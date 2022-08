Ukraina truy bắt nội gián của Nga vào lúc tăng tốc phản công ở miền nam

CHIẾN TRANH - NGA - UKRAINA

Ngày 03/08/2022, Nga và Ukraina liên tục thông báo thiệt hại gây ra cho đối phương. Vào lúc Ukraina tăng tốc phản công tại miền nam, chính quyền Kiev cũng tiếp tục thanh lọc bộ máy hành chính để loại trừ nội gián của Nga.

Sáng 03/08, thành phố Mykolaiv lại bị quân Nga oanh kích. Phía Nga cho biết đã phá hủy 4 kho vũ khí và xăng dầu của Ukraina : 1 ở vùng Mykolaiv (miền nam), và 3 ở vùng Donetsk (miền đông). Ngoài ra, “một kho vũ khí nước ngoài được giao từ Ba Lan cho chế độ Kiev” ở vùng Lviv, ở phía tây giáp với Ba Lan, cũng bị trúng tên lửa Nga. Theo bộ tư lệnh Không Quân Ukraina, Nga bắn 8 tên lửa từ biển Caspi vào lãnh thổ Ukraina, trong đó có “một tên lửa bắn trúng một hệ thống phòng không ở vùng Lviv”. Bảy tên lửa còn lại đã bị bắn chặn.

Phía Kiev cho biết đã chiếm lại được 53 địa điểm ở vùng Kherson ở miền nam. Ngoài ra, tuyến đường sắt duy nhất nối liền thành phố Kherson với bán đảo Crimée, bị Nga sáp nhập, không còn hoạt động do bị Ukraina oanh kích.

Cùng lúc với chiến lược tăng tốc phản công ở miền nam, Ukraina tiếp tục thanh lọc bộ máy hành chính. Hiện có khoảng 650 người bị tình nghi phản quốc, một con số có vẻ không đáng kể đối với một quốc gia có rất nhiều nhân viên an ninh và tình báo. Chỉ riêng Cơ quan An ninh Nội địa Ukraina SBU đã có đến 35.000 nhân viên.

Trả lời RFI ngày 03/08, ông Oleksiy Melnyk, đồng giám đốc an ninh quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Razumkov ở Kiev, giải thích :

“Tại Ukraina, có nhiều sĩ quan cấp cao, tốt nghiệp các trường quân sự Liên Xô, vẫn làm việc và có bạn đồng khóa đang giữ những chức vụ cao ở Nga. Rồi phải kể thêm ngôn ngữ chung và tôi muốn nói đến văn hóa chung (ở một điểm nào đó cho đến thời điểm hiện tại). Và như mọi người biết, một trong những vũ khí mạnh nhất của Nga đó là tham nhũng. Mối bận tâm lớn nhất hiện nay, đó là những người thân cận với tổng thống của chúng tôi (Ukraina) và những người đang đứng đầu các cơ quan an ninh hoặc giữ các chức vụ chỉ huy”.

Chính quyền Ukraina luôn trong tình trạng báo động, vì chỉ cần một gián điệp của Nga cũng đủ gây thiệt hại cho các chiến lược quân sự. Trước đó, Ukraina đã bắt giữ nhiều quan chức tạo điều kiện cho Nga chiếm nhà máy hạt nhân Tchernobyl hay thành phố Kherson. Vào tháng 6, nhân vật số hai của tình báo Ukraina, Andrei Naumov, đã bị bắt ở Serbia với 600.000 euro trên xe.

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp trực tiếp vào chiến tranh Ukraina

Ngày 02/08, Nga khẳng định Hoa Kỳ can thiệp trực tiếp vào chiến tranh Ukraina. Lời cáo buộc của Matxcơva dựa trên phát biểu trước đó với nhật báo Anh The Telegraph của phó cục trưởng cục tình báo quân sự Ukraina Vadym Skibitsky, theo đó các cơ quan tình báo Mỹ phê chuẩn và điều phối các vụ phóng tên lửa HIMARS do quân Ukraina tiến hành, nhờ vào “hình ảnh vệ tinh chất lượng cao” và “những thông tin cập nhật” mà Mỹ có. Theo AFP, Washington chưa phản ứng về những cáo buộc của người phát ngôn bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova.

Ngược lại, ngày 02/08, bộ Tài Chính Mỹ thông báo một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào nhiều doanh nghiệp và tài phiệt Nga, thân cận với tổng thống Putin, trong đó có Andrey Guryev, nhà sáng lập công ty phân bón PhosAgro, công ty luyện thép Magnitogorsk, “một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới” và là “một trong những doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho Nga”, cũng như hai chi nhánh của công ty và cổ đông chính là nhà tài phiệt Viktor Rashnikov.

