chiến thắng lớn trong các cuộc bầu cử này. Do đó, trong thực tế, cuộc tấn công mà ông Shinzo Abe là nạn nhân có thể khuyến khích cử tri đi bầu đông đảo hơn vì theo truyền thống, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu ở Nhật Bản thường rất thấp, và qua đó tăng cường hơn nữa sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ Tự Do.

Cần phải sẽ xem kết quả cụ thể, nhưng đây là loại hệ quả mà người ta có thể hình dung ra. Những người có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ Tự Do, thường là những người lớn tuổi, những người theo xu hướng bảo thủ, có lẽ sẽ động viên nhau để đi bầu nhiều hơn, và sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ Tự Do. Nhưng dù sao thì đảng này vẫn đã được xem là sẽ giành chiến thắng theo tất cả các cuộc thăm dò.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký