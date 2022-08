QUỐC TẾ - TIN VẮN

(NHK) – Hàn Quốc tập trận đối phó với tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc hôm nay, 01/08/2022, thông báo tổ chức các cuộc tập trận chung với Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều nước khác như Úc, Canada kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 14/08, ngoài khơi đảo Hawai. Các bên tham gia sẽ thực hiện bài tập giả định phát hiện, theo dõi các tên lửa đạn đạo. Nhật, Mỹ và Hàn đồng ý mở lại tập trận đã bị tạm ngưng từ tháng 12/2017.

(NHK) – Tổng thống Nga: Bốn đảo có tranh chấp với Nhật Bản phải được bảo vệ bằng mọi giá. Ngày 31/07/2022, trong lễ kỷ niệm ngày Hải quân ở Saint – Petersbourg, tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt học thuyết Hải quân mới, khẳng định Biển Đen, Biển Okhotsk và quần đảo Kuril có tranh chấp với Nhật Bản là những khu vực chiến lược quan trọng, mà Nga phải bảo vệ bằng mọi giá.

(Reuters) – Phillippines loại trừ khả năng trở lại CPI. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã loại trừ việc Philippines quay trở lại Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI). Hôm nay 01/08/2022, ông Marcos Jr. khẳng định với báo chí : « Philippines không có ý định hội nhập trở lại CPI », trong khi định chế tư pháp quốc tế này cam kết tiến hành trở lại điều tra về « cuộc chiến chống ma túy » đẫm máu dưới thời chính quyền của tổng thống Duterte. Philippines đã rút khỏi CPI từ năm 2019. Các điều tra của CPI về cuộc chiến chống ma túy dưới thời chính quyền Duterte đã phải ngừng lại hồi tháng 11 năm ngoái theo đề nghị của Philippines, để Manila tự điều tra. Theo quy định của CPI, Tòa chỉ có thẩm quyền điều tra về tội ác khi một nước thành viên không thể, hoặc không muốn tự tiến hành.

(AFP) – Chống suy dinh dưỡng trẻ em : Sri Lanka kêu gọi quyên góp khẩn cấp. Bộ Điều Kiện Phụ Nữ và Trẻ Em hôm nay, 01/08/2022, kêu gọi hỗ trợ tài chính cho hàng trăm ngàn trẻ em suy dinh dưỡng, vào lúc Nhà nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng không thể tiếp tục duy trì trợ cấp xã hội. Bộ trưởng Neil Bandara Hapuhinne khẳng định hơn 90% dân số, trong đó có 1,6 triệu công chức, phụ thuộc trợ cấp trực tiếp của Nhà nước, và con số này đã tăng gấp đôi trong vòng một năm.

(Reuters) - New Zealand mở cửa lại sau đại dịch. Bị đóng cửa hoàn toàn từ khi đại dịch Covid bùng lên hồi tháng 3/2020, biên giới của New Zealand từ ngày 01/08/2022, đã mở trở lại đón khách nước ngoài. Thật ra, từ tháng 2 năm nay, New Zealand đã mở cửa, nhưng chỉ với công dân của mình trở về nước. Từ giờ, các du khách có visa vào New Zealand có thể nhập cảnh không bị hạn chế. New Zealand là một trong những điểm đến của đông đảo du học sinh nước ngoài đồng thời là một nguồn thu nhập không nhỏ cho hệ thống giáo dục của nước này. Do các biện pháp đóng cửa phòng dịch Covid-19, từ hơn 2 năm qua, không một du học sinh nào nhập học ở các trường của n .

(RFI) – Colombia : 29 trẻ em bị giết chết do bom của chính quyền. Tổng thống Colombia mãn nhiệm Ivan Duque bị chỉ trích nặng nề. Một báo cáo chính thức được công bố hôm Chủ Nhật, 31/07/2022, khẳng định, trong vòng bốn năm ông Duque cầm quyền, các chiến dịch không quân nhắm vào các nhóm vũ trang đã làm thiệt mạng 29 trẻ em. Giới bảo vệ nhân quyền cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn. Người kế nhiệm, Gustavo Petro, sẽ nhậm chức vào ngày 07/8, cam kết một nền « hòa bình toàn diện » là ưu tiên của chính phủ.

(RFI) – Liban : Nhiều kho chứa hạt ngũ cốc bị sụp đổ sau một vụ hỏa hoạn. Hôm qua, 31/07/2022, một vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều kho chứa hạt ngũ cốc tại cảng biển Beyrouth bị đổ sập. Vụ việc gợi nhắc một thảm kịch xảy ra hai năm, đó là vụ nổ tàn phá khu cảng ngày 04/08/2020 làm 200 người chết và hơn 6.500 người khác bị thương.

(AFP) – Một đợt nắng nóng mới đổ xuống miền nam nước Pháp. Năm tỉnh Ardèche, Drome, Gard, Pyrénées-Orientales và Vaucluse, ở miền nam nước Pháp hôm nay, 01/08/2022, được đặt trong báo động mầu cam. Nhiệt độ trong ngày nằm trong khoảng từ 35-39°C và đêm ngột ngạt hơn. Mười tỉnh khác ở miền nam chỉ ở mức báo động vàng.

