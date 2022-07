TT Pháp tiếp thái tử Ả Rập Xê Út, Ryad thành thượng khách của châu Âu

PHÁP - Ả RẬP XÊ ÚT

Sau 4 năm bị phương Tây cô lập do vụ sát hại nhà báo đối lập Jamal Khashoggi, hoàng thái tử Ả Rập Xê Út dần dần lấy lại vị thế. Hai tuần sau chuyến công du của tổng thống Mỹ đến Riyad, lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út Mohamed ben Salman lần đầu tiên đi châu Âu. Tiếp theo Hy Lạp, hôm qua, 27/07/2022, Mohamed ben Salman đến Pháp.

Tối hôm qua, bộ trưởng Kinh Tế và Tài Chính Pháp Bruno Le Maire đã ra sân bay đón lãnh đạo Ả Rập Xê Út. Tổng thống Pháp, trở về sau chuyến công du châu Phi, sẽ tiếp thái tử Ả Rập Xê Út tại điện Elysée vào lúc 18 giờ ngày 28/07, theo thông báo của phủ tổng thống Pháp. Hai bên sẽ có ‘‘buổi ăn tối để bàn công việc’’.

Dầu hỏa là lý do trực tiếp hàng đầu khiến phương Tây phải tái lập quan hệ với Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất số một thế giới, bất chấp việc Riyad bị lên án mạnh mẽ về các vi phạm nhân quyền. Vấn đề năng lượng dự kiến sẽ là trọng tâm của cuộc đối thoại giữa tổng thống Pháp và thái tử Ả Rập Xê Út. Mohamed ben Salman là lãnh đạo quốc gia Trung Đông thứ ba mà Paris tiếp đón trong vòng 10 ngày qua.

Theo giới quan sát, được AFP trích dẫn, phương Tây hy vọng Riyad có khả năng gia tăng ngay lập tức sản lượng dầu mỏ, góp phần không để giá dầu tăng vọt, trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Ukraina và cuộc chiến năng lượng với Nga khiến giá dầu khí tăng vọt, kéo lạm phát tăng theo.

Trên thực tế, Ả Rập Xê Út chưa có kế hoạch gia tăng sản lượng dầu mỏ ngay lập tức. Cho đến nay, Riyad vẫn từ chối điều chỉnh kế hoạch khai thác dầu mỏ, kể cả sau chuyến công du của tổng thống Mỹ Joe Biden. Hồi tháng 5/2022, Ả Rập Xê Út công bố kế hoạch tăng sản lượng dầu hơn 7%, nhưng đó là mục tiêu cho năm 2026, bởi việc điều chỉnh khối lượng sản xuất đòi hỏi nhiều đầu tư. Bên cạnh đó, Riyad duy trì quan hệ với Matxcơva, và tiếp tục thực hiện các cam kết về hạn mức sản xuất dầu trong khuôn khổ các cường quốc khai thác dầu OPEC+, mà Nga tham gia.

Vai trò chiến lược của Riyad trong việc bình ổn Trung Đông

Ngoài hồ sơ năng lượng, vai trò chiến lược của Ả Rập Xê Út tại khu vực Trung Cận Đông khiến chính quyền Riyad trở thành thượng khách trong con mắt của nước Pháp. Báo La Croix dẫn lời nhà chính trị học Emma Soubrier, Viện nghiên cứu Trung Đông, Đại học George-Washington, nhấn mạnh đến việc quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran đang trên đà được cải thiện, cùng với việc chiến tranh tại Yemen tạm lắng dịu, ‘‘tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các cơ chế hợp tác mới cho phép giảm căng thẳng tại khu vực một cách lâu bền’’.

Theo đánh giá của nhà chính trị học Emma Soubrier, chuyến công du nói trên của thái tử Ả Rập Xê Út, trên thực tế, ‘‘không phải là một bước ngoặt, mà là một sự tiếp nối đà ấm lên trong quan hệ giữa Riyad và phương Tây’’, đặc biệt được với chuyến công du làm tan băng của tổng thống Pháp đến Riyad tháng 12/2021. Vào thời điểm đó, hai bên đã ký kết 19 nghị định thư và thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị hơn 18 tỉ đô la.

Giới bảo vệ nhân quyền phẫn nộ

Việc lãnh đạo Ả Rập Xê Út đến châu Âu và được tiếp đón như thượng khách đang gây phẫn nộ trong giới bảo vệ nhân quyền. Bà Bénédicte Jeannerod, giám đốc văn phòng Pháp của tổ chức Human Rights Watch, nhấn mạnh việc các lãnh đạo phương Tây tay bắt mặt mừng nhà độc tài Ả Rập Xê Út ‘‘gây sốc’’, bởi Mohamed ben Salman không chỉ bị coi là kẻ đứng sau vụ an ninh Ả Rập Xê Út sát hại dã man nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), mà nhiều lãnh đạo phương Tây, trong đó có tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã bày tỏ thái độ phẫn nộ và cam kết trừng phạt các thủ phạm. Sau này, khi lên làm tổng tống Mỹ, ông Joe Biden cũng có chung lập trường trên.

Trên đài Pháp France Info, ông Abdullah Alaoudh, giám đốc vùng Vịnh của tổ chức Democraty for the Arab World Now, do cố nhà báo Jamal Khashoggi sáng lập, việc nước Pháp tiếp thái tử Ả Rập Xê Út là một hành động ‘‘đáng hổ thẹn’’. Ông nói : ‘‘Chúng tôi cho rằng Mohamed ben Salman đang tìm cách xóa sạch tội ác. Chính ông ta đã đứng sau các thủ lĩnh chiến tranh tại Libya và nhiều nơi khác, cũng như bắt bớ nhiều nhà hoạt động, nhà tranh đấu ôn hòa, nghệ sĩ tại Ả Rập Xê Út’’.

