QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) – Nga ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan và chủ trương một nước Trung Hoa duy nhất. Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã tuyên bố như trên hôm 29/07/2022 với đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề một cuộc họp của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải ở Tachkent, Uzbekistan. Tuyên bố này được đưa ra sau khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với nguyên thủ Mỹ, Joe Biden cảnh cáo Washington « không nên đùa với lửa » trên vấn đề Đài Loan.

(Reuters) – Mỹ bán chiến đấu cơ F-35 cho Đức. Lầu Năm Góc hôm qua, 28/07/2022, cho biết, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã thông qua việc bán máy bay chiến đấu F-35 và vũ khí kèm theo cho Đức, trong bối cảnh thủ tướng Olaf Scholz đang tìm cách hiện đại hóa quân đội Đức sau khi Nga xâm lăng Ukraina. Trị giá của hợp đồng ước tính khoảng 8,4 tỷ đô la. Tuy bộ Ngoại Giao đã bật đèn xanh, vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc đã có hợp đồng được ký hoặc đàm phán đã kết thúc.

(AFP) – Nga: Hỏa hoạn trong một cao ốc, 8 người chết. Cơ quan chức năng hôm nay, 29/07/2022, cho biết, đã có 8 người chết trong vụ cháy tòa nhà 15 tầng ở Matxcơva, Nga sau khi hệ thống báo cháy bị trục trặc. Một lính cứu hỏa nói với hãng tin TASS rằng chuông báo cháy trong một ký túc xá bị trục trặc và những người bên trong bị mắc kẹt vì tất cả các cửa sổ đều có thanh kim loại chắn ngang. Các tòa nhà của Nga thường xuyên bị hỏa hoạn và rò rỉ khí đốt do bảo trì kém.

(AFP) – Kinh tế Pháp tăng trưởng tốt hơn dự kiến, 0,5% thay vì 0,25%. Viện thống kê quốc gia INSEE hôm nay, 29/07/2022, ra báo cáo cho biết tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động ngoại thương và sự giảm chi tiêu của người tiêu dùng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 so với ba tháng trước đó.

(Reuters) – Dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng lên trở lại tại Nhật Bản. Chỉ riêng tại Tokyo hôm 28/07/2022 ghi nhận có thêm hơn 40 ngàn bệnh nhân trong một ngày. Một số nhà quan sát nói đến “làn sóng dịch thứ 7” tại Nhật Bản, với đỉnh dịch có lúc vượt ngưỡng 200.000 ca một ngày.

(AFP) – Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma khuyên nhủ Phật tử nên “vị tha” kể cả với Trung Quốc. Thuyết giảng ở vùng núi Ladakh, Ấn Độ, sát biên giới Trung Quốc, hôm 28/07/2022, đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi phát huy tấm lòng vị tha “bất chấp cách cư xử của Trung Quốc với người dân Tây Tạng”. Tới nay Bắc Kinh vẫn xem Tây Tạng là một vùng lãnh thổ của Trung Quốc, và vẫn đàn áp người Tây Tạng. Đây là lần đầu tiên từ sau đại dịch Covid-19, lãnh đạo tình thần của người Tây Tạng, 87 tuổi, nối lại các cuộc thuyết giảng với phật tử.

(AFP) - Steven Spielberg, khách mời danh dự của Liên Hoan Điện Ảnh Toronto 2022. Liên hoan phim Toronto mở ra từ ngày 08-18/09/2022. Ban tổ chức hôm 28/07/2022 thông báo đạo diễn Mỹ sẽ có mặt trong buổi ra mắt phim The Fabelmans, lấy cảm hứng từ tuổi thơ của chính ông. Spielberg lớn lên ở bang Arizona. Trong số các ngôi sao điện ảnh hội ngộ khán giả có những tên tuổi như Daniel Craig, Ethan Hawke, Jennifer Lawrence… Đạo diễn Peter Farrelly ra mắt khán giả Toronto phim The Greatest Beer Run Ever, trong đó nam diễn viên Zac Efron thủ vai một lính thủy quân lục chiến Mỹ với nhiệm vụ đơn giản là cung cấp bia hơi cho đồng đội kẹt trên chiến trường Việt Nam năm 1967.

