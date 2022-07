QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Iran tăng cường sản xuất Uranium, coi thường thoả thuận hạt nhân. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, công bố hôm thứ Bảy, 09/07, cảnh báo Iran sử dụng các máy móc tân tiến, nhằm tăng khả năng sản xuất Uranium. Điều này khiến các nhà ngoại giao phương Tây lo ngại vì như vậy Iran có thể sản xuất các loại Uranium chất lượng cao hơn và tinh khiết hơn. Đây là động thái mới nhất của Iran trong việc phá vỡ những hạn chế trong thoả thuận hạt nhân năm 2015, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa phương Tây và Iran vẫn bế tắc.

(Le Figaro) - Pháp chuẩn bị đón thêm một đợt nắng nóng. Kể từ ngày mai, 11/07/2022, nước Pháp bắt đầu phải chịu thêm một đợt nắng nóng kéo dài cho đến ngày 20/07. Với không khí nóng đến từ Tây Ban Nha, khu vực tây nam nước Pháp là vùng chịu nóng đầu tiên, với nhiệt độ từ 35°C đến 45°C. Thời tiết nóng bức sau đó sẽ đi ngược lên phía bắc và tỏa rộng ra hầu như toàn nước Pháp.

(AFP) - Iran lên án ‘‘kế hoạch phòng không’’ của Mỹ với đồng minh Trung Đông. Trước chuyến công du tuần tới của tổng thống Mỹ Joe Biden tới Trung Đông, hôm qua, 09/07/2022, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Nasser Kanani cho biết dự án của Mỹ là một ‘‘khiêu khích’’, và là mối đe dọa với an ninh quốc gia, khu vực. Phát ngôn viên chính phủ Hoa Kỳ thông báo là dự án tăng cường hợp tác về ‘‘phòng không’’ là một trọng tâm của chuyến công du Ả Rập Xê Út của tổng thống Mỹ tuần tới.

(AFP) – Canada quyết định trao các tuabin dành cho đường ống dẫn khí Nord Stream của Nga cho Đức, bất chấp phản đối của Ukraina. Vào giữa tháng 6, tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom viện ‘‘lý do kỹ thuật’’ để biện minh cho việc cắt giảm lượng khí cung cấp tới Đức thông qua đường ống dẫn khí Nord Stream. Hôm qua, 09/07, Canada quyết định trả lại các tuabin - đang sửa chữa tại các xưởng của tập đoàn Siemens - cho Đức để góp phần giảm nhẹ cuộc khủng hoảng năng lượng. Berlin không tin vào lý do kỹ thuật mà Gazprom viện ra để giải thích cho việc cắt giảm lượng cung cấp khí đốt, nhưng cho rằng việc đưa các tuabin trở lại sẽ tước đi lý do Nga viện ra để kéo dài thời gian đóng đường ống khí đốt. Chính quyền Kiev cũng cho rằng đây là thủ đoạn của Nga để gây khó khăn cho châu Âu, và việc Đức nhận về các tuabin là có lợi cho Nga.

