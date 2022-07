QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Trung Quốc : Số ca Covid-19 tăng mạnh nhất kể từ tháng 5, thêm hàng triệu người bị phong tỏa. Hôm nay 16/07, Trung Quốc ghi nhận 450 trường hợp nhiễm mới, so với 432 trước đó. Đối với chính sách Zero Covid của Trung Quốc, số lượng người nhiễm nói trên được coi là rất lớn. Thủ phủ tỉnh Cam Túc (tây bắc), hôm thứ Tư đã phong tỏa 4,4 triệu cư dân.

(Reuters) – Hoa Kỳ phê duyệt bán cho Đài Loan nhiều hỗ trợ kỹ thuật quân sự tổng trị giá 108 triệu đô. Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu, 15/7/2022, cho biết bộ Ngoại Giao đã phê chuẩn quyết định. Các hỗ trợ kỹ thuật nói trên liên quan chủ yếu đến việc bảo dưỡng thiết bị quân sự. Theo bộ Quốc Phòng Đài Loan, thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ « có hiệu lực » trong vòng một tháng. Bộ Quốc Phòng Đài Loan nhấn mạnh : « Đối mặt với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ phía chế độ Cộng Sản Trung Quốc, việc bảo dưỡng thiết bị đúng cách cũng quan trọng như vũ khí và thiết bị mới mua ». Theo Lầu Năm Góc, trong số các hỗ trợ mà Đài Loan vừa yêu cầu, có các bộ phận thay thế và phương tiện sửa chữa cho xe tăng và các phương tiện vận tải quân sự khác.

(AFP) – Hội Đồng Bảo An kêu gọi ngưng vũ trang các băng đảng ở Haiti. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua, 15/07/2022, đã nhất trí thông qua một nghị quyết do Hoa Kỳ và Mêhicô đề nghị, yêu cầu toàn bộ các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc cấm việc chuyển vũ khí hạng nhẹ cho các băng đảng đang hoành hành ở Haiti. Nhưng Hội Đồng Bảo An không quyết định một lệnh cấm vận vũ khí như đòi hỏi của Trung Quốc.

(AFP) – Bắt giữ một trong 10 thủ lĩnh buôn ma túy bị Mỹ truy lùng gắt gao nhất. Theo truyền thông Mêhicô, Rafael Caro Quintero, 69 tuổi, người Mêhicô, đã bị lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến tỉnh Chihuahua (miền bắc) bắt giữ hôm thứ Sáu 15/07. Trùm buôn ma tuý nằm trong danh sách 10 kẻ đào tẩu bị FBI truy nã gắt gao nhất, vì tội bắt cóc, tra tấn và giết hại đặc vụ Kiki Camarena, của Cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) tại Mêhicô năm 1985, theo FBI. Washington treo giải 20 triệu đô la cho việc bắt giữ nhân vật này.

(AFP) – Hạ Viện Mỹ thông qua luật bảo vệ quyền phá thai. Ngày 15/07/2022, Hạ Viện Mỹ đã thông qua hai dự luật để đáp lại việc Tòa Án Tối Cao hôm 24/06 hủy bỏ quyền phá thai ở Hoa Kỳ. Một dự luật hợp pháp hóa trở lại quyền phá thai, dự luật kia cho phép phụ nữ đi từ bang này sang bang khác ở Mỹ để phá thai. Thế nhưng, hai dự luật nói trên gần như chắc chắn sẽ không được thông qua ở Thượng Viện Hoa Kỳ.

(AFP) – Nga và Mỹ mở lại các chuyến bay chung lên không gian. Hôm qua, 15/07/2022, Hoa Kỳ và Nga thông báo mở lại các chuyến bay đến Trạm không gian quốc tế, xác nhận là hai nước tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực không gian, một trong lĩnh vực cuối cùng mà Washington và Matxcơva còn có thể làm việc với nhau kể từ bắt đầu cuộc chiến tranh Ukraina.

(RFI) – Nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe Manchin chôn vùi kế hoạch khí hậu của tổng thống Biden. Thứ Năm 14/07/2022, thượng nghị sĩ Joe Manchin thông báo từ chối ủng hộ một loạt biện pháp trong kế hoạch chống biến đổi khí hậu của chính quyền Biden, như hỗ trợ người dân mua xe điện, hay dùng ngân sách công để thúc đẩy các năng lượng tái tạo. Đảng Dân Chủ chỉ nhỉnh hơn một phiếu so với phe Cộng Hòa tại Thượng Viện. Thiếu một phiếu của nghị sĩ Joe Manchin, kế hoạch sẽ không được thông qua. Ông Joe Manchin cũng nổi tiếng là một người được hưởng lợi nhiều từ ngành năng lượng hóa thạch. Sau tuyên bố của ông Manchin, nhiều nghị sĩ Dân Chủ kêu gọi chính quyền Biden ra quyết định hành pháp để thúc đẩy thực thi các mục tiêu khí hậu của nước Mỹ.

(AFP) – Nóng dữ dội : Cháy rừng nhiều nơi tại Pháp và châu Âu. Bán đảo Iberia và miền tây nam nước Pháp đang bị thần lửa tấn công. Trước khi giảm nhẹ vào thứ Sáu 15/07, nhiệt độ đã lên tới 47 độ C một ngày trước đó ở miền bắc Bồ Đào Nha, với mức kỷ lục của tháng Bảy ở nước này. Tính đến ngày 15/07, hơn 30.000 hectare rừng tại Bồ Đào Nha đã bị thiêu rụi tính từ đầu năm. Con số cao nhất kể từ năm 2017. Tại miền tây nam nước Pháp, hơn 7.700 hectare rừng tại hai địa điểm chính, bị tàn phá kể từ thứ Ba 12/07. Một gần Bordeaux, và một tại khu rừng du lịch cồn cát Pilat nổi tiếng vùng Landes de Gascogne. Nước Anh cũng được đặt trong tình trạng báo động đỏ.

