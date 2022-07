Hoa Vi dọ thám các hoạt động quân sự nhạy cảm của Mỹ ?

MỸ-TRUNG QUỐC

Theo hãng tin Anh Reuters ngày 21/07/2022, Hoa Kỳ đã cho mở điều tra nhắm vào Hoa Vi, do tập đoàn viễn thông Trung Quốc bị nghi ngờ đánh cắp thông tin nhạy cảm từ các căn cứ quân sự và trạm phóng tên lửa của Mỹ. Từ Hoa Vi đến sứ quán Trung Quốc ở Washington và cả chính quyền Biden từ chối bình luận về tin trên.

Quảng cáo Đọc tiếp

Reuters trích dẫn 2 nguồn tin thông thạo cho biết chính quyền Biden ngay sau khi lên cầm quyền vào tháng Giêng 2021 đã nhanh chóng cho mở điều tra về Hoa Vi. Tập đoàn Trung Quốc này bị nghi ngờ « thu thập những thông tin nhạy cảm từ các căn cứ quân sự và cơ sở phóng tên lửa của Hoa Kỳ ». Có khả năng những « thông tin nhạy cảm » đó đã được chuyển tới Bắc Kinh.

Vẫn theo hai nguồn tin được Reuters trích dẫn, những thông tin này liên quan đến « các chương trình thao dượt quân sự, các hoạt động tại các căn cứ quân sự Mỹ », về tình hình nhân sự tại những khu vực vừa nêu.

Cho đến nay, chính phủ Mỹ hoàn toàn im lặng về điều tra liên quan đến Hoa Vi. Nhưng Reuters đã đọc được một một văn bản chính thức 10 trang mà bộ Thương Mại Mỹ gửi tới Hoa Vì hồi tháng 4/2021. Washington yêu cầu Hoa Vi giải thích về đường lối của tập đoàn này trong việc « chia sẻ các dữ liệu » đã thu thập được qua các trang thiết bị viễn thông, « kể cả những tin nhắn qua điện thoại và các dữ liệu định vị (données géolocalisées) »

Được Reutes liên lạc, bộ Thương Mại Mỹ tuyên bố « không thể xác nhận hay phủ nhận những thông tin về các cuộc điều tra đang được tiến hành ». Nhưng Washington cho biết thêm: « Bảo vệ an ninh cho các công dân Hoa Kỳ trước những hành vi thu thập thông tin với mục đích xấu là điều thiết yếu để bảo vệ kinh tế và an ninh quốc gia ».

Hoa Vi từ chối bình luận về tiết lộ của Reuters và một mực bác bỏ những cáo buộc « dọ thám các khách hàng Mỹ, đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ ». Sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng từ chối trả lời Reuters. Nhưng trong thông cáo trên mạng, tòa đại sứ Trung Quốc ở Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền Biden « lạm dụng lý do an ninh quốc gia để bằng mọi giá loại Hoa Vi và những tập đoàn viễn thông khác của Trung Quốc (ra khỏi thị trường Mỹ) mà không cần dựa vào những chứng cớ vững chắc ».

Trong khi đó, tám quan chức và cựu quan chức trong chính phủ Mỹ xác nhận, điều tra liên quan đến Hoa Vi phản ánh mối « lo ngại dai dẳng » về việc tập đoàn Trung Quốc này đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký