QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters - Tân Hoa Xã) - Trung Quốc bổ nhiệm lãnh đạo an ninh mới ở Hồng Kông. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết hôm nay, 08/08/2022, chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm Âu Chí Quang (Sonny Au Chi-Kwong) làm lãnh đạo Uỷ ban bảo vệ an ninh quốc gia của đặc khu hành chính, thay thế Trần Quốc Cơ (Eric Chan). Uỷ ban này được thành lập theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh ban hành vào năm 2020, nhằm trấn áp tiếng nói đối lập tại Hồng Kông.

(AFP) - Covid 19: Hồng Kông giảm thời hạn cách ly đối với người nước ngoài. Trưởng đặc khu hành chính Lý Gia Siêu (John Lee) hôm nay, 08/08/2022 cho biết thời hạn cách ly bắt buộc ở khách sạn một tuần nay giảm xuống còn ba ngày cho những ai đến từ các nước khác. Cụ thể, kể từ thứ Sáu 12/08, khách nước ngoài phải bị cách ly ba ngày trong một khách sạn do chính phủ chỉ định, và bốn ngày còn lại, việc theo dõi sức khỏe sẽ được thực hiện ở nhà hay ở khách sạn theo chọn lựa của đối tượng.

(Reuters) - Đại sứ Miến Điện tại Trung Quốc đột tử. Đại sứ Miến Điện tại Trung Quốc, ông U Myo Thant Pe qua đời hôm qua, ngày 07/08/2022 tại Côn Minh, Trung Quốc. Nguyên nhân tử vong được cho là do một cơn đau đau tim. Ông U Myo Thant Pe được bổ nhiệm làm đại sứ tại Trung Quốc vào năm 2019, sau khi quân đội Miến Điện đảo chính, lên nắm quyền vào tháng 02/2021. Ông cũng là vị đại sứ nước ngoài thứ tư qua đời tại Trung Quốc trong những năm gần đây, trước đó, là đại sứ của các nước Đức, Ukraina và Philippines.

(AFP) - Iran hối thúc AIEA xử lý « toàn bộ » vấn đề các điểm chưa khai báo. Trong khuôn khổ cuộc đàm phán được nối lại hôm thứ Năm 04/08, bộ Ngoại Giao Iran hôm Chủ Nhật trong một thông cáo yêu cầu Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế AIEA hoàn tất cuộc điều tra có liên quan đến việc thấy dấu vết chất uranium làm giầu tại ba điểm khai thác hạt nhân không thông báo. Thông cáo của bộ Ngoại Giao Iran khẳng định đất nước « nghiêm túc tìm kiếm một thỏa thuận bền vững ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký