QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - EURO 2022 bóng đá nữ : Tuyển Pháp trước ngưỡng cửa lịch sử. Tối nay, 27/07/202, trên sân vận động thành phố Milton Keynes, Anh, các nữ tuyển thủ bóng đá Pháp gặp các đối thủ Đức trong trận bán kết để giành chiếc vé vào chung kết đầu tiên trong lịch sử các giải đấu lớn của đội tuyển Pháp. Tại Cúp thế giới 2011 và Olympic Luân Đôn 2012, đội tuyển nữ bóng đá Pháp đều chưa vượt qua trận bán kết, còn tại giải EURO, vào đến bán kết là thành tích cao nhất. Nhưng người hâm mộ bóng đá Pháp đang hy vọng vào điều lớn lao hơn : Các nữ tuyển thủ áo Lam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử bước vào trận chung kết, sau một quá trình thi đấu hiệu quả, thuyết phục.

(Reuters) - Lần đầu tiên, Nhật Bản tham gia cuộc tập trận Garuda Schield tại Indonesia. Thông tin được thủ tướng Fumio Kishida công bố ngày 27/07/2022 sau khi tiếp tổng thống Indonesia Joko Widodo đang công du Nhật Bản. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào tháng 8, có Mỹ và Úc tham gia. Trước đó, trong chuyến công du một số nước Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, thủ tướng Nhật Bản đã nhấn mạnh đến việc duy trì « một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở ».

(AFP) - Chuyên gia Liên Hiệp Quốc đòi hủy luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Hôm nay, 27/07/2022, các chuyên gia của Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tỏ lo lắng về tình hình tồi tệ tại Hồng Kông, đồng thời đề nghị chính quyền đặc khu hành chính này hủy bỏ luật về an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt cách đây 2 năm. Từ khi luật trên có hiệu lực, đối lập ở Hồng Kông bị trấn áp mạnh hơn trước rất nhiều. Phần lớn các gương mặt tiêu biểu cho dân chủ ở thuộc địa cũ của Anh đã phải chạy ra nước ngoài, bị cản trở công việc hay lĩnh án tù.

(AFP) – Quỹ Tiền tệ Quốc tế: Kinh tế Nga sụt giảm ít hơn dự báo trước đó. Trong một cuộc phỏng vấn với AFP, kinh tế gia trưởng Pierre-Olivier Gourinchas của IMF cho biết: ‘‘Năm 2022 là một năm suy thoái trầm trọng với Nga’’, nhưng tỉ lệ sụt giảm chỉ là 6%, thấp hơn nhiều so với mức 8,5% được dự báo vào tháng 4/2022. Năm 2023, IMF dự đoán nền kinh tế Nga sẽ suy thoái 3,5%, ít hơn 1,2 điểm so với trước đó. Theo IMF, giá dầu tăng ‘‘mang lại một lượng doanh thu khổng lồ cho nền kinh tế Nga’’, giúp duy trì nền kinh tế nước này.

(AFP) - Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chuẩn bị tăng lãi suất chỉ đạo. Sau cuộc họp hai ngày 26 - 27/07/2022, chủ tịch FED Jerome Powell sẽ tổ chức họp báo thông báo các biện pháp để đưa kinh tế Mỹ khỏi lạm phát, trong đó có thể có biện pháp tăng lãi suất chỉ đạo thêm 0,75%. Theo giới chuyên gia, đây là biện pháp thắt chặt nhất kể từ thập niên 1980 để làm giảm tiêu thụ và như vậy giảm bớt áp lực về giá. Lạm phát tại Mỹ đang ở mức kỷ lục từ hơn 40 năm qua, tăng 9,1% trong vòng 1 năm.

(AFP) - Hoàng thái tử Ả Rập Xê Út công du Liên Hiệp Châu Âu. Mohammed ben Salman đến Athens, Hy Lạp, ngày 26/07/2022, bắt đầu chuyến công du EU đầu tiên kể từ vụ sát hại nhà báo đối lập Jamal Khashoggi tháng 10/2018, và sau đó sẽ đến Paris gặp tổng thống Pháp, « để thảo luận về quan hệ song phương và các biện pháp tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực ». Chuyến công du được cho là đánh dấu cho sự trở lại trường quốc tế của hoàng thái tử Mohammed ben Salman và diễn ra chỉ hai tuần sau chuyến thăm Ả Rập Xê Út của tổng thống Mỹ Joe Biden.

(Reuters) - Anh Quốc kêu gọi tiết kiệm nước vì hạn hán. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch chống hạn hán được chính phủ Anh thông báo ngày 26/07/2022 do nhiệt độ cao kỷ lục trong thời gian vừa qua. Hiện tại chưa phải hạn chế dùng nước, nhưng các cơ quan điều phối và các công ty cung cấp nước phải quản lý mực nước, kể cả việc duy trì mức nước nhân tạo cho các dòng sông. Tại vùng hạn hán kéo dài, nông dân được tăng trợ cấp, còn các công ty cấp nước phải lập kế hoạch ứng phó với khả năng hạn hán.

(AFP) – Động đất 7 độ Richter tại Philippines, cách thủ đô Manila 300 km. Ít nhất một người chết trong vụ động đất dữ dội ngày 27/07/2022 tại miền bắc Philippines. Người công nhân 25 tuổi thiệt mạng khi ngôi nhà ba tầng đang xây bị sập. 7 công nhân khác tại công trường này vô sự. Dư chấn của vụ động đất lan đến tận thủ đô. Năm 2013, một vụ động đất 7,1 độ tại đảo Bohol miền trung đã khiến hơn 200 người chết, và 400 nghìn người phải sơ tán.

