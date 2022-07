Đậu mùa khỉ : WHO họp Ủy Ban Khẩn Cấp trước khi nâng báo động lên mức cao nhất

Y TẾ - WHO - ĐẬU MÙA KHỈ

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Genève, Thụy Sỹ, ngày 20/12/2021.

Hôm qua, 21/07/2022, Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO/OMS) đã họp Ủy Ban Khẩn Cấp. Trước hiện tượng tăng số ca nhiễm đậu mùa khỉ, tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, kêu gọi sự hỗ trợ thông tin từ các chuyên gia trước khi quyết định nâng báo động lên mức cao nhất.

Trong cuộc họp Ủy Ban Khẩn Cấp kéo dài gần 6 giờ đồng hồ, tổng giám đốc WHO đã kêu gọi giới chuyên gia « cung cấp thêm thông tin và những lời khuyên » để có thể thẩm định khả năng can thiệp của y tế công trong thời gian trước mắt và trong dài hạn. Lãnh đạo WHO tuyên bố « hoàn toàn ý thức » rằng quyết định đưa ra « đòi hỏi việc xem xét nhiều yếu tố, với mục tiêu sau cùng là bảo vệ sức khỏe cộng đồng ».

Theo AFP, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công ở cấp độ quốc tế, mức báo động cao nhất, phải do đích thân tổng giám đốc WHO ban hành, dựa trên cơ sở khuyến nghị của Ủy Ban Khẩn Cấp. Tuy nhiên, trong cuộc họp đầu tiên ngày 23/6, đại đa số các chuyên gia của ủy ban đã khuyến nghị ông Tedros không nên ban hành tình trạng khẩn cấp y tế công ở cấp quốc tế.

Tuy các chuyên gia của Ủy ban đã thẩm định nhiều chỉ dấu dịch tễ, nhưng hiện họ vẫn chưa công bố các kết luận. Trong khi đó, theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), tình hình dịch bệnh đang trầm trọng thêm, với hơn 15.000 ca nhiễm được ghi nhận tại 71 quốc gia.

Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học New England Journal of Medicine hôm 21/7, các nhà khoa học cho biết, dựa theo dữ liệu thu thập được từ 16 nước khác nhau, 95% số ca lây nhiễm đâu mùa khỉ là qua đường tình dục, và 98% số bệnh nhân đều là nam đồng tính hay lưỡng tính.

Nếu như nghiên cứu này cho phép khoanh vùng đối tượng can thiệp y tế công một cách thuận lợi, thì điều này có nguy cơ trở thành « một thách thức, do tại một số nước, những cộng đồng bị ảnh hưởng nhất lại là cộng động bị kỳ thị, và điều này đe dọa đến tính mạng của họ », theo như cảnh báo của lãnh đạo WHO.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn kéo dài và nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hôm qua, các nước thành viên Cơ quan đàm phán liên chính phủ, họp tại Genève để thảo luận về một thỏa thuận quốc tế mới về xử lý các đại dịch đã nhất trí quyết định là thỏa thuận này sẽ mang tính ràng buộc pháp lý.

