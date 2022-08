QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Truyền thông Việt Nam) - Nhiều nước Schengen không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Ngày 02/08/2022, Cộng Hòa Séc là nước thành viên Liên HIệp Châu Âu thứ ba, sau Đức và Tây Ban Nha, không công nhận hộ chiếu mẫu mới, được Cục Quản lý xuất nhập cảnh, bộ Công An Việt Nam, cấp từ ngày 01/07. Lý do được nêu ra là hộ chiếu mới không ghi nơi sinh và như vậy “vô hiệu hóa hoàn toàn nhận dạng chính xác của người mang hộ chiếu”. Tuy nhiên, Pháp và Anh vẫn chấp nhận mẫu hộ chiếu mới có bìa xanh tím than của Việt Nam.

(RFI) - Latvia: Nga là “Nhà nước khủng bố”. Theo tuyên bố ngày 02/08/2022 của các thành viên Ủy ban Đối Ngoại của Quốc Hội Latvia, các vụ tấn công quân sự do Nga tiến hành nhắm vào thường dân và khu vực công cộng ở Ukraina rõ ràng là hành động "khủng bố" và Nga là một “Nhà nước bảo trợ khủng bố”. Kể từ khi Nga tấn công Ukraina, Latvia vẫn bày tỏ lập trường ủng hộ chính quyền Kiev và đã cung cấp vũ khí cho Ukraina.

(AFP) - Hạ Viện Pháp phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Sau Thượng Viện, đến lượt Hạ Viện Pháp bỏ phiếu ngày 02/08/2022. Đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan được thông qua với 209 phiếu thuận. Theo quy định, Quốc Hội của mỗi nước thành viên NATO phải phê chuẩn việc kết nạp các thành viên mới.

(AFP) - Hai nước Ả Rập ở Trung Đông mua vũ khí của Mỹ. Ngày 02/08/2022, Washington thông báo đã ký hai hợp đồng, hợp đồng thứ nhất ký với chính quyền Ryiad, có trị giá 3 tỉ đô la, mua tên lửa Patriot để giúp Ả Rập Xê Út tự vệ trước các cuộc tấn công của phe nổi dậy Huthi ở Yemen. Thỏa thuận thứ hai mua hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD được Washington ký với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất trị giá 2,2 tỉ đô la.

(AFP/Reuters) - Bang bảo thủ Kansas tại Hoa Kỳ duy trì quyền phá thai. Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Kansas, Hoa Kỳ, hôm 02/08/2022, quyền phá thai được duy trì ở bang này, phụ nữ vẫn có quyền phá thai nếu bào thai dưới 22 tuần tuổi, trong khi nhiều bang bảo thủ khác đã và dự tính cấm phá thai. Tổng thống Joe Biden nhận định rằng chiến thắng duy trì quy định về quyền phá thai ở một bang bảo thủ như Kansas cho thấy “phần lớn người Mỹ ủng hộ quyền phá thai và Quốc Hội Hoa Kỳ nên lắng nghe ý kiến người dân và đưa án lệ Roe v Wade trở lại Hiến Pháp”.

(RFI) - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ có thể tăng sản lượng dầu khí ? Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEP) và 10 đối tác, bao gồm cả Nga, họp tại Vienna, Áo, hôm nay, 03/08/2022. Chủ đề chính của cuộc họp này đó là khả năng tăng sản lượng, trong bối cảnh giá khí đốt tăng cao. Mặc dù Hoa Kỳ gây áp lực, chưa chắc OPEP và các đối tác chấp nhận tăng sản lượng dầu khí, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây do khủng hoảng Ukraina.

