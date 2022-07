QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm. Lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh tại Ukraina, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nội dung chủ yếu liên quan đến số phận hai công dân Mỹ : nữ vận động viên bóng rổ Brittney Griner, bị cáo buộc tàng trữ ma túy và cựu quân nhân Paul Whelan, bị buộc tội làm gián điệp và bị Nga kết án 16 năm tù. Để Matxcơva trả tự do cho hai công dân này, Washington sẽ phải thả Victor Bout, một tay lái súng người Nga nổi tiếng đang thụ án tù nhiều năm tại Hoa Kỳ. Ông Antony Blinken nói với báo chí rằng cuộc nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp, nhưng không cho biết gì về phản ứng của phía Nga.

(AFP) - Matxcơva cấm 32 quan chức và nhà báo New Zealand nhập cảnh vào Nga. Trong số các nhân vật bị Nga cấm nhập cảnh, có thị trưởng Wellington, Aukland, tư lệnh hải quân New Zealand. Thông cáo được bộ Ngoại Giao Nga đưa ra hôm 30/07/2022 là nhằm đáp trả biện pháp cấm nhập cảnh tương tự của New Zealand nhắm vào Nga do chiến tranh Ukraina. Hồi tháng 04, Matxcơva đã cấm thủ tướng Jacinda Ardern, nhiều bộ trưởng và dân biểu New Zealand đến Nga.

(AFP) - Paris triệu đại sứ Miến Điện về vụ hành quyết đối lập. Ngày 29/07/2022, bộ Ngoại Giao Pháp đã triệu mời đại sứ Miến Điện tại Paris để phản đối việc chính quyền quân sự nước này vừa hành quyết 4 tù nhân chính trị. Bộ Ngoại Giao Pháp nhân dịp này cũng kêu gọi chính quyền quân sự Miến Điện chấm dứt ngay lập tức các hành vi bạo lực cũng như trả tự do cho tất cả nhưng người bị chế độ quân sự vô cớ bắt giam kể từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021. Thông báo hành quyết 4 nhà đối lập của chính quyền Miến Điện hôm 25/07 đã làm dấy lên những phản ứng phẫn nộ trên toàn thế giới, cũng như tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

(RFI) - Venezuela nhượng gần 1 triệu ha đất nông nghiệp cho Iran. Teheran muốn trồng đậu nành và ngô trên 1 triệu ha đất canh tác tại Venezuela để bảo đảm an ninh lương thực. Việc chuyển nhượng 1 triệu ha đất nông nghiệp nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận chiến lược kéo dài 20 năm. Thỏa thuận được ký kết hồi tháng 06, sau chuyến công du của tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đến Teheran. Thông tín viên RFI ngày 29/07/2022 cho biết do bị quốc tế cô lập, chính quyền của tổng thống Nicolas Maduro thời gian qua xích lại gần Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

(AFP) - Tại Mỹ, ít nhất 16 người thiệt mạng vì mưa lớn, lũ lụt kỷ lục. Mưa lớn gây lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử tại bang Kentucky, Hoa Kỳ, làm ít nhất 16 người chết, tính đến ngày 29/07/2022. Con số nạn nhân có thể sẽ còn tăng gấp đôi khi mà mưa vẫn chưa dứt tại tiểu bang miền trung Hoa Kỳ này. Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng « thảm họa thiên nhiên ». Các trận mưa như trút nước đổ xuống vùng phía đông bang Kentucky trong đêm 27-28/07 đã biến các con đường thành sông, kéo theo sụt lở đất và lũ bùn khiến nhiều người chết. Tại nhiều nơi, người dân phải trèo lên mái nhà chờ cứu hộ đến.

(AFP) - Ba ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi. Ngày 30/07/2022, Tây Ban Nha ghi nhận ca tử vong thứ hai liên quan đến bệnh đầu mùa khỉ sau khi một ngày trước đó, nước này và Brazil lần lượt thông báo các tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh này. Tuy nhiên, hiện chưa biết bệnh đậu mùa khỉ có phải là lý do gây tử vong hay không. Trước đó, đã có 5 ca tử vong nhưng đều ở châu Phi. Tổng cộng từ tháng 05 đến nay, thế giới có 8 người chết liên quan đến đậu mùa khỉ. Với gần 4.300 ca bệnh, Tây Ban Nha là một trong những nước có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới, ngoài châu Phi.

(AFP) - Ca sĩ Shakira bị tư pháp Tây Ban Nha đề nghị 8 năm tù vì trốn thuế. Trong cáo trạng ngày 29/07/2022, Viện Công Tố Barcelona cũng ghi rõ ca sĩ người Colombia bị yêu cầu nộp phạt 24 triệu euro vì đã không khai khoản thu nhập 14,5 triệu euro từ năm 2012 đến 2014. Tư Pháp Tây Ban Nha giờ đây quyết định khởi tố. Shakira không chấp nhận cáo trạng của Viện Công Tố cho biết sẵn sàng ra tòa. Cô cho rằng các khoản thu nhập trên là từ các vòng lưu diễn ở nước ngoài và cô không sống quá 6 tháng/1 năm ở Tây Ban Nha nên không phải nộp thuế thu nhập tại đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký