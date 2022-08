QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Nguy cơ hạt nhân : Thị trưởng Nagasaki gióng chuông báo động. Ngày 09/08/2022 đánh dấu đúng 77 năm Mỹ thả một quả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, giết chết 74 nghìn người, chỉ ba ngày sau khi thả bom xuống Hiroshima. Giờ đây, trong bối cảnh nước Nga xâm lược Ukraina, thị trưởng Nagasaki cho rằng « những lời dọa dẫm sử dụng vũ khí hạt nhân đã được đưa ra đang làm rúng động toàn thế giới. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân không phải là một nỗi sợ hãi vô cớ mà còn là một cuộc khủng hoảng thật sự và hiện tại ».

(AFP) - Chiến tranh Ukraina : Du khách Nga bị cấm tham quan lâu đài Vincennes. Quy định này được công bố trong một chỉ thị nội bộ ngay sau khi Nga tiến hành cuộc chiến tranh chống Ukraina. Sự việc chỉ được tiết lộ với báo chí ngày 08/08/2022, sau khi có hai du khách Nga không được phép vào tham quan. Pháo đài Vincennes nằm ở ngoại ô đông nam Paris. Đây cũng là một trong số trung tâm của Cơ quan Lịch sử Quốc Phòng (SHD), cất trữ nhiều hồ sơ của bộ Quân Lực Pháp. Thư viện và kho lưu trữ chỉ mở cho công chúng dưới một số điều kiện.

(AFP) - Cuba vẫn chưa khống chế được vụ cháy nổ kho dầu. Vụ cháy nổ bồn chứa kho dầu của Cuba bùng lên từ tối thứ Sáu 05/08/2022. Nhà chức trách Cuba hôm 08/08 thông báo lửa đã phá hủy bồn chứa dầu thứ ba và có nguy cơ lan sang làm cháy nổ bồn chứa dầu thứ tư, mỗi bồn chứa có dung tích 50 triệu lít. Thống đốc bang Matanzas nhấn mạnh « tình hình rất phức tạp » vì khu vực xảy ra hỏa hoạn khá rộng. Kho chứa nhiên liệu Mantanzas nằm cách thủ đô La Habana 100 km về phía đông, có 8 bồn chứa.

(France 24) - Vũ khí Nga có hàng trăm linh kiện do phương Tây sản xuất. Đài France 24 ngày 08/08/2022, trích dẫn báo cáo của nhóm tư vấn về quốc phòng Royal United Services Institute, cho biết trong số các loại vũ khí của Nga mà phía Kiev thu giữ được tại Ukraina, có hơn 450 linh kiện nước ngoài chế tạo. Đây là chứng cớ cho thấy Matxcơva đã có sự hỗ trợ của các công nghệ chính của các doanh nghiệp Mỹ, châu Âu và châu Á trong những năm vừa qua. 2/3 số linh kiện nước ngoài nói trên là do các công ty đặt tại Mỹ chế tạo. Số còn lại đến từ Nhật, Hàn Quốc, Anh, Đức, Thụy Sĩ và Hà Lan.

(AFP) - LHQ : Ngày càng có nhiều chứng cớ cho thấy các tội ác chống nhân loại tại Miến Điện từ khi nổ ra đảo chính. Nhóm điều tra độc lập của LHQ hôm 09/08/2022 khẳng định các tội ác được tiến hành một cách rộng rãi, có hệ thống, nhắm vào dân chúng nói chung, nhưng phụ nữ và trẻ em bị nhắm tới nhiều nhất, dưới nhiều hình thức : sát hại, tra tấn, cưỡng hiếp...

(AP) - Nga phóng thành công một vệ tinh Iran lên quỹ đạo. Tên lửa Soyuz cất cánh vào sáng 09/08/2022 từ căn cứ phóng hỏa tiễn Baikonur do Nga thuê ở Kazakhstan. Tên lửa đã đặt vệ tinh của Iran có tên Khayyam vào quỹ đạo. Iran cho biết không quốc gia nào khác có quyền truy cập vào thông tin mà họ thu thập được và thông tin này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự, nhưng đã có những cáo buộc rằng Nga có thể sử dụng thông tin từ vệ tinh này để giám sát Ukraina và hoạt động quân sự tại đó.

(AFP) - Tư pháp Hoa Kỳ trao trả Cam Bốt 30 cổ vật Khmer bị đánh cắp. Đây là những tác phẩm bị đánh cắp gần các ngôi đền Angkor nổi tiếng và đã được các đường dây quốc tế bán sang tận Hoa Kỳ. Công tố viên liên bang Manhattan đã chính thức bàn giao số cổ vật bị đánh cắp cho đại sứ Cam Bốt tại Hoa Kỳ, Keo Chhea, vào hôm 08/09/2022. Trong số 30 cổ vật, có một tác phẩm điêu khắc thế kỷ 10 về vị thần Ấn Độ Giáo Skanda gắn trên một con công và một tác phẩm khác từ cùng thời kỳ về thần Ganesh.

(AFP) - Olivia Newton-John, ngôi sao phim Grease, qua đời ở tuổi 73. Trong một thông cáo đăng trên mạng xã hội ngày 08/08/2022, chồng của nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Úc và Anh Olivia Newton-John, ngôi sao của bộ phim Grease, cho biết bà « đã ra đi trong yên bình tại trang trại của mình ở Nam California, với gia đình và bạn bè bao quanh ». Bà đã chống chọi trong 30 năm với căn bệnh ung thư ngực. Olivia Newton-John có khoảng bốn mươi album nhạc country và nhạc pop rock, và hàng trăm buổi hòa nhạc được tổ chức trên khắp hành tinh, nhưng đã trở nên nổi tiếng thế giới với vai diễn trong vở nhạc kịch đình đám Grease, cùng với John Travolta.

(AFP) - Pháp : Giá sữa có thể sẽ tăng do hạn hán. Benoit Rouyer, giám đốc kinh tế của Trung tâm liên ngành quốc gia trong lĩnh vực sản xuất sữa (Cniel) ngày 09/08/2022 nhận định giá sữa và các chế phẩm từ sữa vốn đã tăng từ nhiều tháng qua, do tác động của đại dịch Covid-19 và chiến tranh Ukraina, sẽ còn tiếp tục tăng do thời tiết khô hạn ở mức lịch sử, các nhà chăn nuôi không có đủ cỏ cho bò sữa. Trong tháng 07, sản lượng cỏ phục vụ chăn nuôi bò sữa đã giảm 21% so với bình thường, giá thức ăn cho bò sữa hồi tháng 05 tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2021.

