Mỹ viện trợ quân sự thêm 1 tỷ đô la cho Ukraina

CHIẾN TRANH UKRAINA - MỸ - VIỆN TRỢ

Chính quyền Mỹ ngày hôm qua, 07/08/2022 loan báo quyết định viện trợ quân sự thêm 1 tỷ đô la cho Ukraina. Theo Lầu Năm Góc, đây là gói viện trợ vũ khí và trang thiết bị quân sự lớn nhất xuất ra từ ​​kho vũ khí của Mỹ kể từ đầu cuộc chiến tranh do Nga khởi động đến nay.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo bộ Quốc Phòng Mỹ, lô vũ khí và thiết bị lần này bao gồm các loại đạn dược cho các hệ thống pháo phản lực HIMARS, đại bác 155 ly, súng cối 120 ly… cùng với 1.000 tên lửa chống tăng Javelin, 20 khẩu súng cối 120 ly, hàng trăm súng chống tăng AT-4, 50 xe bọc thép cứu thương M-113 và các loại trang bị khác.

Đợt viện trợ mới này đã nâng tổng số viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraina lên đến gần 10 tỷ đô la (9,8 tỷ) kể từ khi tổng thống Biden nhậm chức năm ngoái, trong đó có hơn 9 tỷ được quyết định kể từ khi Nga xâm lược Ukraina vào cuối tháng Hai.

Theo ông Colin Kahl, thứ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ phụ trách chính sách, khoản viện trợ quan trọng này cần thiết để giúp Ukraina đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở phía đông và cũng để xử lý tình hình ở phía nam và các nơi khác.

Ngân Hàng Thế Giới tháo khoán 4,5 tỷ đô la cho Ukraina

Ngoài viện trợ quân sự, Hoa Kỳ cũng quan tâm giúp đỡ Ukraina về mặt kinh tế, xã hội. Ngân Hàng Thế Giới vào hôm qua đã công bố viện trợ bổ sung 4,5 tỷ đô la cho Ukraina, với nguồn vốn do Hoa Kỳ cung cấp. Mục tiêu khoản viện trợ to lớn này là giúp Kiev đáp ứng những “nhu cầu cấp bách do chiến tranh gây ra”.

Khoản viện trợ bổ sung sẽ đặc biệt tạo điều kiện cho các cấp chính quyền trung ương và địa phương Ukraina trang trải các chi phí xã hội, lương hưu hoặc y tế, theo quy định của Ngân Hàng Thế Giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký