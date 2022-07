Quần đảo Salomon trấn an không để Trung Quốc lập căn cứ quân sự

TRUNG QUỐC - QUẦN ĐẢO SALOMON

Ngày 14/07/2022, thủ tướng quần đảo Salomon khẳng định sẽ không bao giờ để Trung Quốc lập căn cứ quân sự và Úc vẫn là một “đối tác được lựa chọn về mặt an ninh”. Ông Manasseh Sogavare không muốn quần đảo Salomon trở thành “kẻ thù” và “đất nước chúng tôi, dân tộc chúng tôi trở thành những mục tiêu tấn công tiềm tàng”.

Bên lề Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, diễn ra ở đảo Suva, Fiji, thủ tướng Salomon đã dành buổi phỏng vấn đầu tiên cho ba cơ quan truyền thông The Guardian, RNZ và SIBC, kể từ khi quốc đảo ký một thỏa thuận về an ninh với Trung Quốc.

Trước những lo ngại của phương Tây về khả năng Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, thủ tướng Salomon khẳng định “đã đến lúc thế giới tin vào chúng tôi”. Theo ông, “không ai và cả khu vực không có lợi khi một căn cứ quân sự được lập nên ở bất kỳ quốc đảo nào ở Thái Bình Dương, chứ không chỉ ở quần đảo Salomon”.

Khi gặp đồng nhiệm Salomon, thủ tướng Úc Anthony Albasese khẳng định “Chúng ta là một gia đình”. Và để trấn an Canberra, thủ tướng Manasseh Sogavare nhấn mạnh Úc là “đối tác chọn lựa về mặt an ninh” nhưng cũng không giấu khả năng sẽ kêu gọi Trung Quốc cử nhân viên an ninh đến quốc đảo khi có “một lỗ hổng” mà Úc không thể bù lấp, có nghĩa là Canberra không đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ về an ninh của chính phủ Salomon.

Theo trang The Guardian, những lời trấn an của thủ tướng Salomon dường như đi ngược lại với những bình luận của ông vào tuần trước khi hoan nghênh Trung Quốc là một “đối tác xứng đáng” trong khi mối quan hệ với một số nước “đôi khi có thể xấu đi”, ý muốn nói đến Úc. Ngoài ra, ông Manasseh Sogavare cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc đóng vai trò thường xuyên trong việc đào tạo cảnh sát của Salomon và cảm ơn Bắc Kinh đã cung cấp xe cảnh sát và máy bay không người lái.

