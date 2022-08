QUỐC TẾ - TIN VẮN

(RFI) – Vụ tấn công đồi Capitol : Bảy năm tù cho một người tham gia bạo động. Guy Reffitt, 49 tuổi, thành viên của nhóm cực hữu « Three Percenters », hôm 01/08/2022, đã bị tòa án Washington kết án 7 năm tù giam trong phiên xử vụ tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 06/01/2021. Đây là bản án nặng nhất được tuyên bố tính đến hôm nay. Theo các công tố viên, trong ngày bạo động đó, Guy Reffitt được trang bị súng ngắn, áo chống đạn, mũ bảo hiểm và còng tay bằng nhựa đã dẫn đầu nhóm bạo động đầu tiên tấn công trụ sở Quốc hội và giúp các kẻ bạo động chọc thủng hàng rào cảnh sát.

(AFP) – Ngoại trưởng Nga đến Miến Điện. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova, hôm 02/08/2022, cho biết ngoại trưởng Lavrov sẽ đến Miến Điện ngày mai và có cuộc gặp với các lãnh đạo tập đoàn quân sự. Nội dung cuộc họp tập trung bàn về quốc phòng và hợp tác an ninh. Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho tập đoàn quân sự Miến Điện.

(AFP) – Các trừng phạt của phương Tây gây tác động đối với nền kinh tế Nga. Theo một nghiên cứu của đại học Yale, Hoa Kỳ, tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nền kinh tế Nga lớn hơn nhiều so với các số liệu chính thức. Sự ra đi của các công ty nước ngoài và các lệnh trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế Nga trong ngắn hạn và dài hạn. Nghiên cứu này đồng thời nhấn mạnh việc Nga "xoay trục sang Trung Quốc" có vẻ không thực tế.

(Reuters) - Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ nhắm đến trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt mới chống Iran. Ngày 01/08/2022, Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt 6 công ty Trung Quốc đã góp phần bán dầu lửa và các chế phẩm hóa dầu của Iran sang Đông Á với tổng trị giá hàng chục triệu đô la. Đây là loạt trừng phạt thứ 3 trong 2 tháng qua của bộ Tài Chính Mỹ nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ làm ăn với Iran. Bốn công ty có trụ sở tại Hồng Kông, 2 công ty đóng tại Singapore và 1 doanh nghiệp có trụ sở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

(AFP) – Teheran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân Iran. Hôm 01/08/2022, Iran cho biết "lạc quan" về việc nối lại các cuộc thảo luận về hạt nhân Iran sau khi Teheran xem xét dự thảo thỏa hiệp do Liên Hiệp Châu Âu (EU) đề nghị nhằm tháo gỡ những khúc mắc khiến cho các cuộc đàm phán bị đình trệ từ tháng 3 năm nay.

(AFP) – Ấn Độ và Peru ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Chính quyền Ấn Độ hôm 01/08/2022 thông báo ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ gây ra. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do căn bệnh này ở châu Á. Peru hôm qua cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vào lúc nước này đã vượt ngưỡng 300 ca nhiễm.

(AFP) - Bắc Kinh lo ngại từ nay đến năm 2025 dân số Trung Quốc giảm. Báo cáo của bộ Y Tế Trung Quốc hôm 01/08/2022 cảnh báo dân số nước này sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng âm trong giai đoạn 2021-2025. Cho dù Bắc Kinh đã chấm dứt chính sách một con, Trung Quốc vẫn đang đối mặt với khủng hoảng dân số : tốc độ lão hóa dân số diễn ra rất nhanh, trong khi kinh tế phát triển chậm lại và tỉ lệ tăng dân số đang ở mức thấp nhất tính từ nhiều thập niên trở lại đây. Trong năm 2021, Trung Quốc chỉ ghi nhận thêm 10,62 triệu em bé được sinh ra, mức thấp nhất tính từ năm 1978.

(Le Figaro) - Pháp : Tháng 07/2022 là tháng 07 khô hạn thứ hai từng được ghi nhận từ khi công tác đo lường bắt đầu được tiến hành hồi năm 1958-1959. Thông báo được Cơ quan Khí tượng Thủy văn Pháp đưa ra hôm 01/08/2022. Kỷ lục tháng 7 khô hạn là hồi năm 2020. Hiện giờ, toàn bộ nước Pháp bị hạn hán đe dọa, trong khi đang bước vào đợt nắng nóng mới.

