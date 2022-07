QUỐC TẾ - TIN VẮN

( AFP ) - Trừng phạt mới của Liên Hiệp Châu Âu nhắm vào xuất khẩu vàng của Nga. Hôm nay, 15/07/2022, trong cuộc họp của các ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu tại Praha, Cộng hòa Séc, ủy viên châu Âu Maros Sefcovic thông báo lệnh cấm này. Cho tới nay, Liên Âu đã ban hành tổng cộng 6 loạt trừng phạt đối với Matxcơva, trong đó có lệnh cấm vận dầu hỏa Nga.

( AFP ) - Cháy rừng ở Pháp: Hơn 7.000 hecta bị thiêu rụi ở vùng Gironde, miền tây nam. Theo thông báo của chính quyền địa phương hôm nay, 15/07/2022, đây là diện tích rừng bị cháy từ thứ Ba tuần này. Hàng trăm người dân phải sơ tán. Một ngàn nhân viên cứu hỏa được huy động để cố dập tắt các đám cháy, trong bối cảnh nước Pháp đang trải qua những ngày nóng bức bất thường, hôm nay nhiệt độ có nơi lên tới 38-40°C.

( AFP ) - Lần đầu tiên Anh Quốc báo động đỏ về nóng bức. Hôm nay, 15/07/2022, lần đầu tiên cơ quan khí tượng của Anh Quốc phát báo động đỏ về nóng bức trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba tuần tới, với nhiệt độ sẽ phá kỷ lục, thậm chí có thể lên đến 40°C. Cho tới nay, nhiệt độ cao kỷ lục tại Anh Quốc là 38,7%, được ghi nhận ngày 25/07/2019.

( AFP ) - Phát hiện một bức tự họa Van Gogh cách đây hơn một thế kỷ. Một bức tự họa của Vincent Van Gogh được một viện bảo tàng ở Scotland tìm thấy sau lưng một bức tranh khác của danh họa Hà Lan. Đây được coi là một phát hiện “cực kỳ hiếm”. Bức tự họa này sẽ được trưng bày cho công chúng ngay từ cuối tháng này.

(Reuters) - GDP Trung Quốc giảm 2,6% trong quý 2 năm 2022 do các kế hoạch phong tỏa. Theo số liệu thống kê chính thức được công bố hôm nay, 15/07/2022, kinh tế suy giảm dưới tác động của nhiều đợt phong tỏa chống dịch Covid. GDP của Trung Quốc đã giảm 2,6% trong quý 2 so với quý 1, thấp hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,5% mà giới phân tích đưa ra trước đó và mức tăng trưởng 1,4% đạt được trong quý 1.

(AFP) - Cuộc đua giành ghế thủ tướng Anh: Cựu bộ trưởng Tài Chính Sunak lại dẫn đầu. Cựu bộ trưởng Tài Chính Anh Rishi Sunak một lần nữa đã được các nghị sĩ đảng bảo thủ đặt vào vị trí dẫn đầu vào hôm qua 14/07/2022 nhân vòng thứ hai của cuộc bỏ phiếu nội bộ để chọn người kế nhiệm thủ tướng Boris Johnson. Ông Sunak (101 phiếu) đứng trước bộ trưởng Ngoại Thương, bà Penny Mordaunt (83 phiếu) vốn rất được uy tín trong các cuộc thăm dò, và ngoại trưởng Liz Truss, về thứ ba với 64 phiếu.

(AFP) - Trung Quốc yêu cầu LHQ cấm vận vũ khí hạng nhẹ đối với Haiti. Trung Quốc đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cấm vận này và các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với các thủ lĩnh băng đảng ở Haiti, đồng thời ủng hộ việc điều động một lực lượng cảnh sát khu vực đến quốc gia đang bị bạo lực hoành hành. Các biện pháp này, theo Bắc Kinh, có thể là một phần của việc gia hạn một sứ mệnh chính trị của Liên Hiệp Quốc tại Haiti (Binuh), hết hạn vào tối nay 15/07 và phải bỏ phiếu ngay hôm nay

